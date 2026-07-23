Какие страховки нужны состоятельному человеку

Когда речь идёт о крупном капитале, стандартные полисы не подходят: они часто не учитывают специфику дорогого имущества, налогового планирования и репутационных рисков. Для таких задач у российских страховщиков есть специальные решения: они помогают защитить дорогие активы, привычный уровень комфорта и финансовую устойчивость семьи. Разбираем, какие полисы стоит рассмотреть состоятельному человеку и в каких ситуациях они действительно работают.

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Недвижимость: гарантия восстановления в прежнем качестве

Стандартный полис не покроет стоимость дизайнерской отделки, ландшафтного дизайна и инженерных систем. Восстанавливая дом после серьёзного происшествия, вы получите не просто «деньги по смете», а возможность восстановить всё в том виде, в котором было.

В премиальных программах такие детали обычно закладывают в договор заранее:

полис собирают под конкретный объект и включают в него отдельные ценные предметы — от антикварного кресла до картины, которая может стоить дороже самого дома;

страхуют не только конструктив здания, но и ландшафтные сооружения, отделку, инженерные сети, мебель и технику;

устанавливают повышенные лимиты по гражданской ответственности: в элитном посёлке ущерб имуществу соседа легко превращается в многомиллионную претензию;

выплату рассчитывают так, чтобы объект можно было восстановить с учётом дизайнерских и архитектурных решений.

На практике это означает, что после страхового случая дом будет восстановлен до состояния, в котором он был до инцидента. Полис оформляется по индивидуальному тарифу, обычно от 0,2 до 0,5% от стоимости имущества, без предоставления чеков на каждый предмет.

Премиальные полисы для защиты недвижимости сегодня предлагают такие компании, как «АльфаСтрахование», Ингосстрах, «Ренессанс Страхование», СберСтрахование и другие.

Накопительное страхование жизни (НСЖ)

Для человека с капиталом от 10 миллионов рублей накопительное страхование жизни (НСЖ) — не просто полис «на всякий случай», а часть личной финансовой архитектуры. Этот инструмент сочетает защиту жизни и здоровья с долгосрочным накоплением: взносы размещаются в консервативные финансовые инструменты с низким уровнем риска.

Базовая задача НСЖ — сформировать капитал к выбранной дате. Но для обеспеченного клиента ценность шире: такой полис помогает защитить активы, заранее продумать передачу средств наследникам и аккуратно встроить страхование в налоговое планирование.

В отличие от инвестиций в акции или недвижимость, страховой полис гарантирует 100%-ный возврат внесённых средств к концу срока договора. Деньги защищены от рыночных обвалов и непредвиденных обстоятельств. А при уходе застрахованного из жизни или получении инвалидности семья получает запланированную сумму накоплений целиком, даже если держатель полиса успел сделать не все положенные взносы.

Ключевые особенности VIP-программ НСЖ:

Индивидуальное структурирование : нестандартные страховые суммы, мультивалютность, гибкие сроки и графики взносов. Вы не подстраиваетесь под готовый продукт — его собирают под вас.

: нестандартные страховые суммы, мультивалютность, гибкие сроки и графики взносов. Вы не подстраиваетесь под готовый продукт — его собирают под вас. Юридическая защита . Страховые взносы по полису НСЖ не входят в перечень имущества, подлежащего разделу при разводе. Кроме того, до окончания срока действия договора средства формально принадлежат страховой компании, и в этот период на них нельзя наложить арест и обратить взыскание.

. Страховые взносы по полису НСЖ не входят в перечень имущества, подлежащего разделу при разводе. Кроме того, до окончания срока действия договора средства формально принадлежат страховой компании, и в этот период на них нельзя наложить арест и обратить взыскание. Безналоговое наследование . Владелец полиса заранее указывает выгодоприобретателя — человека или нескольких лиц, которым страховщик перечислит выплату при уходе застрахованного из жизни. Такая сумма не включается в наследственную массу, поэтому её не нужно ждать до завершения наследственных процедур. Кроме того, выплата в случае смерти застрахованного не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). В итоге капитал можно передать адресно, быстрее и без налоговых потерь.

. Владелец полиса заранее указывает выгодоприобретателя — человека или нескольких лиц, которым страховщик перечислит выплату при уходе застрахованного из жизни. Такая сумма не включается в наследственную массу, поэтому её не нужно ждать до завершения наследственных процедур. Кроме того, выплата в случае смерти застрахованного не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). В итоге капитал можно передать адресно, быстрее и без налоговых потерь. Налоговые льготы. Взносы и прирост капитала не облагаются налогами в течение срока действия договора. С 1 сентября 2026 года взносы по долгосрочным договорам НСЖ можно будет заявлять к налоговому вычету и возвращать 13–22% в зависимости от ставки НДФЛ. Инвестиционный доход до 30 миллионов рублей по каждому договору освобождается от НДФЛ.

С 1 июля 2026 года на рынке также появилось страхование жизни с объявленной доходностью — продукт, близкий к НСЖ по задачам долгосрочного накопления. Но здесь инвестиционный доход не зависит от поведения каких-либо активов. Вместо этого страховщик ежегодно объявляет уровень дохода, который увеличивает накапливаемую сумму. Это делает продукт предсказуемым и понятным, сохраняя все преимущества классического накопительного страхования.

Программы накопительного страхования клиентам предлагают «Росгосстрах», СОГАЗ, Совкомбанк, СберСтрахование, РСХБ-Страхование жизни и другие игроки рынка.

Долевое страхование жизни (ДСЖ)

Этот вид страхования появился в 2025 году и является российским аналогом зарубежных схем Unit-Linked. Это ещё один гибридный продукт, сочетающий страховую защиту с вложениями в паевые инвестиционные фонды. По данным ЦБ, объём сборов по ДСЖ за 2025 год превысил 26 миллиардов рублей.

Полисы ДСЖ доступны как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам. Но в программах для состоятельных клиентов используются в основном закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ), для работы с которыми нужен статус квала. Такие фонды позволяют инвестировать в непубличные активы: недвижимость, доли в компаниях, предметы искусства. Полисы формируются под конкретного клиента.

Страховые выплаты по ДСЖ производятся при наступлении страховых случаев (уход из жизни, тяжёлые заболевания и прочее), а инвестиционная часть выплачивается по окончании срока договора. В отличие от НСЖ, эта программа не гарантирует полного возврата инвестиционной части капитала, но и потенциальный доход от вложений здесь выше.

Что ещё даёт инструмент:

Налоговое планирование . Доход от инвестиций не облагается налогом до момента выплат.

. Доход от инвестиций не облагается налогом до момента выплат. Структурирование наследства . Выплаты выгодоприобретателям в обход стандартной процедуры наследования, без ожидания 6 месяцев.

. Выплаты выгодоприобретателям в обход стандартной процедуры наследования, без ожидания 6 месяцев. Налоговые льготы. Можно оформить вычет с возвратом 13–22% в зависимости от ставки НДФЛ. С дохода от инвестиций в пределах 30 миллионов рублей не взимается НДФЛ.

Как и в случае с НСЖ, средства в страховой части договора ДСЖ не являются предметом раздела при расторжении брака и защищены от взыскания при имущественных спорах на время действия договора.

Оформить полис ДСЖ можно в Газпромбанке, «Ренессанс Страховании», компаниях «Капитал Life», БКС Мир Инвестиций и других.

Коллекции и ценности: сохранение культурного капитала

Картины, антиквариат, ювелирные изделия, редкие часы и винные коллекции — это не просто активы, а часть идентичности и наследия. Их стоимость часто неочевидна, а оценка требует применения особых, нестандартных методик.

Премиальные решения:

Покрытие не только хранения. Полис включает транспортировку, участие в выставках, временное размещение у других владельцев.

Полис включает транспортировку, участие в выставках, временное размещение у других владельцев. Выплата без амортизации . При утрате или повреждении имущества выплачивается полная стоимость без учёта износа, ведь такие предметы со временем только дорожают.

. При утрате или повреждении имущества выплачивается полная стоимость без учёта износа, ведь такие предметы со временем только дорожают. Конфиденциальность. Информация о ваших коллекциях остаётся закрытой, доступ к ней имеют только уполномоченные специалисты страховой компании — это критично для сохранения приватности.

Для коллекционера такая страховка — возможность продолжать заниматься любимым делом без страха потерять уникальные экспонаты. Базовый тариф составляет в среднем 1,5–2% оценочной стоимости предметов искусства в год.

Такие полисы клиентам предлагают «Абсолют Страхование», СОГАЗ, «АльфаСтрахование» и ряд других компаний.

ДМС: здоровье без компромиссов

Премиальный полис добровольного медицинского страхования — это не просто оплата лечения, а доступ к лучшим врачам и технологиям в любой точке мира. Его ключевое отличие от стандартного полиса — гораздо более широкий выбор того, где и как лечиться.

Что дают премиальные программы:

Лучшие клиники . Доступ к ведущим частным медицинским центрам с возможностью обслуживания за пределами региона проживания.

. Доступ к ведущим частным медицинским центрам с возможностью обслуживания за пределами региона проживания. Чекап за один день . Ежегодное углублённое обследование с персональным сопровождением — весь цикл диагностики укладывается в один визит, без очередей и бюрократии.

. Ежегодное углублённое обследование с персональным сопровождением — весь цикл диагностики укладывается в один визит, без очередей и бюрократии. Лечение за рубежом . Покрытие критических заболеваний (онкология, кардиохирургия, трансплантация органов) с возможностью лечения в ведущих мировых клиниках.

. Покрытие критических заболеваний (онкология, кардиохирургия, трансплантация органов) с возможностью лечения в ведущих мировых клиниках. Круглосуточная поддержка. Врачи и координаторы доступны в любое время: они организуют госпитализацию, контролируют качество услуг и помогают решать вопросы оперативно.

Премиальный полис ДМС можно оформить в «Ингосстрахе», РЕСО-Гарантии, СОГАЗе, СберСтраховании и других компаниях.

Автомобили премиум-класса: защита, а не просто ремонт

Обычный полис каско может не покрывать полную стоимость редких моделей авто и не всегда предусматривает ремонт у профильных специалистов. В случае премиального автомобиля страховка должна защищать не только от ДТП, но и от потери стоимости актива.

Особенности VIP-автострахования:

Ремонт только у официальных дилеров и в профильных сервисах, с использованием оригинальных запчастей.

и в профильных сервисах, с использованием оригинальных запчастей. Защита стоимости . При полной гибели или угоне выплачивается 100% страховой суммы без учёта амортизации. Это критично для автомобилей с растущей ценой (редкие модели, ограниченные серии).

. При полной гибели или угоне выплачивается 100% страховой суммы без учёта амортизации. Это критично для автомобилей с растущей ценой (редкие модели, ограниченные серии). Персональный аварийный комиссар . Специалист выезжает на место, берёт на себя коммуникацию с ГИБДД, ускоряет урегулирование убытков.

. Специалист выезжает на место, берёт на себя коммуникацию с ГИБДД, ускоряет урегулирование убытков. Комплексный подход. Можно застраховать не только автомобиль, но и мотоциклы, яхты, частные самолёты — весь парк транспортных средств по одному договору.

Страховки для премиальных авто клиентам предлагают «Ингосстрах», «АльфаСтрахование», РЕСО-Гарантия, СберСтрахование и другие крупные компании.

Защита личного капитала предпринимателя

Руководители крупных компаний регулярно принимают решения, которые могут привести к судебным искам от акционеров, регуляторов, партнёров или сотрудников. Страхование ответственности директоров (Directors & Officers Liability, D&O) защищает их личный капитал и репутацию.

Что предлагает D&O:

Компенсация судебных издержек — расходов на юридическую защиту, внесудебное урегулирование и восстановление репутации.

— расходов на юридическую защиту, внесудебное урегулирование и восстановление репутации. Защита личных активов . В России законодательство закрепляет субсидиарную ответственность руководителей при банкротстве компаний, и страхование позволяет компенсировать эти потери.

. В России законодательство закрепляет субсидиарную ответственность руководителей при банкротстве компаний, и страхование позволяет компенсировать эти потери. Широкое покрытие. Программы адаптируются под специфику бизнеса, процесс оформления полиса максимально упрощён.

Для владельца бизнеса страхование ответственности — не просто полис, а инструмент управления рисками, позволяющий принимать решения с меньшей оглядкой на личную ответственность.

Застраховать ответственность руководителя можно в «Ингосстрахе», СОГАЗе и у ряда страховых брокеров.

Путешествия: поддержка за тысячи километров от дома

Для состоятельного человека, который часто путешествует по работе или уезжает на длительный отдых, стандартный туристический полис не подходит. Он не покрывает риски, связанные с дорогими вещами, доступом к премиальной медицине за рубежом, возможной отменой рейсов.

Премиальные решения для путешествий:

Глобальное покрытие . Полисы действуют по всему миру, подходят как для туристических, так и для деловых поездок.

. Полисы действуют по всему миру, подходят как для туристических, так и для деловых поездок. Широкий набор рисков . Помимо медицинских расходов, покрываются кража личных вещей, отмена или прерывание поездки, потеря багажа, гражданская ответственность перед третьими лицами за рубежом.

. Помимо медицинских расходов, покрываются кража личных вещей, отмена или прерывание поездки, потеря багажа, гражданская ответственность перед третьими лицами за рубежом. Поддержка на любом языке. Специалисты подскажут порядок действий за рубежом, помогут организовать эвакуацию или госпитализацию в пределах условий полиса.

Такие страховки клиентам предлагают СберСтрахование, Т-Банк, «Ингосстрах», «АльфаСтрахование» и другие игроки рынка.

Как выбрать страховку: пошаговый план

Для состоятельного человека выбор страховки — это не покупка полиса, а конструирование системы защиты. Вот алгоритм, который поможет не упустить важное.

Шаг 1. Инвентаризация активов и рисков. Составьте полный перечень всего, что нуждается в защите: недвижимость, автомобили, коллекции, ювелирные украшения, музыкальные инструменты, а также нематериальные активы — репутация, ответственность перед акционерами и партнёрами. Для каждого объекта определите реальную рыночную стоимость (лучше привлечь независимых оценщиков) и актуальные угрозы.

Шаг 2. Обращение к профессиональному брокеру. Найдите независимого страхового брокера, который проанализирует предложения страховых компаний. Эксперт знает, кто специализируется на сложных рисках, помогает сконструировать индивидуальный договор и сопровождает процесс урегулирования убытков.

Шаг 3. Выбор страховой компании. Брокер предложит несколько страховщиков, готовых взять на себя ваши риски. При выборе обращайте внимание на:

Финансовую надёжность . Проверьте рейтинги от ведущих агентств.

. Проверьте рейтинги от ведущих агентств. Опыт работы с премиальными клиентами . Ищите компании, у которых есть специальные подразделения или стандарты обслуживания VIP-сегмента.

. Ищите компании, у которых есть специальные подразделения или стандарты обслуживания VIP-сегмента. Скорость урегулирования. При возникновении страхового случая критична оперативность действий компании.

Шаг 4. Настройка индивидуального покрытия. Вместе с брокером соберите договор под себя: определите перечень рисков, установите расширенные лимиты, пропишите условия выплат и сервисные опции (выезд аварийного комиссара, круглосуточная поддержка, ремонт только у официальных дилеров и так далее).

Шаг 5. Проверка договора перед подписанием. Внимательно изучите документ. Особое внимание — на перечень страховых случаев и исключений, порядок действий при наступлении страхового случая и условия выплаты.

Шаг 6. Регулярный пересмотр страховой защиты. Активы меняются: вы покупаете новую недвижимость, пополняете коллекцию, приобретаете автомобили. Меняются рыночные цены. Раз в год или при значительных изменениях проводите ревизию страхового портфеля вместе с брокером.

Что важно запомнить

Российский рынок предлагает широкий выбор решений для состоятельных людей. НСЖ и ДСЖ позволяют не просто защитить капитал, но и передать его наследникам без потерь, а страхование ответственности директоров помогает принимать решения без оглядки на личные риски. Премиальные программы также предлагают расширенную защиту для недвижимости, авто, здоровья и заграничных поездок.

Страхование для состоятельного человека — это не набор отдельных полисов, а единая система, которая защищает образ жизни, репутацию и наследие. Собрать эту систему без профессиональной помощи сложно. Помочь в этом может страховой брокер. Он не продаёт готовые продукты, а проектирует решения, которые работают именно для вас и пересматриваются по мере изменения ваших активов и задач.

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