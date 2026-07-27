Эксперты объяснили, стоит ли покупать квартиру в 2026 году

Ключевая ставка Банка России в течение последнего года постепенно снижалась, вслед за ней улучшались и условия по ипотеке. Во второй половине июля средняя рыночная ставка по жилищным кредитам составляет около 18,7% годовых. Однако цикл смягчения денежно-кредитной политики до конца 2026 года может приостановиться: есть вероятность, что на фоне усложнения экономической ситуации регулятор возьмёт паузу. Эксперты рассказали «Рамблеру», что происходит на рынке недвижимости, как могут измениться цены на квартиры и кому стоит покупать жильё уже сейчас, а кому лучше подождать.

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Какая сейчас ситуация на рынке квартир

По данным ДОМ.РФ, к 17 июля средняя ставка в топ-20 ипотечных банков на квартиры в новостройках снизилась до 18,71% годовых, на вторичном рынке — до 18,68% годовых.

Стоимость жилья в 2026 году продолжает расти. В июне квадратный метр в «первичке» в среднем по России стоил 187 401 рубль, во «вторичке» — 133 035 рублей. Об этом свидетельствуют данные СберИндекса.

Рынок новостроек в июне показал оживление. По словам руководителя аналитического центра «Авито Недвижимости» Ольги Клещеевой, это произошло на фоне анонсированных, но пока не вступивших в силу изменений в программе «Семейная ипотека».

Эксперт привела данные аналитического сервиса «Про Дома», согласно которым объём сделок по договорам долевого участия в июне составил 42,3 тысячи договоров. Это на 33% больше майского показателя и на 13% больше, чем годом ранее. Доля ипотеки в общем объёме сделок достигла 70%.

На вторичном рынке в июне также наблюдался рост активности, отметила Клещеева. Она связывает это с двумя факторами:

постепенным снижением кредитных ставок,

более высокой доступностью готового жилья.

Число сделок с «вторичкой» по итогам прошлого месяца в России увеличилось на 33% в годовом выражении, отметила Клещеева со ссылкой на данные Роскадастра. Доля ипотеки во вторичных сделках в июне 2026 года составила 31%. Это примерно соответствует показателям апреля и мая 2026 года и опережает уровень июня 2025 года на 6 процентных пунктов.

Интерес к квартирам на вторичном рынке на «Авито Недвижимости» за год прибавил 16%. Основной прирост обеспечили компактные варианты — студии и однокомнатные лоты (+21%). Ольга Клещеева руководитель аналитического центра Авито Недвижимости

Всего по итогам января–июня в России продано 236 тысяч квартир в новостройках (+4% год к году) и 655 тысяч квартир в готовых домах (+32% год к году). Такие цифры озвучил «Рамблеру» главный аналитик Циана Алексей Попов. По сравнению с темпами продаж во втором полугодии 2025 года спрос снизился на 32% на рынке новостроек и на 3% — на вторичном рынке.

По мнению руководителя сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгения Белокурова, сейчас рынок жилья находится в фазе сдержанной стабилизации. Спрос остаётся относительно устойчивым, хотя часть потенциальных покупателей откладывает покупку в ожидании дальнейшего снижения ипотечных ставок, отметил он.

Между тем заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко считает, что летом 2026 года рынок жилья постепенно начал выходить из периода ожидания.

Потребность людей в улучшении жилищных условий никуда не исчезла, и по мере снижения ставок на рынок возвращается отложенный спрос. При этом на первичном рынке активность покупателей во многом поддерживают льготные программы, тогда как вторичный значительно сильнее зависит от стоимости рыночной ипотеки. Александр Аксёненко зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Среди ключевых тенденций рынка летом 2026 года эксперты выделили:

Сохранение перетока спроса с первичного на вторичный рынок. Рост доли и числа ипотечных сделок в их общем объёме. Снижение доли льготной ипотеки по отношению к общему количеству сделок. Опережающий рост цен на готовое жильё по сравнению со строящимся.

Ждать ли улучшения условий для покупки жилья в 2026 году

Попов и Белокуров считают, что заметного снижения цен на жильё, скорее всего, не произойдёт. По их оценкам, покупатели могут рассчитывать лишь на точечные скидки на отдельные квартиры. На вторичном рынке снижение цен возможно в некоторых регионах, а также в сегментах с низкой ликвидностью. Это касается квартир:

с неудачной планировкой;

в старом фонде;

с завышенной ценой;

с юридическими сложностями;

продающихся в срочном порядке.

При этом Белокуров не исключает дальнейшего падения ипотечных ставок в 2026 году. Но скорость этого процесса будет зависеть прежде всего от темпов снижения ключевой ставки и уровня инфляции, подчеркнул он.

Его мнение разделяет Аксёненко. По его словам, предпосылки для дальнейшего снижения ипотечных ставок сохраняются. К концу года рыночная ипотека может подешеветь до 15–16% годовых, если Банк России продолжит снижать «ключ».

Кому сейчас стоит покупать квартиру, а кому лучше подождать

Семьям с одним ребёнком, которые планируют приобрести квартиру в новостройке по льготной ставке, лучше сделать это до конца сентября, рекомендует Попов. С 1 октября 2026 года вступают в силу изменения в условия семейной ипотеки.

Вне зависимости от ситуации решение о покупке жилья должно основываться прежде всего на финансовых возможностях и жизненных обстоятельствах покупателя, подчеркнули опрошенные «Рамблером» эксперты.

Важно реалистично оценивать финансовую нагрузку и понимать, что стоимость квартиры не ограничивается ценой квадратного метра, подчеркнул Аксёненко. Необходимо также оценивать состояние дома, социальную инфраструктуру, а также будущие расходы на содержание и ремонт жилья.

Я считаю разумным ориентиром ежемесячные платежи в пределах 30% от совокупного дохода семьи. После внесения платежа по ипотеке у людей должны оставаться деньги на детей, здоровье, повседневные расходы и нормальную жизнь. Александр Аксёненко зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

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Что важно учесть при выборе квартиры для покупки

Клещеева и Белокуров перечислили основные правила выбора и оценки квартиры в зависимости от типа недвижимости и целей покупки.

Квартира от застройщика

Понаблюдайте за выбранными новостройками и предложениями конкурентов в течение нескольких месяцев. Это позволит оценить динамику цен, появление скидок и изменение условий покупки.

в течение нескольких месяцев. Это позволит оценить динамику цен, появление скидок и изменение условий покупки. Изучите планы развития района, транспортную доступность, социальную инфраструктуру и другие факторы, которые будут влиять на комфорт проживания.

Квартира на вторичном рынке

Проверьте юридическую чистоту жилья : изучите историю перехода права собственности, наличие обременений, законность перепланировок и другие нюансы, которые могут повлиять на безопасность сделки. Для проверки документов и проработки схемы сделки имеет смысл привлечь профильных специалистов.

: изучите историю перехода права собственности, наличие обременений, законность перепланировок и другие нюансы, которые могут повлиять на безопасность сделки. Для проверки документов и проработки схемы сделки имеет смысл привлечь профильных специалистов. Попробуйте договориться с продавцом о скидке, особенно если квартира долго находится в продаже или имеет особенности, снижающие спрос. На вторичном рынке итоговая стоимость сделки нередко оказывается ниже цены, указанной в объявлении.

Покупка квартиры в инвестиционных целях

Выбирайте объект исходя из спроса целевой аудитории, а не личных предпочтений. Например, для последующей посуточной аренды более востребованной окажется квартира комфорт-класса рядом со станцией метро, чем жильё бизнес-класса в парковой зоне.

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Покупка квартиры в 2026 году: главное

Покупать квартиру сейчас имеет смысл прежде всего тем, кто уже определился с выбором жилья, располагает достаточным первоначальным взносом и стабильным доходом. Эксперты не ожидают заметного снижения цен на недвижимость до конца года. При этом рыночная ипотека при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики может стать доступнее.

Если же покупка не связана с конкретными обстоятельствами — например, предстоящими изменениями условий льготной ипотеки или необходимостью улучшить жилищные условия, — имеет смысл отложить её и внимательно следить за решениями Банка России и динамикой ипотечных ставок.

В любом случае выбирать квартиру стоит исходя не только из цены покупки, но и с учётом качества объекта, ежемесячных платежей и долгосрочных расходов на содержание.

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