Экономист рассказал, чем опасна высокая ключевая ставка

Когда цены растут слишком быстро, государство может замедлять экономику, сдерживая потребительский спрос. Этого добиваются повышением ключевой ставки Банка России, что приводит к удорожанию кредитов для физлиц и компаний. Но если перестараться, возникает переохлаждение: бизнес теряет покупателей, откладывает инвестиции и начинает экономить. Разбираемся, как это отражается на ваших финансах.

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Что такое переохлаждение экономики

Переохлаждение — это чрезмерное замедление деловой активности, при котором спрос перестаёт поддерживать нормальную работу бизнеса. У компаний есть возможности производить товары и оказывать услуги, но покупателей не хватает, и часть работников остаётся без дела.

Само по себе замедление не всегда плохо. Если цены растут слишком быстро, а спрос опережает предложение, власти специально охлаждают экономику с помощью высокой ключевой ставки. Кредиты дорожают, люди меньше занимают, бизнес осторожнее вкладывается в развитие, и давление на цены снижается. Но если торможение заходит слишком далеко, случается переохлаждение.

Как высокая ключевая ставка охлаждает экономику

Перегрев экономики происходит, когда люди и компании активно тратят деньги, пользуются доступными кредитами, а бизнес не успевает наращивать производство вслед за спросом. Банк России повышает ключевую ставку, кредиты дорожают, спрос слабеет, и в результате цены растут медленнее. Но эффект наступает не сразу — по оценке ЦБ, он становится заметным через три-шесть кварталов.

Ставка влияет прежде всего на спрос и кредитование, однако не все причины инфляции связаны с избытком денег. Цены могут расти из-за удорожания импорта, изменения курса валют, усложнения логистики или действий крупных участников рынка. Экономист Михаил Беляев считает, что бороться с немонетарной инфляцией одной ставкой бесполезно:

Если рост цен вызван немонетарными факторами, бороться с ним с помощью монетарных факторов абсолютно бесполезно. Если цены растут из-за издержек, импорта или монопольного положения крупных продавцов, нужны и другие меры — например, работа с конкуренцией и контроль за необоснованным ростом цен. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Чем переохлаждение опасно для людей и бизнеса

Главная опасность — потребители и бизнес начинают жить в режиме экономии. Если крупные компании ещё могут переждать такой период, то малому и среднему бизнесу сложнее. У таких компаний меньше запас денег и сильнее зависимость от ежедневной выручки.

При переохлаждении экономики люди реже тратятся на то, без чего можно обойтись: откладывают ремонт, покупку техники, автомобилей или походы в рестораны. Поэтому первыми просадку спроса замечают магазины, кафе, строительные компании и автосалоны.

Вслед за этим урезать расходы начинают и сами предприятия. Когда клиенты меньше тратят, компании сокращают премии, осторожнее нанимают людей и медленнее повышают зарплаты.

Пример

Семья планировала купить машину в кредит, но из-за высокой ставки платёж стал слишком большим. Покупку отложили, и автосалон потерял клиента. Если таких клиентов будет много, дилер продаст меньше машин, будет вынужден сокращать расходы и станет реже заказывает новые партии авто. Следом меньше заказов получат производители и сервисы. Далее по цепочке снижение спроса почувствуют уже их поставщики.

Можно ли избежать переохлаждения

Полностью исключить такой риск нельзя: борьба с инфляцией требует баланса, который не так просто найти. Если политика ЦБ слишком мягкая, цены снова разгоняются. Если слишком жёсткая — бизнесу будет сложно брать кредиты и вкладываться в развитие.

По мнению Михаила Беляева, выход — в плавном снижении ставки. Это позволяет избежать нового витка инфляции и одновременно даёт предприятиям возможность работать.

Что важно запомнить

Переохлаждение — это чрезмерное замедление экономики, при котором спрос становится слишком слабым, а бизнес теряет уверенность в будущем. Для потребителей это чревато снижением экономической активности. Кредиты становятся дороже, поэтому крупные покупки приходится откладывать.

При этом высокая не устраняет все причины инфляции. Её могут вызывать и немонетарные факторы: повышение издержке бизнеса, удорожание импорта, поведение крупных игроков рынка. Борьба с инфляцией требует баланса: слишком жёсткая политика ЦБ вредит бизнесу, слишком мягкая — разгоняет цены.

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