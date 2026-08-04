В чём подвох ПДС: вся правда о программе долгосрочных сбережений
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это программа, призванная стимулировать граждан самостоятельно копить деньги к пенсии. В обмен на ваши взносы государство предоставляет софинансирование и возвращает часть уплаченного подоходного налога. Однако у этой программы есть нюансы, которые важно знать, прежде чем принимать решение об участии.
Софинансирование: важные ограничения
По условиям программы государство готово дополнительно перечислять средства на ваш счёт — максимум 36 тысяч рублей в год в течение 10 лет. Но итоговая сумма поддержки привязана к вашему официальному среднемесячному заработку:
- Если вы зарабатываете до 80 тысяч рублей в месяц, на каждый рубль с вашей стороны добавляют столько же. Чтобы получить максимальные 36 тысяч, достаточно внести те же 36 тысяч рублей.
- При заработке от 80 до 150 тысяч рублей коэффициент снижается до 0,5 рубля на рубль. То есть для максимальной надбавки потребуется внести уже 72 тысячи рублей.
- Если ваш доход превышает 150 тысяч рублей, множитель составит 0,25 рубля на рубль. В этом случае для максимальной государственной добавки нужно внести 144 тысячи рублей за год.
Средства софинансирования зачисляются на ваш счёт в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Забрать их досрочно нельзя — они станут доступны только по наступлении оснований для выплат.
Как работает программа долгосрочных сбережений
Налоговый вычет — льгота с жёсткими рамками
Условия ПДС предусматривают возврат части уплаченного НДФЛ. Лимит взносов, с которых можно получить вычет, — 400 тысяч рублей в год. При стандартной ставке 13% вы сможете вернуть до 52 тысяч рублей; если платите налог по повышенной ставке, сумма налоговой льготы будет выше (максимальный — до 88 тысяч рублей).
Однако при преждевременном расторжении договора все ранее возвращённые налоги придётся вернуть государству.
Пример: вы вносили деньги 5 лет, ежегодно получая из бюджета по 52 тысячи рублей. Итоговая сумма возврата — 260 тысяч рублей. Если вы решите забрать накопления из программы преждевременно, эти 260 тысяч придётся вернуть полностью и в сжатые сроки — при подаче декларации за тот год, когда договор был расторгнут.
Дополнительное ограничение: налоговый вычет по ПДС суммируется с вычетами по индивидуальному инвестиционному счёту (ИИС) и договорам негосударственного пенсионного обеспечения.
Например, вы внесли 200 тысяч рублей на ИИС-3 и 300 тысяч рублей в ПДС. Общая сумма взносов, попадающих под вычет, — 400 тысяч рублей. Раздельного вычета по каждому инструменту не будет, только совокупный лимит.
Доходность: никаких гарантий
Деньги, которые вы вносите в ПДС, инвестируются. Но доход от инвестирования не гарантирован — он целиком зависит от того, насколько эффективно фонд управляет деньгами и как ведёт себя рынок.
Фонды обязаны инвестировать в консервативные инструменты с низким уровнем риска: облигации, депозиты. Это ограничивает потенциал роста.
Раз в пять лет по закону происходит «сохранение» вашей накопленной прибыли: фиксация положительного финансового результата гарантирует зачисление средств на баланс клиента, что полностью исключает риск их последующей потери.
НПФ берут вознаграждение за управление: в 2026 году постоянное не может превышать 0,6% в год от суммы пенсионных резервов, в 2027 — 0,5%, переменное может состоять из двух частей: базовая — не более 20% от дохода в пределах планового показателя, и дополнительная — не более 25% от сверхдохода сверх этого плана.
Потеря ликвидности на 15 лет
Вы не сможете просто так забрать свои деньги, когда захотите. По правилам ПДС минимальный срок участия — 15 лет либо до достижения 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это минимальные сроки.
Преждевременное изъятие сбережений возможно только при особых жизненных ситуациях: серьёзная болезнь (нужны подтверждающие медицинские документы), утрата кормильца (смерть супруга или родителя, который вносил взносы).
В остальных случаях расторжение договора ведёт к серьёзным потерям:
- Вы потеряете право на налоговые вычеты — уже полученные суммы придётся вернуть государству в полном объёме.
- Софинансирование от государства останется у фонда — эти деньги вам не выдадут.
- Выкупная сумма (то, что вам вернёт НПФ) может оказаться меньше ваших собственных внесённых взносов.
НПФ может установить в договоре понижающие коэффициенты в случае досрочного снятия денег. То есть вы получаете не всю сумму накоплений, а только её часть.
Сложность наследования
Все сформированные средства гражданина, за вычетом уже выплаченных, в случае его смерти передаются по наследству правопреемникам.
Но есть исключение: если вкладчик начал получать пожизненные выплаты (например, ему назначили ежемесячную пенсию от НПФ), то после его смерти накопления не наследуются. Они остаются в фонде и идут на выплаты другим участникам.
Как получить вклад после смерти родственника
Риск изменения законодательства
ПДС — молодая программа, запущенная в 2024 году. Законодательство по ней ещё не устоялось. За 15–20 лет, пока ваши деньги будут находиться в фонде, правила могут измениться.
Что может произойти:
- Государство может снизить лимиты софинансирования из государственного бюджета.
- Условия досрочного изъятия могут ужесточить.
- Договор ПДС могут привязать к новому пенсионному возрасту.
Первый шаг в этом направлении уже сделан: Министерство финансов предложило, а Центральный банк поддержал установление минимального срока участия в программе — 5 лет. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.
Нововведение направлено на то, чтобы пенсионеры не использовали ПДС как инструмент для быстрого заработка. Ранее эта категория участников имела право забрать средства в любой момент без потери государственного софинансирования.
Кому программа долгосрочных сбережений действительно выгодна
ПДС — не универсальный инструмент, а нишевый продукт со своей целевой аудиторией. Вот кому участие в программе может принести пользу.
Люди пенсионного и предпенсионного возраста
Для этой категории участников главный минус ПДС — долгая заморозка средств — практически исчезает. Им не нужно ждать 15 лет, чтобы получить доступ к накоплениям. Пенсионный возраст либо уже наступил, либо близок.
Те, кто готов ждать 15 лет
Если ваша цель — накопить на пенсию и увеличить будущий пенсионный доход для более комфортной жизни, а вложенные средства точно не понадобятся в ближайшие 15 лет, ПДС становится предсказуемым инструментом с бонусом от государства.
Это работает, если у вас:
- Уже сформирована финансовая подушка безопасности на случай потери работы или болезни.
- Есть отдельные накопления на крупные покупки.
- Регулярный доход стабилен и позволяет откладывать сумму без ущерба для текущего качества жизни.
- Отсутствуют кредитные обязательства с высокой процентной нагрузкой.
Владельцы накопительной пенсии, которые хотят получить деньги единовременно
Если у вас есть накопительная часть пенсионного обеспечения, забрать её одним платежом можно только при выполнении определённых условий. Перевод этих средств в ПДС открывает новый сценарий.
Как это работает:
- Вы переводите свою накопительную часть пенсии в программу.
- Деньги начинают считаться вашими взносами по ПДС.
- При выполнении условий по сроку участия или возрасту вы получаете право забрать всю сумму единовременно.
По сути, это способ «разморозить» уже имеющиеся пенсионные накопления без дополнительных вложений с вашей стороны. Государственного софинансирования на переведённую часть не дадут, но доступ к деньгам становится более гибким.
Перевод средств накопительной пенсии в ПДС: ваши инвестиции без вложений и усилий
Люди с официальным доходом до 80 тысяч рублей в месяц
Для этой категории условия программы максимально щедрые. Коэффициент софинансирования — 1:1. Чтобы получить от государства 36 тысяч рублей в год, достаточно внести ту же сумму.
Однако если ваш доход значительно ниже 80 тысяч, например 40–50 тысяч рублей, стоит трезво оценить, сможете ли вы отложить нужную сумму. Лучше начать с меньших взносов, чем сорваться и потерять все бонусы при досрочном расторжении.
Те, кто хочет дисциплинировать себя
Существует категория людей, которые понимают: «если деньги будут лежать на обычном счёте или вкладе, я их рано или поздно сниму и потрачу». Для них ПДС выступает в роли механизма, позволяющего копить.
Кому участие в ПДС принесёт больше проблем, чем пользы
Тем, кто не может заморозить средства на 15 лет
Если вы допускаете, что через пару лет деньги могут понадобиться — лучше отказаться от ПДС.
Тем, кто хочет контролировать свои инвестиции самостоятельно
В ПДС вы полностью отдаёте управление деньгами НПФ. Вы не можете:
- Выбрать конкретные акции или облигации для покупки.
- Увеличить долю в более рискованных, но потенциально доходных инструментах.
- Зафиксировать прибыль или выйти из просадки вручную.
- Сменить управляющую стратегию по своему усмотрению.
Людям без официального «белого» дохода
Налоговый вычет по ПДС возвращает только те налоги, которые вы реально заплатили. Если вы получаете зарплату в конверте или являетесь самозанятым без отчислений НДФЛ — вы не сможете воспользоваться этой льготой вообще.
Тем, кто планирует крупные покупки в ближайшие 10–15 лет
Если вы находитесь в жизненной фазе, когда предстоят серьёзные траты:
- покупка квартиры или дома;
- рождение детей и расходы на их образование;
- открытие своего бизнеса;
- дорогостоящее лечение для себя или близких.
Средства в программе нельзя использовать как подушку безопасности или источник денег на крупные проекты.
ПДС: вступать или не вступать
ПДС — это инструмент с чёткими правилами, который выгоден при выполнении определённых условий. Прежде чем подписывать договор, задайте себе вопросы:
- Готовы ли вы не пользоваться накоплениями до истечения 15 лет (или до наступления установленного возраста)?
- Устраивает ли вас, что ваш инвестиционный доход заранее неизвестен и может оказаться нулевым?
- Вы готовы к изменениям условий программы?
Если на все вопросы ответ «да» — ПДС может дать вам дополнительный доход от государства. Если хотя бы на один вопрос ответ «нет» — выбирайте более гибкие инструменты: банковский вклад, индивидуальный инвестиционный счёт или самостоятельное инвестирование в облигации и акции.
Как рассчитать размер господдержки по договору ПДС
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