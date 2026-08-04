Названы 5 способов потратить маткапитал на улучшение жилищных условий

За 19 лет существования программы маткапитала в России выдано уже более 15 миллионов сертификатов. Сегодня это одна из самых популярных форм господдержки. Сумма выплат ежегодно растёт, а правила использования периодически обновляются. Разбираемся, на что можно потратить материнский капитал и как правильно распорядиться сертификатом, чтобы не нарушить закон и не потерять деньги.

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Что такое маткапитал

Материнский капитал — это субсидия для семей, в которых появились дети. Право на маткапитал появляется при рождении или усыновлении первого ребёнка с января 2020 года, а второго, третьего или последующих детей — с января 2007 года. В основном сертификаты оформляют женщины, но иногда их могут получить и отцы — например, если они растят детей одни или если супруга утратила соответствующее право.

На размер материнского капитала влияет очерёдность появления детей:

за первого ребёнка — 728 922 рубля;

за второго ребёнка, если не было выплаты за первого, — 963 243 рубля;

за второго, если капитал за первого уже получали — 234 321 рубль.

Информация о выплате приходит в личный кабинет на Госуслугах в беззаявительном порядке — сразу после того, как Социальный фонд России (СФР) получит данные из загса. Размер маткапитала не фиксирован — он индексируется на величину инфляции каждый год в начале февраля. Так, с 1 февраля 2026 года он вырос на 5,6%. Если за год вы использовали не всю сумму сертификата, остаток также индексируется.

Главное правило, которое нельзя нарушать: средства маткапитала нельзя обналичить. Использовать их можно только на цели, перечисленные в законе. Сертификат даёт право распоряжаться деньгами по одному или нескольким из законных направлений: можно разделить сумму на части и потратить на разные цели. При этом делить выплату между родителями нельзя. Далее рассмотрим каждый законный способ траты этих денег.

Улучшение жилищных условий

В законе закреплено 5 способов использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий.

Прямая покупка недвижимости

Вы можете купить как первичную, так и вторичную недвижимость — квартиру, дом или таунхаус на территории России. Для использования маткапитала обычно нужно предоставить в СФР договор о покупке или долевом строительстве. Остальные необходимые сведения в большинстве случаев фонд получает самостоятельно. Средства сразу поступают продавцу.

Приобретать объекты у родственников не запрещается, но покупка должна быть реальной, а не использоваться для обналичивания маткапитала. Подобные ситуации контролируются СФР и прокуратурой.

Важно. Перед началом сделки уточните, согласен ли владелец объекта дождаться перечисления денег из СФР. Средства поступают не сразу, поэтому не все продавцы готовы работать по такой схеме.

Подать заявление можно в МФЦ, офисе Соцфонда или через Госуслуги. Ответ придёт в течение 5 рабочих дней. Далее средства перечислят сразу на счёт продавца в срок до 5 рабочих дней.

Возведение или реконструкция дома

Построить дом на маткапитал можно как с помощью подрядчика, так и своими силами. Если вы строите дом самостоятельно, деньги перечисляются двумя платежами: первый — сразу после подачи заявления, второй — после завершения строительства и получения акта освидетельствования от местных властей.

При реконструкции жилья важно, чтобы в результате увеличилась общая площадь дома. Если вы покупаете дом, то с 2025 года нужно получить заключение о том, что он пригоден для проживания.

Оформление или погашение ипотеки

Использовать материнский капитал можно как первоначальный взнос по ипотеке или для выплаты уже оформленного кредита. Для этого не нужно ждать три года — подать заявление можно сразу после рождения ребёнка. Во всех остальных описанных выше ситуациях необходимо выдержать трёхлетнюю паузу.

С помощью сертификата ипотеку можно погасить как полностью, так и частично. Заявление подаётся в банк, где оформлен кредит, или напрямую в Социальный фонд. После одобрения деньги перечисляются на счёт банка.

Компенсация за уже построенный дом

Если вы построили дом за свой счёт, государство может компенсировать часть затрат из средств маткапитала. Для этого направьте заявление в СФР и подтвердите своё право собственности.

Важно: если жильё куплено с использованием маткапитала (как с ипотекой, так и без), нужно выделить доли в нём супругу и всем детям. С 2026 года при оформлении долей в ипотечной недвижимости согласие банка больше не требуется.

Обучение детей

Субсидию можно потратить на образовательные услуги для любого из детей в семье — не обязательно того, на кого получен сертификат.

Можно заплатить за:

детсад, школу, вуз;

место в общежитии;

услуги репетиторов и дополнительные занятия;

секции и кружки.

Учебное заведение может быть как государственным, так и частным, но обязательно с лицензией. Деньги можно потратить на любого ребёнка в семье, но есть ограничения:

ребёнку не должно быть больше 25 лет;

ребёнку, на которого получена выплата, должно исполниться три года (кроме оплаты дошкольных заведений, здесь ждать не нужно).

Какие документы понадобятся:

заверенная копия договора на образовательные услуги;

лицензия организации (если она не заключила с СФР соглашение об обмене информацией);

при оплате общежития — договор и справка из учебного заведения о том, что ребёнок там проживает.

Ежемесячные детские выплаты до трёх лет

Пособие могут оформить семьи с подушевым доходом ниже двух региональных прожиточных минимумов. Платят его до трёхлетия ребёнка. Чтобы не потерять деньги за первые месяцы жизни, подать заявление нужно в течение полугода — тогда вы получите выплаты с месяца рождения. Если сделать это позже, платить начнут только с месяца обращения.

Пособие равно региональному детскому прожиточному минимуму. Так, если вы живёте в Москве, то в 2026 году будете получать 21 903 рубля в месяц. А если в Новосибирске, то 18 003 рубля.

Подать заявление на выплату можно онлайн через Госуслуги, в любом из центров «Мои документы», на сайте или в отделении СФР. Фонд самостоятельно проверит ваш уровень доходов по межведомственным каналам — дополнительные справки обычно не требуются.

Средства для социальной адаптации особых детей

Субсидию можно направить на реабилитацию детей с особыми потребностями.

Что можно купить

Существует список товаров и услуг, на которые можно потратить выплату. В него входят:

специальные коляски и кресла-коляски;

тренажёры и оборудование для занятий;

подъёмники и пандусы;

оборудование для сенсорных комнат;

специальная мебель.

Важно: материнский капитал нельзя тратить на то, что и так положено ребёнку бесплатно.

Как получить компенсацию

Процедура оформления отличается от получения денег на другие цели. Сначала нужно:

Обратиться в медицинскую организацию для проведения экспертизы.

Получить программу реабилитации с указанием необходимых товаров и услуг.

Самостоятельно оплатить их покупку.

Подтвердить факт покупки в соцзащите.

После проверки подать заявление о распоряжении субсидией.

Только после всех этих шагов государство компенсирует потраченные деньги из средств маткапитала.

Накопительная пенсия одного из родителей

Средства маткапитала разрешается тратить на формирование своей накопительной пенсии. По умолчанию речь идёт о пенсии для матери ребёнка. Отцу эта опция доступна, только если сертификат перешёл к нему.

Как это работает

Вы перечисляете всю сумму или её часть в СФР или негосударственный пенсионный фонд и после выхода на пенсию получаете регулярные выплаты.

Особенности:

направить маткапитал на пенсию можно только после того, как ребёнку исполнится три года;

если вы передумали, можно отозвать средства и перенаправить их на другие цели до выхода на заслуженный отдых.

Как оформить

Если вы хотите, чтобы накопления хранились в СФР, нужно обратиться туда с заявлением. Если же выбираете частный фонд, сперва подпишите с ним договор, а затем обращайтесь в СФР.

Можно ли получить остаток маткапитала наличными

Да, но только в одном случае: если остаток на счёте не превышает 10 тысяч рублей. СФР перечислит его на вашу карту. Тратить деньги разрешено на любые нужды, а при необходимости можно обналичить.

Что делать:

подайте заявление в СФР;

укажите реквизиты для получения выплаты;

средства поступят в течение нескольких дней и их можно будет обналичить.

Если остаток больше 10 тысяч рублей, законно обналичить его нельзя. Средства нужно будет потратить на цели, перечисленные в законе.

Чего нельзя делать с материнским капиталом

Закон строго ограничивает возможные варианты использования сертификата — каждый из них мы рассмотрели выше. Использовать деньги на другие цели запрещено.

Например, на маткапитал не удастся:

купить машину;

отремонтировать квартиру;

купить землю без дома;

погасить потребительский кредит;

открыть банковский вклад.

Любые попытки обналичить сертификат через мошеннические схемы — это уголовное преступление. Если вас уличат в нецелевом использовании маткапитала, деньги придётся вернуть в бюджет. Также возможен штраф и даже лишение свободы.

Коротко о главном

Размер субсидии в 2026 году — 728 922 рубля за первенца и 963 243 рубля за второго малыша. Направить деньги можно на жильё, образование любого из детей, ежемесячные выплаты, товары для детей с особыми потребностями или пенсию.

Заявление о распоряжении субсидией подаётся через Госуслуги, МФЦ или СФР. Обычно деньги приходят в течение 10 рабочих дней. Средства маткапитала можно получить наличными, если осталось менее 10 тысяч рублей. Любое нецелевое использование маткапитала — уголовное преступление.

Перед любой крупной сделкой — особенно с недвижимостью — стоит проконсультироваться с юристом. Это поможет избежать ошибок и мошенничества.

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