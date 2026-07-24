Что важного произошло в личных финансах за неделю с 20 по 24 июля

Банк России снова удивил рынок, Госдума взялась за цены на продукты, а редакция посчитала, сколько на самом деле нужно зарабатывать для ипотеки в Москве. Собрали главные материалы за неделю, которые стоит открыть всем, кто интересуется личными финансами.

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Арест счёта: что делать, если банк заблокировал деньги

Редакция выпустила практический гайд для тех, кто столкнулся с арестом счёта или неожиданным списанием средств. В такой ситуации важно понять причину ареста и действовать по алгоритму: тогда часть вопросов можно решить самостоятельно. В статье — пошаговая инструкция, как узнать причину блокировки через мобильное приложение, связаться с приставом и погасить долг. Также рассказали, как сохранить часть средств от списания.

Покупка квартиры в Москве: сколько нужно зарабатывать для ипотеки в 2026 году

Цены на жильё в Москве продолжают расти: за год квадратный метр на вторичном рынке подорожал на 8,7%, в новостройках — на 17,9%. Самая доступная однокомнатная квартира в столице, по данным на июнь 2026 года, стоит около 7,5 миллиона рублей. Такие варианты встречаются в Зеленограде и Новой Москве. Редакция посчитала, какой доход реально нужен для ипотеки на самую доступную «однушку» в столице.

Scorpions в провинции: история семьи, попавшей в долговую яму

Редактор «Рамблера» взяла интервью у предпринимателя, который в 2008 году организовал концерты Scorpions в Липецке — и потерял миллионы. Максим Андрусский вложил в проект около 10 миллионов рублей, занимая деньги под 10–20% в месяц, в том числе под залог квартиры. Концерты прошли почти при пустых трибунах. В статье рассказали, что пошло не так, как семья выбиралась из долгов и какой урок из этого извлёк наш собеседник.

Цены на продукты поставят под надзор государства

22 июля Госдума приняла закон о сквозном мониторинге цен на продовольственные товары. С 1 января 2027 года государство сможет отслеживать всю цепочку формирования цены — от производителя до прилавка. Сейчас власти видят только конечную цену в магазине. Эксперты предупреждают: контроль может как сдержать рост цен, так и привести к дефициту отдельных товаров. В материале — два сценария и мнения аналитиков.

ЦБ вопреки прогнозам снизил ключевую ставку до 14%

24 июля Банк России снизил ставку с 14,25% до 14%. Это десятое снижение подряд, и оно стало неожиданностью: большинство аналитиков ожидали паузы. По данным регулятора, инфляция во втором квартале 2026 года замедлилась до 5% в пересчёте на год, а безработица достигла исторического минимума — 2,1%. Решение Банка России от 24 июля напрямую влияет на доходность вкладов и стоимость кредитов. В статье разбираем, как оно отразится на ставках по вкладам и кредитам.

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