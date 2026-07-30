Россиянам рассказали, как подготовиться к переходу на цифровой рубль

До обязательного подключения значимых банков к цифровому рублю остаётся немного: срок — 1 сентября 2026 года. Однако, по данным Банка России, 6 из 21 системно значимого банка из реестра ЦБ пока не провели ни одной операции, а общий объём цифровых рублей в системе чуть превышает 25 миллионов рублей. Разбираемся, почему банки буксуют на старте реформы и какие последствия это может иметь для бизнеса и обычных клиентов.

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Цифровой рубль: что это такое

Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Он не заменит обычные рубли и будет использоваться одновременно с ними. Один цифровой рубль по номиналу равен одному обычному рублю.

Главное отличие в том, где хранятся деньги. Цифровой рубль выпускает Банк России, а деньги хранятся в цифровом кошельке на платформе регулятора. Банк, в котором обслуживается клиент, в этой схеме остаётся точкой доступа: пользователь сможет работать с кошельком через привычное приложение этого банка.

Цифровые рубли не будут считаться вкладом и не будут использоваться для выдачи займов.

Хронология внедрения цифрового рубля

Банк России расписал внедрение цифрового рубля по этапам до 2028 года. Ниже — короткая хронология реформы: от первых обсуждений до сроков, когда подключиться должны банки и бизнес.

Этап 1. Планирование: от идеи до первых тестов

13 октября 2020 года. Регулятор официально представил консультативный доклад о цифровом рубле. Банк России анонсировал появление третьей формы национальной валюты для ускорения расчётов и снижения комиссий.

15 августа 2023 года. Стартовал первый закрытый пилот на реальных деньгах. В тестировании задействовали 13 банков, 600 человек и 22 компании.

Этап 2. Инфраструктурный сбой и перенос сроков

1 сентября 2024 года. Фокус-группу резко расширили до 9 тысяч граждан и 1,2 тысячи предприятий для проверки платформы под нагрузкой.

25 июня 2025 года. Банк России сообщил о переносе сроков внедрения и обновил дорожную карту проекта.

Этап 3. Новая дорожная карта: кого и когда обяжут принимать цифровой рубль

1 сентября 2026 года. Стартует первая волна. Все системно значимые банки обязаны подключить платформу. Торговые сети с выручкой от 120 миллионов рублей в год начинают принимать цифровые рубли.

1 сентября 2027 года. Вторая волна. Подключаются банки с универсальной лицензией и ретейлеры с годовым оборотом более 30 миллионов рублей.

1 сентября 2028 года. Финал: мелкие банки и торговые точки с выручкой от 20 миллионов рублей.

Кого освободили от цифровизации: важные исключения

Торговые компании с годовым доходом менее 20 миллионов рублей полностью освобождены от внедрения новой валюты.

Магазины с выручкой до 5 миллионов рублей имеют право отказаться от цифровых рублей, даже если они входят в крупную торговую сеть.

Почему банки не спешат внедрить цифровой рубль

Проблема не сводится к готовности ИТ-систем. Цифровой рубль — это отдельная платёжная инфраструктура, поэтому кредитным организациям и торговым точкам нужно полноценно интегрироваться с новой платформой, а не просто обновить существующие сервисы.

Затраты на такую подготовку значительны, а экономический эффект для банков может быть негативным. По оценкам экономистов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), на которые ссылаются «Известия», банки могут потерять до 20% депозитных средств.

Ещё один фактор — слабые стимулы. По информации на сайте Банка России, в отличие от карт «Мир», цифровой рубль пока не поддержан обязательными бюджетными или пенсионными выплатами, и публично о внесённом законопроекте о таких обязательных выплатах не сообщалось.

Обязательного перехода на пенсию в цифровых рублях не будет — об этом в марте 2026 года сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

На этом фоне Банк России в начале июля 2026 года закрыл публичный перечень подключённых банков. Зампред Банка России Зульфия Кахруманова объяснила это «чувствительностью информации» и санкционными рисками.

При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфраструктура готова к запуску цифрового рубля. Общий сигнал регулятора выглядит уверенным, но без попытки резко нарастить обороты. Банк России делает ставку не на форсирование операций, а на постепенное расширение использования цифрового рубля.

Оценка ситуации экспертами

Ситуация на рынке выглядит более сдержанной, чем в официальных заявлениях регулятора, следует из оценок экспертов, которые приводили деловые СМИ. Банки в основном готовы к небольшим объёмам операций, а технические недочёты будут исправляться уже в процессе запуска, отмечал в комментарии изданию «Коммерсантъ» глава правления Ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

Без стимулов со стороны государства — например, выплат бюджетникам или расчётов с бизнесом в цифровых рублях — новый инструмент рискует остаться нишевым, обращал внимание глава Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов.

Цифровая форма должна заместить не менее 20% наличной денежной массы, считает эксперт финансового рынка Высшей школы бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления (ВШБ НГУЭУ) Эдуард Коложвари. По его оценке, из-за этого у банков станет меньше средств на счетах до востребования, а удерживать клиентов придётся ставками и сервисом.

В пилоте сейчас участвуют 30 банков, 3,5 тысячи физических лиц и около 500 юридических лиц, сообщала зампред Банка России Зульфия Кахруманова, данные которой приводит «Интерфакс». Для страны с населением около 146 миллионов человек такой масштаб пока выглядит крайне ограниченным.

Как новые расчёты повлияют на банковские вклады

Постепенный запуск цифрового рубля изменит привычную схему распределения сбережений в финансовых организациях и обновит правила приёма платежей для бизнеса. Согласно аналитическим расчётам экспертов НИУ ВШЭ, появление третьей формы денег может привести к частичному перетоку капитала (с банковских вкладов в цифровые кошельки). Это потребует от банков более гибкого подхода к работе с клиентами.

Экономисты предполагают, что каждый 1 миллиард рублей, размещённый на цифровых кошельках Банка России, может снизить объём традиционных депозитов в малых банках примерно на 800 миллионов рублей.

Для крупных финансовых институтов эффект, по оценкам экономистов, будет мягче: при таком же приросте средств на цифровых кошельках их депозитная база может сократиться примерно на 300 миллионов рублей.

Чтобы сохранить интерес вкладчиков, региональные банки, вероятно, предложат более привлекательные процентные ставки и улучшенные условия обслуживания.

Как введение цифрового рубля скажется на ИП

Например, индивидуальный предприниматель (ИП) с годовой выручкой около 150 миллионов рублей попадёт в первую волну требований: с 1 сентября 2026 года такой бизнес должен принимать оплату цифровыми рублями.

Для покупателя это будет выглядеть как ещё один способ расчёта. Для предпринимателя главное — проверить, подключён ли его банк к платформе Банка России, и настроить приём платежей. Если точка уже работает через Систему быстрых платежей (СБП), новые терминалы, как правило, не понадобятся: достаточно обновить кассовое программное обеспечение (ПО).

До конца 2026 года комиссии за такие операции взиматься не будут. С 2027 года тариф составит 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысячи рублей за операцию. За отказ принимать цифровые рубли для ИП и должностных лиц предусмотрен штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Подробная информация о тарифах на услуги оператора размещена на официальном сайте Банка России.

Что изменится в кошельках обычных граждан

Представим, что семья оформляет детские пособия. С появлением цифрового рубля у получателей может появиться выбор: получать такие выплаты привычным способом или в цифровых рублях. Важный момент — переход на новый формат должен быть добровольным. Автоматически переводить пособия в цифровые рубли без согласия получателя никто не вправе.

На первый взгляд, для семьи это будет просто ещё один способ получить деньги. Но у технологии есть особенность, которая может стать важной в будущем, — так называемое «окрашивание» средств. Оно может использоваться для контроля целевого расходования отдельных выплат, если такой механизм будет предусмотрен законом.

В перспективе это позволит настраивать смарт-контракты так, чтобы деньги расходовались строго по назначению: например, на секции, образование или путёвки. Жёсткое ограничение покупок по конкретным категориям товаров — одежда, продукты и тому подобное — на обычных кассах пока остаётся вопросом далёкого будущего из-за сложности учёта.

Для самих граждан базовые операции с цифровым рублём — открытие кошелька, платежи в магазинах и переводы другим людям — должны оставаться бесплатными.

Отвечаем на главные вопросы о цифровом рубле

Зачем нужен цифровой рубль, если уже есть банковские карты и Система быстрых платежей (СБП), пока понимают не все. Вместе с финансовым аналитиком Александром Еловковым подготовили ответы на самые популярные вопросы о новой денежной единице.

В чём будет моя личная выгода, если я открою цифровой кошелёк?

Для клиента это ещё один формат рубля — помимо наличных и денег на счёте. Номинал не меняется: цифровой рубль равен обычному.

Разница в том, что храниться он будет не в банке, а на платформе Банка России, хотя доступ к кошельку останется через банковское приложение. Плюс для пользователя — бесплатные переводы и единый кошелёк без привязки к конкретному банку.

Однако резкого эффекта ждать не стоит: СБП уже закрывает многие повседневные задачи. На первом этапе цифровой рубль, вероятно, станет просто ещё одним способом оплаты.

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Переход в цифровую форму сам по себе не означает потери денег. Цифровой рубль выпускает Банк России, это не криптовалюта и не частный актив с меняющимся курсом: 10 тысяч цифровых рублей равны обычным 10 тысячам, их можно перевести на банковский счёт и снять наличными.

Главная опасность — не формат денег, а мошеннические схемы. Звонки с предложениями «обмена» рублей на цифровые или перевода на «безопасный счёт» нужно игнорировать: таких процедур нет, и Банк России с такими просьбами к гражданам не обращается.

Некоторые эксперты допускают, что пенсии, пособия и зарплаты бюджетников со временем могут переводить в цифровые рубли — по аналогии с переходом на карты «Мир». Опасно ли это и можно ли сразу вывести деньги на карту или наличными?

Пока оснований ждать обязательного перевода пенсий, пособий или зарплат в цифровые рубли нет. Хотя этот формат уже применяется в бюджетных расчётах, для граждан он остаётся добровольным: кошелёк без согласия не откроют. При желании цифровые рубли можно будет бесплатно перевести на обычный счёт или другому человеку.

Что делать, если я не хочу пользоваться цифровыми рублями?

Ничего специально делать не нужно: подавать заявление об отказе, обращаться в банк или в какую-либо инстанцию не требуется. Цифровой кошелёк не откроется автоматически — он появится только по решению самого человека. Сейчас цифровой рубль заявлен как добровольное дополнение к наличным и безналичным деньгам, а не как их замена.

Что делать, если я хочу пользоваться цифровыми рублями: как можно будет открыть цифровой кошелёк?

Цифровой кошелёк можно будет открыть через приложение своего банка — отдельное приложение скачивать не потребуется. Сам счёт будет находиться на платформе ЦБ, а банк выступит точкой доступа (если подключен к платформе). Сначала это смогут сделать клиенты крупнейших банков. С 1 сентября 2027 года подключатся банки с универсальной лицензией, а с 1 сентября 2028 года — остальные.

Как будет проходить оплата цифровыми рублями? Что для этого нужно?

Сценарий оплаты почти не изменится: покупатель в торговой точке считывает QR-код телефоном или в приложении банка, а затем выбирает источник списания — карту, счёт в банке или цифровой кошелёк.

Выпуск отдельных карт для цифрового рубля не планируется. Позже, при развитии инфраструктуры, могут появиться и другие варианты, в том числе бесконтактная оплата. С 1 сентября 2026 года предполагается единый универсальный QR-код: после сканирования можно будет выбрать Систему быстрых платежей, банковский счёт или цифровые рубли.

Как будут осуществляться переводы, если у второй стороны нет цифрового кошелька? А если есть?

Если цифровой кошелёк открыт у отправителя и получателя, операция выглядит как обычный перевод в приложении банка. Нужно выбрать перевод в цифровых рублях, указать адресата — например, по номеру телефона, ввести сумму и подтвердить платёж.

Средства зачисляются на кошелёк получателя через платформу Банка России практически сразу и без комиссии. Если у второй стороны цифрового кошелька нет, отправить ей цифровые рубли напрямую нельзя: сначала их придётся вывести на обычный банковский счёт, а затем перевести уже стандартным способом.

Будут ли вклады в цифровых рублях?

По текущей модели вклады в цифровых рублях не предусмотрены. Цифровой кошелёк задуман не как средство сбережения и не как замена банковскому вкладу, а как инструмент для расчётов и переводов. Проценты на остатки в цифровых рублях Банк России не начисляет, поэтому свободные деньги по-прежнему логичнее держать на вкладе, накопительном счёте или в других привычных инструментах.

Будет ли начисляться кешбэк после оплаты цифровыми рублями?

Кешбэк за платежи цифровыми рублями банк не платит. В отличие от карт, здесь нет банковской программы лояльности, поэтому тем, кто ценит повышенные бонусы, пока разумнее расплачиваться привычной картой.

Магазинные скидки при этом могут остаться, если они не привязаны к конкретному банку. Именно потеря кешбэка, наряду с привычкой и осторожностью пользователей, способна замедлить переход на новый формат расчётов.

Можно ли взять кредит в цифровых рублях?

Нет. В текущей модели цифровой рубль предназначен для расчётов и переводов, а кредиты остаются продуктом коммерческих банков. Заём можно получить в обычных безналичных рублях и при необходимости перевести часть суммы в цифровой кошелёк. Банк России отдельные кредиты в цифровых рублях выдавать не будет.

Выводы

Реформа цифрового рубля уже закреплена законом и должна стартовать 1 сентября 2026 года. Системно значимые банки должны подключиться, но реальные объёмы операций на первых этапах, вероятно, останутся небольшими: Банк России пока не форсирует переход и не вводит стимулы.

Вкладчикам ничего делать не нужно: переводить деньги с доходного депозита в цифровой кошелёк сейчас невыгодно. Бизнесу с выручкой выше 120 миллионов рублей стоит проверить готовность к приёму цифровых рублей, остальным — следить за тем, как будут меняться сроки, требования и позиция регулятора.

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