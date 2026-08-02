Рубль держится, экономика буксует: что будет в августе

Что будет с инфляцией, экономикой и рублём в августе: прогнозы экспертов
Российская экономика подошла к августу с минимальными темпами роста. Банк России ухудшил свой прогноз роста ВВП на 2026 год и одновременно повысил ожидания по инфляции и средней ключевой ставке. Несмотря на это, рубль сохраняет относительно крепкие позиции и к концу июля торгуется ниже отметки 80 рублей за доллар. Обсудили с экспертами текущее состояние российской экономики и что будет с её ключевыми показателями в августе.
Состояние российской экономики к августу
Российская экономика демонстрирует околонулевые темпы роста и близка к стагнации, считают опрошенные «Рамблером» эксперты.
Прирост валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам января–мая составил 0,2%. Такую оценку озвучил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле 22 июля. Банк России по итогам последнего заседания по ключевой ставке 24 июля обновил среднесрочный прогноз, снизив оценку роста ВВП на 2026 год до 0–1% с прежних 0,5–1,5%.
Летом инфляция вновь ускорилась. В июне потребительские цены выросли на 0,87%, в июле — ещё на 0,64%, свидетельствуют данные Росстата. Годовая инфляция достигла 5,94–5,95%. Основной вклад в ускорение роста цен внесло подорожание бензина и дизельного топлива.
Банк России считает значительную часть летнего всплеска временной и оценивает устойчивую инфляцию в пересчёте на год на уровне 4–5%. Тем не менее регулятор повысил прогноз по годовой инфляции на 2026 год до 6–7% против ожидавшихся ранее 4,5–5,5%.
ЦБ в десятый раз подряд снизил ключевую ставку с 14,25 до 14% годовых, обновив прогноз на 2026 год до 14,5–14,6% годовых. По словам главного аналитика центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Владимира Малиновского, обновлённый прогноз оставляет Банку России пространство для двух сценариев:
- Продолжить постепенное снижение ставки на следующих заседаниях.
- Сохранить «ключ» на текущем уровне до конца года.
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В июле деловая активность заметно ослабла. По данным «Мониторинга предприятий» Банка России, индикатор бизнес-климата (ИБК) снизился до –3,6 пункта против 0,9 пункта месяцем ранее. Это минимум с середины 2022 года, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Ухудшились оценки как объёмов производства, так и спроса. Сильнее всего сводный ИБК просел из-за сферы услуг, торговли, добычи полезных ископаемых и транспортировки.
Кредитование в июне стало менее однородным, отметил аналитик Freedom Global Владимир Чернов. По данным ЦБ, корпоративный кредитный портфель банков вырос только на 0,4% после 1,5% в мае.
Потребительское кредитование, напротив, продолжило ускоряться. Портфель необеспеченных кредитов вырос на 1,3%. Ипотечная задолженность увеличилась на 1%, а объём выдач ипотеки поднялся с 328 до 483 миллиардов рублей. Около 65% выдач пришлось на льготные программы.
Внешняя торговля остаётся одним из факторов поддержки экономики:
- Экспорт товаров за январь–май 2026 года составил 182,6 против 163,4 миллиарда долларов за аналогичный период годом ранее.
- Импорт за тот же период увеличился со 117,4 до 130,4 миллиарда долларов.
- Положительное сальдо за пять месяцев торговли выросло с 46 (в 2025 году) до 52,3 миллиарда долларов.
Рост экспорта поддерживали более высокие цены на сырьевые товары и увеличение неэнергетических поставок. Импорт также восстанавливается, но его рост сдерживают дорогие кредиты, осторожный спрос компаний и сложности с расчётами.Владимир ЧерновАналитик Freedom Finance Global
По словам Чернова, такая ситуация пока остаётся благоприятной для рубля: объём экспортной валютной выручки превышает спрос импортёров на иностранную валюту. Однако по мере восстановления импорта эта поддержка будет постепенно ослабевать, предупредил эксперт.
За последний месяц рубль ослаб примерно на 1% по отношению к основным мировым валютам. Официальные курсы ЦБ на 31 июля:
- Доллар — 79,85 рубля.
- Евро — 90,87 рубля.
- Юань — 11,81 рубля.
Помимо положительного внешнеторгового баланса, поддержку рублю оказывали продажи валюты в рамках бюджетных операций и сохраняющиеся высокие процентные ставки. Основным фактором риска для российской валюты аналитики называют усиление геополитической напряжённости.
Что будет с экономикой
Опрошенные «Рамблером» эксперты не ожидают заметного ускорения российской экономики в августе. По их оценкам, после устранения сезонного фактора динамика ВВП останется около нуля, а в годовом выражении рост составит менее 1%.
Глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева ожидает по итогам августа околонулевую или даже слабоотрицательную динамику. Чернов из Freedom Global придерживается схожей оценки. По его прогнозу, с учётом сезонной корректировки изменение ВВП составит от −0,1 до +0,2% месяц к месяцу, а годовой прирост по итогам августа — 0,2–0,7%.
Поддержку экономике в ближайший месяц могут оказать:
- бюджетные расходы;
- строительный сектор;
- сезонный рост активности в сельском хозяйстве и туризме;
- увеличение оборотов розничной торговли;
- высокая экспортная выручка;
- постепенное снижение процентных ставок, эффект от которого проявится с временным лагом.
Сдерживать экономический рост, по мнению экспертов, будут:
- сохраняющаяся жёсткость денежно-кредитной политики, несмотря на снижение ключевой ставки до 14% годовых;
- ухудшение деловой активности в нефтегазовом секторе на фоне снижения мировых цен на нефть и выбытия части производственных мощностей из-за атак беспилотников;
- постепенное замедление потребительского спроса.
Что будет с инфляцией
В августе месячная инфляция в России обычно близка к нулю или слабоотрицательная, отметила Беленькая. Это связано с сезонным увеличением предложения овощей и фруктов нового урожая, пояснила она.
Однако в этом году сезонный фактор может оказаться менее выраженным, допускает эксперт. В июне–июле на динамику инфляции сильное влияние оказал рост цен на топливо и ограничения его доступности. Топливный кризис может негативно сказаться на уборке урожая и его доставке.
Правительство предпринимает меры по стабилизации ситуации и отдаёт приоритет снабжению топливом сельхозпроизводителей, и есть определённые признаки снижения остроты кризиса. Однако возвращения к прежним условиям пока не произошло.Ольга Беленькаяруководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»
Прогноз ФГ «Финам» по инфляции на август: от –0,3 до +0,3% месяц к месяцу. По оценке Чернова, потребительские цены в августе могут вырасти на 0,3–0,5%. Годовая инфляция к концу лета составит около 6,2–6,7%.
В «Цифра брокер» ожидают, что годовая инфляция по итогам августа сохранится на уровне около 6%. Такой прогноз аналитики объясняют сохраняющимся вторичным эффектом топливного кризиса.
Что будет с рублём
Эксперты назвали основные факторы влияния на курс рубля в августе:
Восстановление импорта и завершение налогового периода. В начале месяца давление на рубль будет оказывать рост спроса импортёров на иностранную валюту, а также постепенное сокращение экспортёрами продаж валютной выручки после завершения налоговых выплат.
Ключевая ставка Банка России. Снижение ставки до 14% годовых несколько уменьшило привлекательность рублёвых сбережений. Однако уровень ставок по-прежнему остаётся высоким, поэтому влияние этого фактора на курс будет скорее нейтральным.
Операции Минфина с валютой и золотом. При сохранении текущих цен на нефть и курса рубля ведомство, вероятнее всего, продолжит покупать валюту и золото в объёме около 70–120 миллиардов рублей за месяц, или 3–5,5 миллиарда рублей в день.
Эти операции окажут умеренное давление на рубль, но сами по себе не должны привести к его резкому ослаблению. Если же нефтегазовые доходы окажутся ниже ожиданий, Минфин может сократить объём покупок или перейти к продажам, что станет дополнительным фактором поддержки российской валюты.
Мировые цены на нефть. В июле рынок нефти оставался крайне волатильным. В начале месяца Brent торговалась в диапазоне 71–73 долларов за баррель, после обострения ситуации вокруг Ирана 23 июля котировки превысили отметку 100 долларов, а к концу месяца скорректировались в район 90 долларов за баррель.
Предсказать развитие ситуации вокруг Ирана крайне сложно, а значит, невозможно предсказать и краткосрочные колебания цены на нефть. Значительные изменения могут влиять как в ту, так и в другую сторону на котировки российской валюты, поступления в бюджет, стоимость импорта и финансовое положение экспортёров и компаний, конкурирующих с импортом на внутреннем рынке.Борис Копейкинглавный экономист Института экономики роста им. Столыпина
Состояние внешней торговли. Торговый профицит, высокие цены на нефть и обязательная продажа части валютной выручки крупнейшими экспортёрами продолжат поддерживать курс российской валюты.
Монетарная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидания сохранения жёсткой ДКП американского регулятора будут поддерживать сильный доллар и ограничивать потенциал укрепления рубля.
Средний прогноз опрошенных «Рамблером» аналитиков на август предполагает курс доллара около 79,4 рубля, евро — вблизи 90,8 рубля, юаня — 11,75 рубля.
Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:
- доллар: 78–81 рубль;
- евро: 89–92 рубля;
- юань: 11,6–11,9 рубля.
Прогноз главы аналитического департамента «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:
- доллар: 77–82 рубля;
- евро: 87–92 рубля;
- юань: 11,4–11,9 рубля.
Прогноз главного аналитика центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаила Шульгина:
- доллар: 75–80 рублей;
- юань: 11,5–12 рублей.
Прогноз аналитика Freedom Global Владимира Чернова:
- доллар: 79–83 рубля;
- евро: 90–95 рублей;
- юань: 11,6–12,1 рубля.
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