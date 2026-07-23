Эксперты оценили риски дефицита продуктов

22 июля Госдума приняла закон, который с 1 января 2027 года введёт в России сквозной мониторинг цен на продовольственные товары. «Рамблер» выяснил у экспертов, что это значит для обычных покупателей: станут ли продукты дешевле или исчезнут с полок.

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Два сценария развития событий

Эксперты, опрошенные «Рамблером» выделяют два основных варианта того, как будет работать новая система:

Оптимистичный сценарий : государство увидит необоснованное завышение цен и сможет точечно влиять на ситуацию. В теории это поможет сдержать рост стоимости социально значимых товаров (мясо, курица, рыба, молоко, яйца, масло, сахар, соль).

: государство увидит необоснованное завышение цен и сможет точечно влиять на ситуацию. В теории это поможет сдержать рост стоимости социально значимых товаров (мясо, курица, рыба, молоко, яйца, масло, сахар, соль). Пессимистичный сценарий: жёсткий контроль заставит бизнес уходить в тень, искать обходные пути и отказываться от продажи продуктов, которые не приносят прибыли из-за ограничений по наценке. Итог — дефицит и ещё более высокие цены.

Новый закон сам по себе не гарантирует снижение цен, утверждают эксперты. Он лишь даёт государству инструмент для анализа информации о том, как именно формируется цена, — от производителя до прилавка. Что власти будут делать с этими данными, покажет время.

Как работает механизм мониторинга

Сейчас государство видит только конечную цену в магазине, но не знает, кто сколько заработал на каждом этапе цепочки поставок.

Новый закон обязывает Федеральную налоговую службу передавать уполномоченным ведомствам данные о продавцах, поставщиках, сделках, ценах, объёмах продаж, доходах и расходах компаний. Правительство определит, какие ведомства получат доступ к этим данным.

По задумке депутатов, это позволит понять, где рост цен оправдан издержками, а где он вызван жадностью посредников.

Мнения экспертов

Эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина, член Генерального совета «Деловой России» Олег Николаев подчёркивает, что рыночная экономика строится на балансе спроса и предложения. Любая попытка государства диктовать бизнесу размер наценки может быть оправдана только в кризисных ситуациях.

Вместо того чтобы диктовать условия сверху, государству стоило бы помочь мелким производителям — фермерам, небольшим хозяйствам — выйти напрямую в магазины, минуя перекупщиков и крупные сети. Тогда конкуренция усилится сама собой, и цены будут сдерживаться естественным образом, без жёстких команд сверху. Олег Николаев Эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина, член Генерального совета «Деловой России»

Старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова, предупреждает, что ограничения на наценку могут сделать продажу отдельных категорий товаров невыгодной для торговых сетей.

В результате эти товары могут исчезнуть с полок. Некоторые игроки рынка могут искать способы обхода установленных правил — применять запутанные схемы перепродаж, переходить в теневой сегмент. Валерия Попова старший отраслевой аналитик инвесткомпании «Риком-Траст»

Доцент кафедры логистики Финансового университета Ольга Жильцова обращает внимание на то, что информация о ценообразовании на товар может представлять коммерческую тайну.

Инициатива вызывает диссонанс в совокупности с действующим законодательством. Ведь усиленный контроль цен на товары идёт в разрез с законом «О коммерческой тайне». В сложной ситуации, в которой сейчас находится российский бизнес, система мониторинга цен может оказать негативное влияние, как на производителей и продавцов, так и на рынок страны в целом. Ольга Жильцова доцент кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ

Вывод экспертов однозначен: сама по себе система мониторинга полезна, но её эффективность зависит исключительно от того, как власти распорядятся полученными данными.

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