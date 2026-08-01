Россиян предупредили о важных изменениях в личных финансах с 1 августа

В августе вступает в силу сразу несколько законов и нормативных актов, которые затронут личные финансы граждан. Новые правила коснутся пенсионных выплат, налоговых уведомлений, квитанций за коммунальные услуги, а также сервисов рассрочки и социальных льгот. Рассказываем о главных нововведениях и о том, кого они затронут.

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Пенсии работающим пенсионерам

С 1 августа Социальный фонд России (СФР) проведёт ежегодный автоматический перерасчёт страховых пенсий для граждан, которые продолжают работать. Прибавку получат те, кто был официально трудоустроен в 2025 году и за кого работодатели перечисляли страховые взносы.

Размер повышения зависит от зарплаты и накопленных пенсионных коэффициентов. В 2026 году стоимость одного балла составляет 156,76 рубля. Максимальная прибавка ограничена тремя коэффициентами, то есть не превысит 470,28 рубля в месяц. Чтобы получить максимальную надбавку, зарплата работающего пенсионера в 2025 году должна была быть не менее 69 тысяч рублей в месяц до вычета подоходного налога.

Подавать заявление не нужно — перерасчёт происходит автоматически. Если за прошлый год новые коэффициенты не сформировались, прибавки не будет.

Перерасчёт пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2026 года: кто и сколько получит

Накопительные пенсии

С 1 августа увеличатся и накопительные пенсии. Повышение составит 17,3% для большинства получателей. Это более чем в три раза превышает уровень инфляции по итогам прошлого года (5,6%).

Ещё более заметный рост — на 19,3% — предусмотрен для получателей срочных выплат. Их могут выбрать участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также граждане, направившие на пенсию маткапитал.

При среднем размере накопительной пенсии в 1,6 тысячи рублей (по данным СФР на май 2026 года) ежемесячная прибавка составит около 286 рублей, а новая сумма достигнет примерно 1886 рублей. Для тех, кто копил добровольно, при среднем размере выплаты в 3 тысячи рублей прибавка составит около 579 рублей.

Перерасчёт также проводится автоматически, без заявлений.

Прибавка для 80-летних и инвалидов I группы

С 1 августа вдвое увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии для граждан, которым в июле исполнилось 80 лет или которым была присвоена I группа инвалидности. Размер надбавки вырастет с 9584,69 рубля до 19 169,38 рубля.

Кроме того, гражданам, достигшим 80 лет, и инвалидам I группы устанавливается надбавка за уход — 1413,86 рубля к страховой пенсии. Итоговое увеличение пенсии для таких граждан составит 10 998,55 рубля.

Важно: если человеку уже повысили пенсию в связи с получением инвалидности, второй раз — по достижении 80 лет — выплату увеличивать не будут.

Самозанятые впервые получат больничные

Август станет первым месяцем, когда самозанятые — участники эксперимента по добровольному страхованию — смогут получить пособие по временной нетрудоспособности.

Право на выплаты получат те, кто подал заявление в январе 2026 года и уплачивал взносы с февраля по июль.

Чтобы участвовать в эксперименте, самозанятые должны были выбрать страховую сумму — 35 тысяч или 50 тысяч рублей — и уплачивать взносы по тарифу 3,84%. Ежемесячный взнос в первом случае составляет 1344 рубля, во втором — 1920 рублей. Взносы можно было вносить помесячно или сразу за весь год.

Ужесточение контроля за сервисами рассрочки

С 1 августа 2026 года Банк России получает новые полномочия по надзору за операторами сервисов рассрочки. Если компания, позволяющая оплачивать покупки частями, нарушит требования закона, регулятор сможет:

выдать предписание об устранении нарушений;

ограничить отдельные виды деятельности;

в некоторых случаях — исключить из реестра и лишить права работать.

Для пользователей рассрочек с 1 августа ничего не изменится. Новые правила касаются только надзора за операторами и направлены на то, чтобы компании соблюдали требования закона и исполняли обязательства перед клиентами.

Автоматические льготы по карте «Мир»

С 1 августа 2026 года в России стартует эксперимент по использованию карт «Мир» для предоставления мер соцзащиты. Льготы затронут многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов и студентов.

Для участия необходимо зарегистрировать на портале «Госуслуги» карту «Мир», выпущенную любым банком. После этого граждане смогут автоматически получать скидки на проезд, при посещении учреждений культуры, в аптеках и продуктовых магазинах.

Эксперимент продлится до 31 марта 2027 года. В нём участвуют три региона: Башкортостан, Ростовская и Тюменская области. По итогам эксперимента правительство получит доклад, на основе которого может принять решение о распространении практики на всю страну.

Новый формат квитанций за услуги ЖКХ

С августа в квитанциях за коммунальные услуги появятся изменения: строки «Содержание общего имущества» и «Текущий ремонт» теперь будут указаны отдельно. В платёжном документе детально распишут, сколько средств уходит на:

уборку подъезда;

обслуживание лифтов;

общедомовые приборы учёта.

Продолжают действовать единые правила оплаты: управляющие компании обязаны присылать квитанции до 5-го числа, а жильцы должны оплачивать их до 15-го числа месяца, следующего за расчётным.

Налоговые уведомления на «Госуслугах» автоматически

С 1 августа налоговые уведомления для физических лиц будут автоматически поступать в личный кабинет на портале «Госуслуги». Для этого не придётся направлять специальное заявление в налоговую службу.

Исключение — если налогоплательщик официально отказался от получения уведомлений на «Госуслугах»: тогда их пришлют по почте или через личный кабинет налогоплательщика.

При этом россияне по‑прежнему могут получить бумажное уведомление в налоговом органе или многофункциональном центре (МФЦ). Его выдадут не позднее чем через пять рабочих дней после подачи заявления.

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