Эксперты назвали неочевидные последствия изменения ключевой ставки

Ключевая ставка — не абстрактный показатель денежно-кредитной политики. Она сказывается на личных финансах: влияет на налог с дохода по вкладам, стоимость облигаций в портфеле, размер пеней за просрочку платежей и компенсации за задержку зарплаты, а в определенной степени — и на курс рубля. «Рамблер» разобрался вместе с экспертами в нюансах.

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Снижение ставки — рост налога по вкладам

Доход по банковским вкладам учитывается при расчете налога на доходы физлиц (НДФЛ), но налог начисляют не на всю сумму процентов, а только на превышение необлагаемого лимита за год. Размер этого лимита привязан к максимальной ключевой ставке ЦБ в течение года: если она снижается, уменьшается и сумма процентного дохода, освобожденная от налога.

Необлагаемый лимит по процентам за год рассчитывается так:

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В 2026 году максимальная ставка составляла 16%, поэтому, если до конца года она не вырастет, лимит составит 160 тысяч рублей. Для сравнения: в 2025 году, когда ставка достигала 21%, необлагаемый порог был равен 210 тысяч рублей.

Как это работает на практике. Допустим, вкладчик положил 2 миллиона рублей на вклад под 15% годовых и получил 300 тысяч рублей в виде процентного дохода. Необлагаемый лимит при максимальной ставке 16% — 160 тысяч рублей. Тогда с суммы превышения — 140 тысяч рублей — удерживается НДФЛ.

Механизм действует автоматически: чем ниже ставка, тем меньше лимит, тем больше дохода попадает под налогообложение, даже если сам вклад открыт на прежних условиях.

Большинство вкладчиков практически не учитывают этот фактор при выборе вклада, отметил гендиректор компании «ДА-Консалтинг» Даниил Тюнь. По его словам, внимание клиентов сосредоточено на доходности депозита и его условиях, а не на налогах.

При выборе депозита люди ориентируются прежде всего на размер ставки, надёжность банка, срок размещения и возможность досрочного снятия средств. Налоговая составляющая становится действительно значимой лишь для клиентов с крупными суммами на депозитах, тогда как большинство вспоминает о ней уже после получения дохода. Даниил Тюнь Генеральный директор компании ДА-Консалтинг

Облигации дорожают раньше, чем приходит купон

У облигаций цена и доходность обычно движутся в разные стороны: когда доходность на рынке снижается, уже выпущенные бумаги дорожают. При снижении ключевой ставки новые облигации выходят с более низкими купонами, а старые с более высоким фиксированным купоном становятся привлекательнее. Особенно заметно это у длинных ОФЗ с погашением через 10–15 лет: даже небольшое снижение доходности может заметно поднять их цену.

Рынок облигаций часто реагирует на решения Банка России заранее. По словам Даниила Тюня, длинные ОФЗ обычно заметно меняются в цене ещё на ожиданиях, а не только после фактического решения регулятора.

Пример. Инвестор купил десятилетнюю ОФЗ за 1 тысячу рублей с купоном 12% годовых. При ключевой ставке 16% бумага торговалась примерно по номиналу. После снижения ставки до 14% новые похожие облигации стали менее доходными, старая ОФЗ стала привлекательнее, а её цена выросла примерно до 1120–1140 рублей. Так инвестор мог заработать около 12–14% на росте цены ещё до выплаты купона. Чем длиннее срок до погашения, тем сильнее цена облигации реагирует на изменение ставки.

Если инфляция продолжит замедляться, а регулятор сохранит цикл снижения ставки, длинные облигации могут продолжить дорожать. Главным риском остаётся изменение инфляционных ожиданий или более жёсткая позиция ЦБ. Даниил Тюнь Генеральный директор компании ДА-Консалтинг

Однако текущая ситуация на рынке выглядит менее однозначной: после июньского заседания Банка России длинные ОФЗ не выросли, а, наоборот, пережили заметное снижение. На это обратил внимание старший аналитик управляющей компании (УК) «Первая» Глеб Бобков.

После снижения ключевой ставки Банком России в июне на 25 б.п. против ожидаемых 50 б.п. долгосрочные ОФЗ пережили один из худших периодов. Внутри одного из дней мы наблюдали падение индекса ОФЗ 5+ лет более чем на 2%, что повторяет несколько самых депрессивных дней 2022 года. После этого эпизода доходности закрепились на повышенных уровнях около 16%, и после заседания Банка России в прошлую пятницу долгосрочные ОФЗ лишь незначительно выросли в цене. Глеб Бобков Старший аналитик УК «Первая»

С тем, что рынок закладывает ожидания заранее, согласен и основатель инвестиционной платформы «ВБетон» Иван Тягунов. Он считает, что быстрый рост цен на ОФЗ уже в основном произошел, но в долгосрочной перспективе бумаги еще могут подорожать.

Если делать ставку на дальнейшее снижение ключа, пусть и по скорректированной траектории более медленного снижения ставки, то среднесрочно потенциал роста цен ОФЗ сохраняется, но горизонт реализации этого роста достаточно длительный — 1–1,5 года. Иван Тягунов Основатель и генеральный директор инвестиционной платформы «ВБетон»

Как ставка влияет на акции

Ключевая ставка влияет на котировки акций косвенно, и это влияние зависит от множества факторов. Три основных канала влияния работают одновременно, и их суммарный эффект не всегда очевиден.

Первый — стоимость заёмных денег для бизнеса. При высокой ставке кредиты дороже, инвестиционные программы сворачиваются, прибыль снижается. При уменьшении ставки компании получают доступ к более дешёвому финансированию — это поддерживает оценку бизнеса.

Сильнее всего это влияет на компании с активными инвестициями или высокой долговой нагрузкой. По словам Даниила Тюнь, именно такие эмитенты быстрее остальных ощущают эффект смягчения денежно-кредитной политики.

Второй — конкуренция с другими инструментами. Пока вклады давали 20%+ годовых, акции проигрывали в соотношении риска и доходности. Как поясняет Иван Тягунов, инвесторы всегда сопоставляют потенциал фондового рынка с безрисковыми инструментами, но последние два года доходность акций уступала долговым. По мере снижения ставок этот разрыв сокращается, делая акции более привлекательными.

Пока вклады и ОФЗ дают повышенную доходность, акции должны предлагать заметную премию за риск: в виде дивидендов, роста прибыли и потенциальной переоценки. Иван Тягунов Основатель и генеральный директор инвестиционной платформы «ВБетон»

Третий — отношение к риску и оценка перспектив. Снижение ключевой ставки традиционно воспринимается как сигнал к смягчению денежно-кредитных условий, побуждая инвесторов брать на себя больше риска.

Однако на практике рынок реагирует не столько на сам шаг регулятора, сколько на совпадение решения с прогнозами. Как отмечает аналитик УК «Первая» Иван Кузнецов, именно расхождение между ожиданиями и реальностью определяет движение котировок.

Есть и еще один эффект: при снижении ставки будущие доходы компаний в расчётах инвесторов растут в цене. Сильнее всего это поддерживает бизнес, основные финансовые результаты которого ожидаются в будущем.

Штрафы, пени и компенсации: ставка как база расчёта

Ключевая ставка встроена в несколько норм, которые напрямую касаются повседневных финансов.

Просрочка пеней. Пени за просрочку налоговых платежей физических лиц рассчитываются как 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки. Компенсация за задержку зарплаты по Трудовому кодексу — не менее 1/150 ключевой ставки за каждый день задержки. Проценты за пользование чужими деньгами по статье 395 ГК РФ также привязаны к ключевой ставке.

Пени за неоплаченные услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) начисляются по той же схеме: с 31-го по 90-й день — 1/300 ставки, с 91-го дня — 1/130. При этом до 1 января 2027 года действует ограничение: для расчёта берётся меньшее из двух значений — ключевая ставка на 27 февраля 2022 года (9,5%) или ставка на дату фактической оплаты.

Снижение ставки не делает просрочку безопасной. Чем дольше не исполнено обязательство, тем больше итоговый долг и выше риск судебного взыскания. Кроме того, при споре суд может учитывать ключевую ставку, действующую на момент вынесения решения, напомнил Даниил Тюнь.

Если долг продолжает накапливаться, а кредитор планирует взыскание через суд, размер пеней к моменту решения может оказаться значительным даже при сниженной ставке — просто за счёт длительности периода просрочки. Поэтому откладывать исполнение обязательства в расчёте на дальнейшее снижение ставки — рискованная стратегия. Даниил Тюнь Генеральный директор компании ДА-Консалтинг

Есть и последствия, которые не зависят от ключевой ставки. Как подчёркивает Иван Тягунов, просрочки по ЖКУ и налогам могут повлечь дополнительные судебные расходы, ограничения по счетам и ухудшение кредитной истории.

Влияние ставки на курс рубля

Ключевая ставка влияет и на курс рубля: если в другой валюте или в других странах можно заработать больше с учётом инфляции и рисков, часть денег крупных инвесторов может уйти туда. В результате спрос на рубль снижается, и на курс появляется давление.

Однако связь между ставкой и валютным рынком нелинейна. На курс одновременно влияют:

цены на нефть и газ;

состояние торгового баланса;

геополитическая ситуация;

валютный контроль;

действия экспортёров.

В условиях, когда эти факторы работают в пользу рубля, снижение ставки ЦБ не обязательно приводит к ослаблению курса.

Ставка и проценты по вкладам

Для большинства вкладчиков главный ориентир — не сама ключевая ставка, а реальная доходность сбережений. Как отмечает руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова, принципиальный момент наступает тогда, когда проценты по депозиту перестают компенсировать рост цен.

Граница проходит там, где номинальная доходность вклада опускается ниже инфляции, тогда деньги формально прирастают, но реально теряют покупательную способность. Пока ставки по депозитам остаются выше текущей инфляции, а вклады покрыты системой страхования, инструмент сохраняет смысл. Однако „окно“ высоких ставок постепенно закрывается. Инна Солдатенкова Руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру»

Это не означает, что при снижении ставок нужно срочно закрывать вклады и искать альтернативы. По словам Инны Солдатенковой, разумнее распределить накопления между несколькими инструментами и продолжать следить за предложениями банков.

Логика для вкладчика такая: часть накоплений держать в коротком вкладе для гибкости, часть зафиксировать на 6–12 месяцев уже сейчас, пока ставка не ушла ниже инфляции. Имеет смысл не ограничиваться привычным банком и сравнивать предложения по рынку. За счёт такого сравнения часто удаётся зафиксировать ставку на 1–2 п. п. выше средней по рынку. Инна Солдатенкова Руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру»

Эксперт советует не концентрировать все сбережения в одном инструменте. По мере снижения ставок можно постепенно присматриваться и к другим вариантам сохранения капитала. Например, к облигациям, драгоценным металлам или валютным активам, используя их для диверсификации рисков.

Кредиты дешевеют медленнее, чем вклады

Ставка по вкладам даже немного выросла, а ставки по потребительским кредитам и ипотеке за тот же период практически не изменились. Это объясняется тем, что банки закладывают в кредитные ставки не только текущую ключевую ставку, но и кредитный риск заёмщика, стоимость резервирования, операционные расходы и ожидаемую инфляцию на срок кредита.

При потребительском кредитовании доля риска в ставке особенно высока: в условиях роста просроченной задолженности банки не спешат снижать маржу. По ипотеке дополнительный фактор — разрыв между рыночными ставками и льготными программами: пока субсидированная ипотека существует, рыночная сохраняет высокую планку.

Как отмечает Инна Солдатенкова, даже если ключевая ставка снижается несколько раз подряд, финансовые организации сначала оценивают, насколько устойчивым окажется новый цикл денежно-кредитной политики. Это же подтверждает и Даниил Тюнь. По его словам, банкам требуется время, чтобы перестроить стоимость кредитов под новые условия.

Банки продолжают обслуживать депозиты, привлечённые ранее под высокие проценты, учитывают стоимость фондирования, кредитные риски, требования к капиталу, уровень просроченной задолженности и собственную маржу. Именно поэтому передача решений Банка России в стоимость кредитов всегда происходит с временным лагом. Даниил Тюнь Генеральный директор компании ДА-Консалтинг

При этом, как поясняет Иван Тягунов, для рыночной ипотеки одного снижения ключевой ставки недостаточно. Большое значение, по его словам, имеют стоимость длинных денег и ситуация на долговом рынке.

Существенное снижение ставок я бы ожидал при устойчивой ключевой ставке ниже 11–12% и одновременном снижении доходностей длинных ОФЗ. Рыночная ипотека в районе 12–14% вероятна при ключевой ставке примерно 8–10%, если инфляция стабилизируется и качество заемщиков не продолжит ухудшаться. Иван Тягунов Основатель и генеральный директор инвестиционной платформы «ВБетон»

Главное

Ключевая ставка влияет не только на кредиты и вклады, но и на налоги, пени, компенсации, облигации, акции и курс рубля. При её снижении уменьшается необлагаемый лимит по процентам с вкладов: в 2026 году он на 70 000 рублей ниже, чем в 2025-м, поэтому при крупных суммах налоговая нагрузка может вырасти.

Длинные облигации дорожают ещё до выплаты купона, если рынок ждёт дальнейшего снижения ставки, и такой прирост цены может быть сопоставим с годовым купонным доходом. На акции ставка влияет косвенно — через стоимость кредитов для бизнеса, конкуренцию с депозитами и ставку дисконтирования при оценке компаний.

Пени по налогам и компенсация за задержку зарплаты снижаются вслед за ключевой ставкой, однако по ЖКХ до 1 января 2027 года действует ограничение расчёта. При этом откладывать погашение долга всё равно рискованно: сумма продолжает расти, а взыскание может дойти до суда. Курс рубля реагирует на ставку нелинейно: процентный фактор важен, но нефть, торговый баланс и геополитика могут влиять сильнее.

Банки обычно быстрее пересматривают ставки по вкладам, чем по кредитам, потому что в кредитах дополнительно учитываются риск заёмщика, резервы и инфляционные ожидания на весь срок займа. По оценке экспертов, существенное снижение кредитных ставок возможно при устойчивой ключевой ставке ниже 11–12%, а рыночная ипотека на уровне 12–14% вероятна при ключевой ставке около 8–10%, если инфляция стабилизируется и качество заёмщиков не ухудшится.

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