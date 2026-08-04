Кредитную историю можно исправить без новых кредитов

Новый кредит либо кредитная карта, по которой своевременно вносятся платежи, улучшают кредитную историю. Однако есть и другие способы это сделать без новых долгов.

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На кредитный рейтинг влияют не только платежи по займам, но и ошибки в кредитной истории, то, как вы пользуетесь уже открытой кредитной картой и даже количество заявок, которые подаёте в банки. Об этом рассказал учредитель юридической компании «А.Лигал» Юрий Александров.

Мы собрали в карточках шесть советов, которые помогут постепенно улучшить кредитную историю без новых долговых обязательств. Листайте, чтобы узнать обо всех способах.

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