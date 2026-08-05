Как самостоятельно считать пени за просрочку

Если пропустить срок уплаты налога или коммунального платежа, на следующий день начнут начисляться пени. Сумма растёт каждый календарный день, включая выходные и праздники. Зная формулу расчёта, вы поймёте, во сколько обойдётся просрочка ещё до получения официального требования.

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Чем пеня отличается от штрафа

Многие ошибочно путают штрафы и пени, считая их синонимами. Однако механизмы их начисления принципиально отличаются.

Штраф — это разовое финансовое наказание за факт нарушения правил. Например, если заёмщик или налогоплательщик вовремя не внёс платёж, ему могут начислить фиксированную сумму взыскания.

Пеня зависит от срока просрочки. Её начисляют на сумму задолженности за каждый день, пока долг не погашен. Если просрочка длится 10 дней, начисление считают за 10 дней; если месяц — за весь период просрочки. Поэтому за одно нарушение могут начислить и штраф, и пени.

Как именно рассчитывают пени: формулы для налогов и ЖКХ

Налоговая недоимка

Для налоговых долгов правила устанавливает статья 75 Налогового кодекса РФ. Размер пени зависит от статуса должника и периода просрочки.

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) формула такая: сумму задолженности умножают на действующую ставку Банка России, делят на 100, берут от этого 1/300 и умножают на число дней просрочки.

Для юридических лиц действует плавающий график. Льготный период с начислением 1/300 ставки на весь срок, введённый весной 2022 года, завершился. В 2026 году компании платят по ступенчатому принципу:

первые 30 суток — 1/300 ставки;

с 31-го по 90-й день — тариф удваивается до 1/150;

с 91-го дня — нагрузка снова падает до 1/300.

Расчёт ведут по дням. Если Банк России менял ключевую ставку, пени считают отдельно за каждый период. При этом сумма пеней не может превысить размер исходного налога.

Долги за коммунальные услуги

Для жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) действует более мягкая для граждан шкала начислений:

Месяц тишины: в первые 30 дней после дедлайна пени не начисляются вообще.

Второй и третий месяцы: с 31-го по 90-й день ежедневно капает по 1/300 ставки Банка России.

Длительная просрочка: с 91-го дня действует повышенная ставка — 1/130 ставки в сутки.

До 1 января 2027 года действует ограничение роста пеней за коммунальные услуги. По постановлению правительства РФ № 329 для расчёта берут меньшую из двух ставок: актуальную ключевую ставку ЦБ на день оплаты или 9,5%.

Расчёт на примере налога на имущество

Предположим, налог на имущество не заплатили вовремя. Сумма долга — 8 000 рублей, срок просрочки — 20 дней, ключевая ставка ЦБ — 21%.

Подставляем значения в формулу:

8 000 × 21 / 100 × 1/300 × 20 = 112 рублей

Менее чем за три недели к долгу добавилось больше 100 рублей, и начисление не остановится, пока задолженность не погашена. При ставке 21% каждый день такой просрочки стоит 5,6 рубля.

Риски, о которых важно знать

Пени начисляются за сам факт просрочки обязательных платежей. С 1 ноября 2025 года налоговая может взыскать недоимку и пени с физических лиц во внесудебном порядке, если человек не подал возражения. При споре взыскание идёт через суд. День погашения долга входит в расчёт пеней.

По коммунальным платежам после 90 дней просрочки ставка вырастает с 1/300 до 1/130. Пени продолжают расти независимо от уведомлений. Обязательный порядок уведомления действует при отключении услуг или выселении.

Проверять начисления по налогам можно в личном кабинете Федеральной налоговой службы (ФНС) и по формуле из статьи. Чем раньше погашен долг, тем меньше пени.

Россиянам не будут начислять повышенные пени за неоплату ЖКУ до конца 2026 года

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