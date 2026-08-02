Рубль держится, экономика буксует: что будет в августе

Российская экономика подошла к августу с минимальными темпами роста. Банк России ухудшил свой прогноз роста ВВП на 2026 год и одновременно повысил ожидания по инфляции и средней ключевой ставке. Несмотря на это, рубль сохраняет относительно крепкие позиции и к концу июля торгуется ниже отметки 80 рублей за доллар. Обсудили с экспертами текущее состояние российской экономики и что будет с её ключевыми показателями в августе.

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Состояние российской экономики к августу

Российская экономика демонстрирует околонулевые темпы роста и близка к стагнации, считают опрошенные «Рамблером» эксперты.

Прирост валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам января–мая составил 0,2%. Такую оценку озвучил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле 22 июля. Банк России по итогам последнего заседания по ключевой ставке 24 июля обновил среднесрочный прогноз, снизив оценку роста ВВП на 2026 год до 0–1% с прежних 0,5–1,5%.

Летом инфляция вновь ускорилась. В июне потребительские цены выросли на 0,87%, в июле — ещё на 0,64%, свидетельствуют данные Росстата. Годовая инфляция достигла 5,94–5,95%. Основной вклад в ускорение роста цен внесло подорожание бензина и дизельного топлива.

Банк России считает значительную часть летнего всплеска временной и оценивает устойчивую инфляцию в пересчёте на год на уровне 4–5%. Тем не менее регулятор повысил прогноз по годовой инфляции на 2026 год до 6–7% против ожидавшихся ранее 4,5–5,5%.

ЦБ в десятый раз подряд снизил ключевую ставку с 14,25 до 14% годовых, обновив прогноз на 2026 год до 14,5–14,6% годовых. По словам главного аналитика центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Владимира Малиновского, обновлённый прогноз оставляет Банку России пространство для двух сценариев:

Продолжить постепенное снижение ставки на следующих заседаниях. Сохранить «ключ» на текущем уровне до конца года.

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В июле деловая активность заметно ослабла. По данным «Мониторинга предприятий» Банка России, индикатор бизнес-климата (ИБК) снизился до –3,6 пункта против 0,9 пункта месяцем ранее. Это минимум с середины 2022 года, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Ухудшились оценки как объёмов производства, так и спроса. Сильнее всего сводный ИБК просел из-за сферы услуг, торговли, добычи полезных ископаемых и транспортировки.

Кредитование в июне стало менее однородным, отметил аналитик Freedom Global Владимир Чернов. По данным ЦБ, корпоративный кредитный портфель банков вырос только на 0,4% после 1,5% в мае.

Потребительское кредитование, напротив, продолжило ускоряться. Портфель необеспеченных кредитов вырос на 1,3%. Ипотечная задолженность увеличилась на 1%, а объём выдач ипотеки поднялся с 328 до 483 миллиардов рублей. Около 65% выдач пришлось на льготные программы.

Внешняя торговля остаётся одним из факторов поддержки экономики:

Экспорт товаров за январь–май 2026 года составил 182,6 против 163,4 миллиарда долларов за аналогичный период годом ранее.

за аналогичный период годом ранее. Импорт за тот же период увеличился со 117,4 до 130,4 миллиарда долларов .

. Положительное сальдо за пять месяцев торговли выросло с 46 (в 2025 году) до 52,3 миллиарда долларов.

Рост экспорта поддерживали более высокие цены на сырьевые товары и увеличение неэнергетических поставок. Импорт также восстанавливается, но его рост сдерживают дорогие кредиты, осторожный спрос компаний и сложности с расчётами. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

По словам Чернова, такая ситуация пока остаётся благоприятной для рубля: объём экспортной валютной выручки превышает спрос импортёров на иностранную валюту. Однако по мере восстановления импорта эта поддержка будет постепенно ослабевать, предупредил эксперт.

За последний месяц рубль ослаб примерно на 1% по отношению к основным мировым валютам. Официальные курсы ЦБ на 31 июля:

Доллар — 79,85 рубля.

Евро — 90,87 рубля.

Юань — 11,81 рубля.

Помимо положительного внешнеторгового баланса, поддержку рублю оказывали продажи валюты в рамках бюджетных операций и сохраняющиеся высокие процентные ставки. Основным фактором риска для российской валюты аналитики называют усиление геополитической напряжённости.

Что будет с экономикой

Опрошенные «Рамблером» эксперты не ожидают заметного ускорения российской экономики в августе. По их оценкам, после устранения сезонного фактора динамика ВВП останется около нуля, а в годовом выражении рост составит менее 1%.

Глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева ожидает по итогам августа околонулевую или даже слабоотрицательную динамику. Чернов из Freedom Global придерживается схожей оценки. По его прогнозу, с учётом сезонной корректировки изменение ВВП составит от −0,1 до +0,2% месяц к месяцу, а годовой прирост по итогам августа — 0,2–0,7%.

Поддержку экономике в ближайший месяц могут оказать:

бюджетные расходы;

строительный сектор;

сезонный рост активности в сельском хозяйстве и туризме;

увеличение оборотов розничной торговли;

высокая экспортная выручка;

постепенное снижение процентных ставок, эффект от которого проявится с временным лагом.

Сдерживать экономический рост, по мнению экспертов, будут:

сохраняющаяся жёсткость денежно-кредитной политики, несмотря на снижение ключевой ставки до 14% годовых;

ухудшение деловой активности в нефтегазовом секторе на фоне снижения мировых цен на нефть и выбытия части производственных мощностей из-за атак беспилотников;

постепенное замедление потребительского спроса.

Что будет с инфляцией

В августе месячная инфляция в России обычно близка к нулю или слабоотрицательная, отметила Беленькая. Это связано с сезонным увеличением предложения овощей и фруктов нового урожая, пояснила она.

Однако в этом году сезонный фактор может оказаться менее выраженным, допускает эксперт. В июне–июле на динамику инфляции сильное влияние оказал рост цен на топливо и ограничения его доступности. Топливный кризис может негативно сказаться на уборке урожая и его доставке.

Правительство предпринимает меры по стабилизации ситуации и отдаёт приоритет снабжению топливом сельхозпроизводителей, и есть определённые признаки снижения остроты кризиса. Однако возвращения к прежним условиям пока не произошло. Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

Прогноз ФГ «Финам» по инфляции на август: от –0,3 до +0,3% месяц к месяцу. По оценке Чернова, потребительские цены в августе могут вырасти на 0,3–0,5%. Годовая инфляция к концу лета составит около 6,2–6,7%.

В «Цифра брокер» ожидают, что годовая инфляция по итогам августа сохранится на уровне около 6%. Такой прогноз аналитики объясняют сохраняющимся вторичным эффектом топливного кризиса.

Что будет с рублём

Эксперты назвали основные факторы влияния на курс рубля в августе:

Восстановление импорта и завершение налогового периода. В начале месяца давление на рубль будет оказывать рост спроса импортёров на иностранную валюту, а также постепенное сокращение экспортёрами продаж валютной выручки после завершения налоговых выплат.

Ключевая ставка Банка России. Снижение ставки до 14% годовых несколько уменьшило привлекательность рублёвых сбережений. Однако уровень ставок по-прежнему остаётся высоким, поэтому влияние этого фактора на курс будет скорее нейтральным.

Операции Минфина с валютой и золотом. При сохранении текущих цен на нефть и курса рубля ведомство, вероятнее всего, продолжит покупать валюту и золото в объёме около 70–120 миллиардов рублей за месяц, или 3–5,5 миллиарда рублей в день.

Эти операции окажут умеренное давление на рубль, но сами по себе не должны привести к его резкому ослаблению. Если же нефтегазовые доходы окажутся ниже ожиданий, Минфин может сократить объём покупок или перейти к продажам, что станет дополнительным фактором поддержки российской валюты.

Мировые цены на нефть. В июле рынок нефти оставался крайне волатильным. В начале месяца Brent торговалась в диапазоне 71–73 долларов за баррель, после обострения ситуации вокруг Ирана 23 июля котировки превысили отметку 100 долларов, а к концу месяца скорректировались в район 90 долларов за баррель.

Предсказать развитие ситуации вокруг Ирана крайне сложно, а значит, невозможно предсказать и краткосрочные колебания цены на нефть. Значительные изменения могут влиять как в ту, так и в другую сторону на котировки российской валюты, поступления в бюджет, стоимость импорта и финансовое положение экспортёров и компаний, конкурирующих с импортом на внутреннем рынке. Борис Копейкин главный экономист Института экономики роста им. Столыпина

Состояние внешней торговли. Торговый профицит, высокие цены на нефть и обязательная продажа части валютной выручки крупнейшими экспортёрами продолжат поддерживать курс российской валюты.

Монетарная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидания сохранения жёсткой ДКП американского регулятора будут поддерживать сильный доллар и ограничивать потенциал укрепления рубля.

Средний прогноз опрошенных «Рамблером» аналитиков на август предполагает курс доллара около 79,4 рубля, евро — вблизи 90,8 рубля, юаня — 11,75 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

доллар: 78–81 рубль;

евро: 89–92 рубля;

юань: 11,6–11,9 рубля.

Прогноз главы аналитического департамента «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:

доллар: 77–82 рубля;

евро: 87–92 рубля;

юань: 11,4–11,9 рубля.

Прогноз главного аналитика центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаила Шульгина:

доллар: 75–80 рублей;

юань: 11,5–12 рублей.

Прогноз аналитика Freedom Global Владимира Чернова:

доллар: 79–83 рубля;

евро: 90–95 рублей;

юань: 11,6–12,1 рубля.

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