Что делать, если ваш банковский счёт арестовали

Вы зашли в мобильное приложение банка, чтобы перевести деньги или оплатить покупку, и увидели, что ваш счёт арестован или часть средств списана. Первая реакция — звонок в поддержку. Но зачастую решить проблему можно самостоятельно, быстро и без лишнего стресса. Вместе со СберСовой разобрались, почему ваш счёт могут арестовать и как сохранить контроль над финансами.

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Что такое арест и взыскание

Арест счёта и принудительное взыскание находящихся на нём денег — две распространённые меры воздействия, применяемые Федеральной службой судебных приставов (ФССП) к тем, у кого есть долги. Банк не принимает такое решение самостоятельно — он лишь исполняет требования приставов на основании официальных документов.

Арест (ограничение использования) — это заморозка средств на счёте. Деньги остаются на балансе, но вы не можете их использовать: переводить, снимать или тратить. Закон не ограничивает срок ареста счетов — он может продолжаться вплоть до полного погашения долга.

— это заморозка средств на счёте. Деньги остаются на балансе, но вы не можете их использовать: переводить, снимать или тратить. Закон не ограничивает срок ареста счетов — он может продолжаться вплоть до полного погашения долга. Взыскание — это принудительное списание средств для погашения долга. Часто перед этим приставы арестовывают счёт, но так происходит не всегда.

Простыми словами: при аресте деньги есть, но недоступны; при взыскании — уже списаны в счёт долга.

Типичные причины:

долги по кредитам, займам, ипотеке;

неоплаченные штрафы ГИБДД, налоги, алименты, коммунальные платежи;

судебное решение о возмещении ущерба (компенсация последствий аварии, вреда здоровью и так далее).

Чтобы понять, почему это произошло и как теперь действовать, стоит разобраться в том, как долг превращается в арест счёта и списание средств.

Как это работает: от долга до списания

Разберём стандартную цепочку событий.

1. Возникновение долга. Вы не выполнили финансовое обязательство. Взыскатель (банк, налоговая, управляющая компания) обращается в суд и получает исполнительный лист или судебный приказ — документ, дающий право на принудительное списание средств.

2. Подача документов на взыскание. Взыскатель выбирает один из двух путей и направляет бумаги:

Приставам. Сотрудник ФССП открывает исполнительное производство, запрашивает данные о счетах и имуществе должника, затем направляет в банки постановления о взыскании.

Сразу в банк. Если взыскатель точно знает, где открыт счёт должника, он может подать документ непосредственно в банк.

3. Действия приставов и банка. Приставы сначала направляют постановление об аресте (заморозке средств). Согласно закону, с этого момента ответчику даётся 5 дней на погашение долга в добровольном порядке. Если этого не произошло, выносится постановление о взыскании и деньги списываются принудительно. Банк обязан исполнить постановление в течение нескольких дней.

Как защитить часть средств от списания

Закон гарантирует защиту части дохода для покрытия базовых нужд. По общему правилу, приставы могут взыскать до 50% от зарплаты и других регулярных поступлений. Но если должник обращается к приставу или в банк с заявлением о сохранении части дохода, на счёте будут оставлять сумму регионального прожиточного минимума на него и его иждивенцев.

Пример:

На карту пришла зарплата — 50 тысяч рублей. Региональный прожиточный минимум — 31 240 рублей. В таком случае после подачи заявления с вашего счёта снимут только 18 760 рублей, а не 25 тысяч рублей (50% от дохода). Банк рассчитает необходимую сумму автоматически.

План действий: 4 шага при аресте или взыскании

Шаг 1. Откройте мобильный банк

Если вы клиент Сбера, откройте раздел «Задолженности» в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Его можно найти через строку поиска или в истории платежей после списания.

Здесь вы узнаете:

арестован ли счёт;

причину и сумму долга;

данные взыскателя;

контакты пристава;

данные исполнительного производства.

В других банках аналогичные разделы обычно находятся в разделе с деталями операции или в выписке по счёту. Изучение такого раздела займёт 2 минуты и даст вам все необходимые сведения.

Шаг 2. Свяжитесь с приставом

Позвоните в отдел ФССП или запишитесь на приём к приставу, который работает с вашим долгом. Уточните у него, сколько вам нужно заплатить с учётом пеней и исполнительского сбора, а также попросите реквизиты для перевода.

Если вы не знали о долге, запросите у пристава копию исполнительного документа и проверьте его на сайте суда. Если вы не согласны с долгом — оспаривайте его в судебном порядке.

Шаг 3. Погасите долг и сохраните доказательства

Внесите средства на указанный приставом счёт через приложение или банковский перевод. После оплаты сохраните электронный чек или бумажную квитанцию. Когда платёж поступит в ФССП, пристав направит в банк постановление, на основании которого со счёта снимут арест. Вся процедура от отправки документа до разблокировки счёта может занять от 1 до 5 рабочих дней.

Шаг 4. При необходимости ускорьте процесс

Если спустя 3–4 рабочих дня счёт не разблокируют, уточните у пристава, отправлен ли документ в банк. Если он подтвердит отправку, обратитесь в банк с чеком об оплате и попросите проверить, поступил ли документ от ФССП.

Если пристав по каким-то причинам медлит с отправкой постановления, бездействие сотрудника можно обжаловать у его руководства.

Что делать в нестандартных ситуациях

«С меня сняли больше, чем должны». Обратитесь к приставу с заявлением о пересчёте. Если на счете осталось меньше прожиточного минимума — напишите заявление о его сохранении. Если списаны неприкосновенные средства, например, социальные пособия — обратитесь к приставу с требованием вернуть деньги.

«На меня подали в суд, но я не знал». Если банк или взыскатель получил судебный приказ без вашего участия, вы можете подать возражения относительно его исполнения. Сделать это нужно в течение 10 дней со дня получения копии судебного приказа. Если срок пропущен по уважительной причине, можно попросить суд его восстановить.

Если дело рассматривалось в исковом порядке и суд вынес решение без вашего участия, его можно обжаловать в апелляционном порядке. Жалобу подают в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. При пропуске срока по уважительной причине можно ходатайствовать о его восстановлении.

Как избежать арестов и взысканий

Предотвратить арест счёта проще, чем потом разбираться с последствиями. Достаточно соблюдать несколько правил, которые помогут избежать неожиданных блокировок:

Планируйте расходы так, чтобы у вас всегда были деньги на обязательные платежи.

так, чтобы у вас всегда были деньги на обязательные платежи. Регулярно проверяйте наличие неоплаченных долгов через портал госуслуг или банковские сервисы.

через портал госуслуг или банковские сервисы. Не пропускайте письма от организаций, перед которыми у вас долг. Если дело дошло до суда — участвуйте в его рассмотрении или хотя бы подайте возражения.

от организаций, перед которыми у вас долг. Если дело дошло до суда — участвуйте в его рассмотрении или хотя бы подайте возражения. Решайте проблемы вовремя. Если временно не можете платить по кредиту, не скрывайтесь от банка. Обратитесь за реструктуризацией или кредитными каникулами.

Что важно запомнить

Если вы столкнулись с арестом счёта, первым делом проверьте в мобильном приложении раздел с задолженностями: там вы найдёте причину, сумму долга и контакты пристава. Если долг подтверждён — оплатите его и сохраните чек. Если вы не согласны — оспаривайте через суд, а не через банк.

Напишите заявление о сохранении прожиточного минимума, чтобы у вас всегда оставалась сумма, необходимая для жизни. Если с вас сняли больше, чем должны, обращайтесь к приставу с заявлением о возврате.

Помните, банк — технический исполнитель, а все споры решаются через ФССП или суд. Не затягивайте с реакцией: чем быстрее вы начнёте действовать, тем проще будет разрешить ситуацию.

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