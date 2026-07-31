Что изменилось в кошельках россиян за неделю

Цифровой рубль, долговая нагрузка, инфляция и вклады — разбираемся, что важного произошло в личных финансах на этой неделе и за какими финансовыми трендами стоит следить. Редакция «Рамблера» собрала главные материалы, опубликованные с 27 по 31 июля.

Стоит ли покупать квартиру в 2026 году: анализ рынка и рекомендации

В материале разобрали, что сейчас происходит на рынке недвижимости и на что обратить внимание тем, кто планирует покупку жилья. В фокусе — динамика цен, влияние ключевой ставки и ипотечных программ. Также рассмотрели ситуации, когда сделка может быть оправданной, а когда лучше подождать или выбрать другие варианты вложений.

Какой срок вклада сейчас самый выгодный: расчёты и советы

Редакция и эксперты сравнили доходность вкладов на сроки от трёх месяцев до трёх лет с учётом текущих ставок, возможного изменения ключевой ставки и налогов. В обзоре также объяснили, как распределить деньги между вкладами разной длительности, чтобы сохранить доходность и оставить часть средств в доступе.

Эко-продукты: почему дороже и как не переплачивать

Продукты с пометками «ЗОЖ», «ЭКО» и «Деревенские» могут стоить дороже обычных. В статье объяснили, из чего складывается цена, как проверять маркировку и отличать реальную экологичность от гринвошинга — необоснованных заявлений об экологичности товара.

Долговая нагрузка россиян: связь с ростом зарплат

Домклик проанализировал, как уровень зарплаты связан с долговой нагрузкой россиян. В материале объяснили, что с ростом дохода доля обязательных кредитных платежей в бюджете снижается, а обслуживание долга становится менее ощутимым для заёмщика.

Цифровой рубль: к чему готовиться россиянам

Вместе с экспертами разобрали, как с 1 сентября 2026 года начнётся массовое внедрение цифрового рубля. Рассказали, что сейчас происходит на рынке, почему к запуску готовы ещё не все банки и кто первым подключится к новой форме денег. Также объяснили, как открыть цифровой кошелёк через банк, переводить средства и оплачивать покупки.

«Быстро спишем долги»: почему это опасный сигнал

Индустрия так называемых раздолжнителей превратилась в конвейерный бизнес с большой годовой выручкой. Эксперт по банкротству разъяснил, почему фирмам-посредникам невыгодно спасать вашу кредитную историю и как защититься от недобросовестных советчиков.

Инфляция замедлилась: овощи дешевеют, бензин — медленнее

В материале коротко объяснили, какие продукты подешевели, почему рост цен на бензин замедлился втрое и насколько прогноз Центробанка может совпасть с реальностью к концу года.

Ключевая ставка: неочевидные последствия для личных финансов

Решения по ключевой ставке отражаются не только на кредитах и вкладах. Редакция вместе с экспертами показала на простых примерах, как изменения в экономике влияют на ваш личный бюджет.

Как школьникам и студентам распознать вакансии мошенников

Мошенники всё чаще маскируют свои схемы под подработку для школьников и студентов: обещают высокий доход без опыта, свободный график и быстрый старт. В материале разобрали тревожные признаки, риски переводов «за оформление» и передачи данных, а также способы проверить работодателя.

Недвижимость без ипотеки: рынок жилья без кредитов бьёт рекорды

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