Что делать, если ваш банковский счёт арестовали

Арест счёта: как узнать причину и погасить долг через мобильный банк
Вы зашли в мобильное приложение банка, чтобы перевести деньги или оплатить покупку, и увидели, что ваш счёт арестован или часть средств списана. Первая реакция — звонок в поддержку. Но зачастую решить проблему можно самостоятельно, быстро и без лишнего стресса. Вместе со СберСовой разобрались, почему ваш счёт могут арестовать и как сохранить контроль над финансами.
Что такое арест и взыскание
Арест счёта и принудительное взыскание находящихся на нём денег — две распространённые меры воздействия, применяемые Федеральной службой судебных приставов (ФССП) к тем, у кого есть долги. Банк не принимает такое решение самостоятельно — он лишь исполняет требования приставов на основании официальных документов.
- Арест (ограничение использования) — это заморозка средств на счёте. Деньги остаются на балансе, но вы не можете их использовать: переводить, снимать или тратить. Закон не ограничивает срок ареста счетов — он может продолжаться вплоть до полного погашения долга.
- Взыскание — это принудительное списание средств для погашения долга. Часто перед этим приставы арестовывают счёт, но так происходит не всегда.
Простыми словами: при аресте деньги есть, но недоступны; при взыскании — уже списаны в счёт долга.
Типичные причины:
- долги по кредитам, займам, ипотеке;
- неоплаченные штрафы ГИБДД, налоги, алименты, коммунальные платежи;
- судебное решение о возмещении ущерба (компенсация последствий аварии, вреда здоровью и так далее).
Чтобы понять, почему это произошло и как теперь действовать, стоит разобраться в том, как долг превращается в арест счёта и списание средств.
Как это работает: от долга до списания
Разберём стандартную цепочку событий.
1. Возникновение долга. Вы не выполнили финансовое обязательство. Взыскатель (банк, налоговая, управляющая компания) обращается в суд и получает исполнительный лист или судебный приказ — документ, дающий право на принудительное списание средств.
2. Подача документов на взыскание. Взыскатель выбирает один из двух путей и направляет бумаги:
- Приставам. Сотрудник ФССП открывает исполнительное производство, запрашивает данные о счетах и имуществе должника, затем направляет в банки постановления о взыскании.
- Сразу в банк. Если взыскатель точно знает, где открыт счёт должника, он может подать документ непосредственно в банк.
3. Действия приставов и банка. Приставы сначала направляют постановление об аресте (заморозке средств). Согласно закону, с этого момента ответчику даётся 5 дней на погашение долга в добровольном порядке. Если этого не произошло, выносится постановление о взыскании и деньги списываются принудительно. Банк обязан исполнить постановление в течение нескольких дней.
Как защитить часть средств от списания
Закон гарантирует защиту части дохода для покрытия базовых нужд. По общему правилу, приставы могут взыскать до 50% от зарплаты и других регулярных поступлений. Но если должник обращается к приставу или в банк с заявлением о сохранении части дохода, на счёте будут оставлять сумму регионального прожиточного минимума на него и его иждивенцев.
Пример:
На карту пришла зарплата — 50 тысяч рублей. Региональный прожиточный минимум — 31 240 рублей. В таком случае после подачи заявления с вашего счёта снимут только 18 760 рублей, а не 25 тысяч рублей (50% от дохода). Банк рассчитает необходимую сумму автоматически.
План действий: 4 шага при аресте или взыскании
Шаг 1. Откройте мобильный банк
Если вы клиент Сбера, откройте раздел «Задолженности» в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Его можно найти через строку поиска или в истории платежей после списания.
Здесь вы узнаете:
- арестован ли счёт;
- причину и сумму долга;
- данные взыскателя;
- контакты пристава;
- данные исполнительного производства.
В других банках аналогичные разделы обычно находятся в разделе с деталями операции или в выписке по счёту. Изучение такого раздела займёт 2 минуты и даст вам все необходимые сведения.
Шаг 2. Свяжитесь с приставом
Позвоните в отдел ФССП или запишитесь на приём к приставу, который работает с вашим долгом. Уточните у него, сколько вам нужно заплатить с учётом пеней и исполнительского сбора, а также попросите реквизиты для перевода.
Если вы не знали о долге, запросите у пристава копию исполнительного документа и проверьте его на сайте суда. Если вы не согласны с долгом — оспаривайте его в судебном порядке.
Шаг 3. Погасите долг и сохраните доказательства
Внесите средства на указанный приставом счёт через приложение или банковский перевод. После оплаты сохраните электронный чек или бумажную квитанцию. Когда платёж поступит в ФССП, пристав направит в банк постановление, на основании которого со счёта снимут арест. Вся процедура от отправки документа до разблокировки счёта может занять от 1 до 5 рабочих дней.
Шаг 4. При необходимости ускорьте процесс
Если спустя 3–4 рабочих дня счёт не разблокируют, уточните у пристава, отправлен ли документ в банк. Если он подтвердит отправку, обратитесь в банк с чеком об оплате и попросите проверить, поступил ли документ от ФССП.
Если пристав по каким-то причинам медлит с отправкой постановления, бездействие сотрудника можно обжаловать у его руководства.
Что делать в нестандартных ситуациях
«С меня сняли больше, чем должны». Обратитесь к приставу с заявлением о пересчёте. Если на счете осталось меньше прожиточного минимума — напишите заявление о его сохранении. Если списаны неприкосновенные средства, например, социальные пособия — обратитесь к приставу с требованием вернуть деньги.
«На меня подали в суд, но я не знал». Если банк или взыскатель получил судебный приказ без вашего участия, вы можете подать возражения относительно его исполнения. Сделать это нужно в течение 10 дней со дня получения копии судебного приказа. Если срок пропущен по уважительной причине, можно попросить суд его восстановить.
Если дело рассматривалось в исковом порядке и суд вынес решение без вашего участия, его можно обжаловать в апелляционном порядке. Жалобу подают в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. При пропуске срока по уважительной причине можно ходатайствовать о его восстановлении.
Как избежать арестов и взысканий
Предотвратить арест счёта проще, чем потом разбираться с последствиями. Достаточно соблюдать несколько правил, которые помогут избежать неожиданных блокировок:
- Планируйте расходы так, чтобы у вас всегда были деньги на обязательные платежи.
- Регулярно проверяйте наличие неоплаченных долгов через портал госуслуг или банковские сервисы.
- Не пропускайте письма от организаций, перед которыми у вас долг. Если дело дошло до суда — участвуйте в его рассмотрении или хотя бы подайте возражения.
- Решайте проблемы вовремя. Если временно не можете платить по кредиту, не скрывайтесь от банка. Обратитесь за реструктуризацией или кредитными каникулами.
Что важно запомнить
Если вы столкнулись с арестом счёта, первым делом проверьте в мобильном приложении раздел с задолженностями: там вы найдёте причину, сумму долга и контакты пристава. Если долг подтверждён — оплатите его и сохраните чек. Если вы не согласны — оспаривайте через суд, а не через банк.
Напишите заявление о сохранении прожиточного минимума, чтобы у вас всегда оставалась сумма, необходимая для жизни. Если с вас сняли больше, чем должны, обращайтесь к приставу с заявлением о возврате.
Помните, банк — технический исполнитель, а все споры решаются через ФССП или суд. Не затягивайте с реакцией: чем быстрее вы начнёте действовать, тем проще будет разрешить ситуацию.
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