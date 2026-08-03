Стало известно, сколько россияне смогут продержаться без дохода

Средний финансовый запас денег у опрошенных россиян составляет 4,4 месяца. Именно столько они могут прожить без дохода. Это следует из опроса SuperJob, проведённого 14–20 июля 2026 года среди 1600 экономически активных жителей 389 населённых пунктов. Об отсутствии сбережений заявили 39% респондентов — почти четверо из десяти.

Меньше контроля, меньше планов

За год заметно снизилась дисциплина в управлении личными финансами. Если в 2025 году за доходами и расходами следили 78% опрошенных, то в 2026 году — только 67%. Доля тех, кто вообще не ведёт учёт финансов, выросла с 22 до 33%.

Тенденция прослеживается и в финансовом планировании: в 2026 году бюджет на будущее строят 69% участников опроса, тогда как годом ранее таких было 80%. Большинство ограничивается короткими горизонтами: 46% планируют на срок до полугода, 15% — от полугода до года и лишь 8% строят планы более чем на год вперёд.

Как долго можно продержаться без дохода

При гипотетической потере всех источников дохода россияне оценивают свои возможности так:

14% смогут продержаться меньше месяца;

18% — от одного до двух месяцев;

14% — от трёх до шести месяцев;

8% — от полугода до года;

7% — более чем на год.

Средний запас финансовой прочности россияне оценивают как 4,4 месяца. При этом 4 из 10 участников опроса (39%) признались, что вовсе не имеют сбережений.

Различия по группам

Опрос выявил заметные различия в финансовом поведении:

По полу. Мужчины чаще женщин ведут учёт, активнее планируют на длительную перспективу и выше оценивают свой уровень финансовой грамотности.

По возрасту. Молодёжь до 35 лет реже следит за бюджетом и строит планы, а также реже считает свою грамотность высокой. Меньше всего сбережений — среди граждан 35–45 лет.

По образованию. Обладатели высшего образования скрупулёзнее относятся к финансам, чаще строят планы и копят деньги.

По доходу. Те, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, чаще ведут строгий учёт. С ростом дохода увеличивается и доля имеющих сбережения, а также оценки собственной финансовой грамотности.

Почему россияне стали меньше планировать

Судя по комментариям респондентов, часть участников опроса связывает отказ от долгосрочного планирования с тревожностью. Они отмечают, что из‑за высокой инфляции и дорогих кредитов им сложнее планировать крупные покупки.

Самооценка финансовой грамотности тоже снизилась: высокой её считают лишь 16% опрошенных (против 26% в 2025 году), а 55% оценивают свои знания как средние.

Как создать финансовую подушку

Главная ошибка — ждать подходящего уровня дохода, чтобы начать копить. На самом деле начать откладывать можно даже с небольшой суммы, если это не мешает обязательным расходам.

Ключевое правило: формировать подушку не из остатков после трат, а сразу после получения дохода. Важно сначала отложить нужную сумму и только потом тратить остальное.

Держите резерв на отдельном счёте или в накопительном продукте. Когда деньги недоступны мгновенно, риск потратить их импульсивно ниже. Один из вариантов — сделать вывод средств чуть сложнее, чем один клик: например, выбрать вклад с небольшим сроком или счёт, где перевод занимает время. Такой барьер может снизить риск спонтанных трат.

Практические шаги

1. Определите ежемесячные расходы. Чтобы понять, какой должна быть подушка, нужно чётко видеть картину своих трат. Ведите учёт доходов и расходов — вручную или через приложение, выделите обязательные платежи (аренда, жилищно-коммунальные услуги, связь, базовые продукты). На основе этих данных составьте бюджет: он станет фундаментом для дальнейших расчётов.

2. Установите цель накопления. Подушка должна покрывать 3–6 месяцев базовых расходов (а при нестабильном доходе — иногда и больше). Поставьте конкретную цель: сколько нужно накопить, за какой срок и какой процент от дохода откладывать. Например, начать с 10–20% месячного дохода.

3. Начинайте с малого. Если сразу откладывать крупную долю тяжело, начните с 5–10%. Главное — регулярность: даже небольшие суммы со временем складываются в ощутимую подушку. Чтобы автоматизировать процесс, настройте автоперевод на накопительный счёт в день зарплаты.

4. Регулярно анализируйте ситуацию. В период активного накопления раз в месяц пересматривайте доходы и расходы. Это помогает вовремя скорректировать план. Если появились дополнительные траты, можно временно снизить норму отчислений, а если доход вырос — увеличить. Так финансовая подушка будет соответствовать реальным расходам и останется доступной на случай потери дохода.

Где хранить финансовую подушку

Вклад можно рассмотреть как один из консервативных способов хранения подушки: при необходимости деньги обычно можно забрать, но проценты могут быть потеряны.

Накопительный счёт в банке может приносить доход и при этом сохранять быстрый доступ к деньгам.

Короткие вклады или облигации федерального займа (ОФЗ) могут быть следующим шагом, но условия досрочного вывода и доходность нужно проверять перед покупкой.

Как рассчитать размер финансовой подушки: правила создания и пошаговый план накопления

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