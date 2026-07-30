Эксперт объяснил, почему цены на продукты перестали расти

С 21 по 27 июля рост потребительских цен в России замедлился до 0,04%, следует из свежего отчёта Росстата. Это минимальное значение в текущем месяце. Снижение темпов инфляции связано с удешевлением плодоовощной продукции и улучшением ситуации на топливном рынке.

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На предыдущей неделе (с 14 по 20 июля) инфляция составляла 0,17% — это примерно в 4 раза больше, чем текущее значение. Всего с начала июля цены выросли на 0,64%, с начала года — на 4,86%. Годовая инфляция к 27 июля достигла 5,94–5,95%. Неделей ранее этот показатель составлял 5,84%.

Замедление инфляции на последней неделе июля обеспечили два основных фактора: удешевление плодоовощной продукции и торможение роста цен на топливо, отмечает главный экономист БКС Мир инвестиций Илья Фёдоров.

Темпы роста цен на бензин упали втрое (до 0,6% против 1,7% неделей ранее), а дизель даже немного подешевел (на 0,1%). К этому добавляется сезонная дефляция в корнеплодах и овощах, отмечает эксперт. Тем не менее с начала года бензин подорожал почти на 19%, а дизельное топливо — на 20%.

На что цены снизились:

помидоры — на 3,6%;

капуста — на 2,3%;

картофель — на 2%;

огурцы — на 1,2%;

куриные яйца — на 0,6%;

сыры, варёные колбасы, сливочное масло и творог — на 0,3–0,5%.

Что продолжило дорожать:

сахарный песок — на 2%;

мясо кур — на 1,9%;

гречневая крупа — на 1,2%;

свинина — на 1,1%;

бензин — на 0,6%.

Прогнозы по итоговой инфляции в 2026 году существенно различаются: Минэкономразвития ожидает 5,2%, Банк России повысил прогноз до 6–7% (в апреле было 4,5–5,5%), а опрошенные ЦБ аналитики прогнозируют 6,2%. С последней цифрой соглашается и Фёдоров. При этом он допускает, что в августе дезинфляционный тренд может усилиться, если топливный и плодоовощной факторы продолжат синхронное снижение. Накопленная инфляция с начала года, по его оценке, составляет 4,86%.

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