Эксперт рассказал, как безопасно подарить крупную сумму родственнику

Перевести родителям или детям пару сотен тысяч рублей — звучит просто, но на деле может обернуться блокировкой счета по 115-ФЗ и претензиями налоговой. Разбираемся, как оформить денежный подарок грамотно: без лишних вопросов от банка, налоговых последствий и с договором, который защитит обе стороны.

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Когда договор действительно нужен

Если родственнику передают крупную сумму сразу — переводом или наличными, закон не требует отдельного документа. Но есть ситуации, когда письменный договор значительно снижает риски.

Даритель — юридическое лицо, а стоимость дара превышает 3 тысяч рублей . В этом случае письменный договор обязателен по закону.

. В этом случае письменный договор обязателен по закону. Сумма крупная . Договор поможет объяснить происхождение перевода банку и подтвердить, что это именно подарок, а не заём или расчёт по сделке.

. Договор поможет объяснить происхождение перевода банку и подтвердить, что это именно подарок, а не заём или расчёт по сделке. В семье возможны споры. Документ снижает риск претензий со стороны других родственников или наследников.

Для денежного дарения нотариус не требуется, но его участие может быть полезным при сложных семейных отношениях. В договоре достаточно указать ФИО и паспортные данные сторон, сумму цифрами и прописью, дату, место составления и подписи.

Как провести перевод без блокировки

Договор дарения между физлицами при передаче денег заключают по желанию. Банк может запросить пояснения или приостановить перевод при любой сумме, если операция покажется подозрительной.

Обязательному контролю по закону подлежат единовременные переводы от 600 тысяч рублей, ежедневные операции более 100 тысяч рублей и ежемесячные от 1 миллиона рублей, однако банки вправе запрашивать документы и по меньшим суммам при наличии мошеннических признаков. Особенно если вы ещё не переводили деньги этому человеку или сумма резко отличается от вашего обычного финансового поведения, предостерегает Мария Яковлева, директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры».

Для крупной суммы безопаснее оформить договор, а в назначении платежа указать: «Дарение по договору от [дата]». При передаче наличных стоит составить расписку — с суммой, датой и основанием. Подписанный договор держат под рукой: если банк попросит документы, его предъявляют вместе с паспортом. Мария Яковлева директор юридической группы «Яковлев и Партнеры»

Если банк всё же заблокировал перевод, эксперт советует действовать по шагам:

Обратитесь в отделение или службу финансового мониторинга банка. Предъявите договор дарения, паспорт и при необходимости — расписку о получении наличных. Дождитесь решения: после получения пояснений и документов банк должен рассмотреть их от 3 до 7 рабочих дней (в зависимости от банка) и либо разблокировать операцию, либо письменно сообщить об отказе. Если банк отказал в разблокировке, клиент вправе обратиться в межведомственную комиссию при Банке России.

Именно поэтому договор дарения лучше составить: подготовленный документ сокращает время разблокировки с нескольких недель до одного-двух дней.

Риски, о которых стоит знать

Даже при дарении между родственниками остаются ситуации, которые лучше предусмотреть заранее.

Договор дарения можно оспорить, если даритель был недееспособен или действовал под давлением.

Если крупную сумму передают наличными без расписки, в случае спора доказать сам факт передачи будет сложно.

Цель в договоре, например «на покупку квартиры», не даёт дарителю права требовать отчёта о расходовании денег без обращения в суд.

Договор дарения стоит хранить не менее трёх лет: он поможет подтвердить источник средств, если получатель позже совершит крупную покупку и налоговая запросит пояснения, советует Мария Яковлева.

Ещё один нюанс, который часто упускают: если крупная сумма передаётся частями — например, несколькими переводами по 200 тысяч рублей с разницей в несколько дней — банк может расценить это как дробление операции и всё равно запросить пояснения. Один перевод с корректным назначением платежа и единым договором дарения надёжнее, чем несколько мелких без документального основания. Мария Яковлева директор юридической группы «Яковлев и Партнеры»

Что важно запомнить

Сам по себе денежный подарок родственнику не обязывает оформлять документы, но при крупной сумме их лучше подготовить. Для этого нужно заранее оформить договор дарения с данными сторон, суммой, датой и подписями, а при переводе указать понятное назначение платежа. Если деньги передаются наличными, стоит дополнительно получить расписку. Такой комплект поможет объяснить операцию банку, снизит риск семейных споров и подтвердит происхождение средств.

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