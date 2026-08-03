Эксперт объяснил, как распределить зарплату в первый день

В день зарплаты баланс внушительный, поэтому риск потратить лишнее особенно велик. Как грамотно распределить деньги сразу после получения — разобрал «Рамблер» вместе с экспертом.

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Шаг первый: сначала заплатите себе

Сначала переведите часть зарплаты на отдельный накопительный счёт. Этот подход известен как принцип «сначала заплати себе». Его популяризировал Джордж Клейсон в книге «Самый богатый человек в Вавилоне». Автор советовал сохранять не менее десятой части каждого дохода.

Можно ориентироваться на 10–20% зарплаты для резерва. Если доход пока не позволяет откладывать столько, можно начать с 5%. Важнее не размер первого перевода, а регулярность. Лучше настроить автоматическое перечисление в день зарплаты.

Шаг второй: разделите деньги по правилу 50/30/20

Для базового распределения можно использовать метод американского профессора права Элизабет Уоррен и её дочери Амелии Уоррен Тьяги, описанный в книге All Your Worth (в переводе с англ. «Всё ваше благосостояние»).

50% — обязательные потребности: жильё, продукты, транспорт, коммунальные платежи, связь;

30% — необязательные расходы: развлечения, кафе, покупки и хобби;

20% — накопления, инвестиции или досрочное погашение долгов. Инвестиции связаны с риском потери денег.

Схема служит ориентиром, а не жёстким правилом. Если обязательные расходы занимают 60–70% дохода, сначала сократите расходы на желания, но сохраните хотя бы небольшую сумму для резерва.

Правило 50/30/20: простой способ навести порядок в деньгах

Шаг третий: разложите зарплату по отдельным счетам

Экономист Ричард Талер называл такой подход «ментальным учётом»: человеку проще контролировать деньги, когда они заранее разделены по назначению.

На практике можно использовать три банковских счёта или виртуальные «копилки»:

обязательные платежи;

повседневные расходы;

накопления и финансовые цели.

В 2017 году Ричард Талер получил Премию Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за исследования в области поведенческой экономики.

Шаг четвёртый: установите недельный лимит

Оставшуюся сумму для повседневных покупок удобнее планировать не сразу на месяц, а по неделям. Если после накоплений и обязательных платежей осталось 24 тысячи рублей, разделите их на четыре части: недельный лимит составит 6 тысяч рублей.

Дальше можно использовать метод конвертов: заранее распределить эти деньги по отдельным «конвертам» — на продукты, транспорт, бытовые покупки и развлечения. Сейчас ту же логику можно повторить на счетах, картах или в приложении.

Для каждой категории устанавливается сумма, которую нельзя превышать. Когда деньги в «конверте» заканчиваются, расходы по этой категории останавливаются до следующего периода.

Главная ошибка — считать всю поступившую зарплату свободными деньгами. В первый день важно не начинать тратить, а принять четыре решения: сколько отложить, сколько оставить на обязательные платежи, какой недельный лимит установить и какую сумму можно потратить без чувства вины. Наталья Харькова Финансовый эксперт

Что важно запомнить

Рабочая последовательность выглядит так: сначала накопления, затем обязательные платежи, после этого — недельные лимиты на повседневные расходы. Чем меньше денег остаётся на основной карте в день зарплаты, тем ниже риск потратить их импульсивно.

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