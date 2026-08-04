В чём подвох ПДС: вся правда о программе долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это программа, призванная стимулировать граждан самостоятельно копить деньги к пенсии. В обмен на ваши взносы государство предоставляет софинансирование и возвращает часть уплаченного подоходного налога. Однако у этой программы есть нюансы, которые важно знать, прежде чем принимать решение об участии.

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Софинансирование: важные ограничения

По условиям программы государство готово дополнительно перечислять средства на ваш счёт — максимум 36 тысяч рублей в год в течение 10 лет. Но итоговая сумма поддержки привязана к вашему официальному среднемесячному заработку:

Если вы зарабатываете до 80 тысяч рублей в месяц , на каждый рубль с вашей стороны добавляют столько же. Чтобы получить максимальные 36 тысяч, достаточно внести те же 36 тысяч рублей.

, на каждый рубль с вашей стороны добавляют столько же. Чтобы получить максимальные 36 тысяч, достаточно внести те же 36 тысяч рублей. При заработке от 80 до 150 тысяч рублей коэффициент снижается до 0,5 рубля на рубль. То есть для максимальной надбавки потребуется внести уже 72 тысячи рублей.

на рубль. То есть для максимальной надбавки потребуется внести уже 72 тысячи рублей. Если ваш доход превышает 150 тысяч рублей, множитель составит 0,25 рубля на рубль. В этом случае для максимальной государственной добавки нужно внести 144 тысячи рублей за год.

Средства софинансирования зачисляются на ваш счёт в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Забрать их досрочно нельзя — они станут доступны только по наступлении оснований для выплат.

Как работает программа долгосрочных сбережений

Налоговый вычет — льгота с жёсткими рамками

Условия ПДС предусматривают возврат части уплаченного НДФЛ. Лимит взносов, с которых можно получить вычет, — 400 тысяч рублей в год. При стандартной ставке 13% вы сможете вернуть до 52 тысяч рублей; если платите налог по повышенной ставке, сумма налоговой льготы будет выше (максимальный — до 88 тысяч рублей).

Однако при преждевременном расторжении договора все ранее возвращённые налоги придётся вернуть государству.

Пример: вы вносили деньги 5 лет, ежегодно получая из бюджета по 52 тысячи рублей. Итоговая сумма возврата — 260 тысяч рублей. Если вы решите забрать накопления из программы преждевременно, эти 260 тысяч придётся вернуть полностью и в сжатые сроки — при подаче декларации за тот год, когда договор был расторгнут.

Дополнительное ограничение: налоговый вычет по ПДС суммируется с вычетами по индивидуальному инвестиционному счёту (ИИС) и договорам негосударственного пенсионного обеспечения.

Например, вы внесли 200 тысяч рублей на ИИС-3 и 300 тысяч рублей в ПДС. Общая сумма взносов, попадающих под вычет, — 400 тысяч рублей. Раздельного вычета по каждому инструменту не будет, только совокупный лимит.

Доходность: никаких гарантий

Деньги, которые вы вносите в ПДС, инвестируются. Но доход от инвестирования не гарантирован — он целиком зависит от того, насколько эффективно фонд управляет деньгами и как ведёт себя рынок.

Фонды обязаны инвестировать в консервативные инструменты с низким уровнем риска: облигации, депозиты. Это ограничивает потенциал роста.

Раз в пять лет по закону происходит «сохранение» вашей накопленной прибыли: фиксация положительного финансового результата гарантирует зачисление средств на баланс клиента, что полностью исключает риск их последующей потери.

НПФ берут вознаграждение за управление: в 2026 году постоянное не может превышать 0,6% в год от суммы пенсионных резервов, в 2027 — 0,5%, переменное может состоять из двух частей: базовая — не более 20% от дохода в пределах планового показателя, и дополнительная — не более 25% от сверхдохода сверх этого плана.

Потеря ликвидности на 15 лет

Вы не сможете просто так забрать свои деньги, когда захотите. По правилам ПДС минимальный срок участия — 15 лет либо до достижения 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это минимальные сроки.

Преждевременное изъятие сбережений возможно только при особых жизненных ситуациях: серьёзная болезнь (нужны подтверждающие медицинские документы), утрата кормильца (смерть супруга или родителя, который вносил взносы).

В остальных случаях расторжение договора ведёт к серьёзным потерям:

Вы потеряете право на налоговые вычеты — уже полученные суммы придётся вернуть государству в полном объёме.

— уже полученные суммы придётся вернуть государству в полном объёме. Софинансирование от государства останется у фонда — эти деньги вам не выдадут.

— эти деньги вам не выдадут. Выкупная сумма (то, что вам вернёт НПФ) может оказаться меньше ваших собственных внесённых взносов.

НПФ может установить в договоре понижающие коэффициенты в случае досрочного снятия денег. То есть вы получаете не всю сумму накоплений, а только её часть.

Сложность наследования

Все сформированные средства гражданина, за вычетом уже выплаченных, в случае его смерти передаются по наследству правопреемникам.

Но есть исключение: если вкладчик начал получать пожизненные выплаты (например, ему назначили ежемесячную пенсию от НПФ), то после его смерти накопления не наследуются. Они остаются в фонде и идут на выплаты другим участникам.

Как получить вклад после смерти родственника

Риск изменения законодательства

ПДС — молодая программа, запущенная в 2024 году. Законодательство по ней ещё не устоялось. За 15–20 лет, пока ваши деньги будут находиться в фонде, правила могут измениться.

Что может произойти:

Государство может снизить лимиты софинансирования из государственного бюджета.

Условия досрочного изъятия могут ужесточить.

Договор ПДС могут привязать к новому пенсионному возрасту.

Первый шаг в этом направлении уже сделан: Министерство финансов предложило, а Центральный банк поддержал установление минимального срока участия в программе — 5 лет. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

Нововведение направлено на то, чтобы пенсионеры не использовали ПДС как инструмент для быстрого заработка. Ранее эта категория участников имела право забрать средства в любой момент без потери государственного софинансирования.

Кому программа долгосрочных сбережений действительно выгодна

ПДС — не универсальный инструмент, а нишевый продукт со своей целевой аудиторией. Вот кому участие в программе может принести пользу.

Люди пенсионного и предпенсионного возраста

Для этой категории участников главный минус ПДС — долгая заморозка средств — практически исчезает. Им не нужно ждать 15 лет, чтобы получить доступ к накоплениям. Пенсионный возраст либо уже наступил, либо близок.

Те, кто готов ждать 15 лет

Если ваша цель — накопить на пенсию и увеличить будущий пенсионный доход для более комфортной жизни, а вложенные средства точно не понадобятся в ближайшие 15 лет, ПДС становится предсказуемым инструментом с бонусом от государства.

Это работает, если у вас:

Уже сформирована финансовая подушка безопасности на случай потери работы или болезни.

Есть отдельные накопления на крупные покупки.

Регулярный доход стабилен и позволяет откладывать сумму без ущерба для текущего качества жизни.

Отсутствуют кредитные обязательства с высокой процентной нагрузкой.

Владельцы накопительной пенсии, которые хотят получить деньги единовременно

Если у вас есть накопительная часть пенсионного обеспечения, забрать её одним платежом можно только при выполнении определённых условий. Перевод этих средств в ПДС открывает новый сценарий.

Как это работает:

Вы переводите свою накопительную часть пенсии в программу.

Деньги начинают считаться вашими взносами по ПДС.

При выполнении условий по сроку участия или возрасту вы получаете право забрать всю сумму единовременно.

По сути, это способ «разморозить» уже имеющиеся пенсионные накопления без дополнительных вложений с вашей стороны. Государственного софинансирования на переведённую часть не дадут, но доступ к деньгам становится более гибким.

Перевод средств накопительной пенсии в ПДС: ваши инвестиции без вложений и усилий

Люди с официальным доходом до 80 тысяч рублей в месяц

Для этой категории условия программы максимально щедрые. Коэффициент софинансирования — 1:1. Чтобы получить от государства 36 тысяч рублей в год, достаточно внести ту же сумму.

Однако если ваш доход значительно ниже 80 тысяч, например 40–50 тысяч рублей, стоит трезво оценить, сможете ли вы отложить нужную сумму. Лучше начать с меньших взносов, чем сорваться и потерять все бонусы при досрочном расторжении.

Те, кто хочет дисциплинировать себя

Существует категория людей, которые понимают: «если деньги будут лежать на обычном счёте или вкладе, я их рано или поздно сниму и потрачу». Для них ПДС выступает в роли механизма, позволяющего копить.

Кому участие в ПДС принесёт больше проблем, чем пользы

Тем, кто не может заморозить средства на 15 лет

Если вы допускаете, что через пару лет деньги могут понадобиться — лучше отказаться от ПДС.

Тем, кто хочет контролировать свои инвестиции самостоятельно

В ПДС вы полностью отдаёте управление деньгами НПФ. Вы не можете:

Выбрать конкретные акции или облигации для покупки.

Увеличить долю в более рискованных, но потенциально доходных инструментах.

Зафиксировать прибыль или выйти из просадки вручную.

Сменить управляющую стратегию по своему усмотрению.

Людям без официального «белого» дохода

Налоговый вычет по ПДС возвращает только те налоги, которые вы реально заплатили. Если вы получаете зарплату в конверте или являетесь самозанятым без отчислений НДФЛ — вы не сможете воспользоваться этой льготой вообще.

Тем, кто планирует крупные покупки в ближайшие 10–15 лет

Если вы находитесь в жизненной фазе, когда предстоят серьёзные траты:

покупка квартиры или дома;

рождение детей и расходы на их образование;

открытие своего бизнеса;

дорогостоящее лечение для себя или близких.

Средства в программе нельзя использовать как подушку безопасности или источник денег на крупные проекты.

ПДС: вступать или не вступать

ПДС — это инструмент с чёткими правилами, который выгоден при выполнении определённых условий. Прежде чем подписывать договор, задайте себе вопросы:

Готовы ли вы не пользоваться накоплениями до истечения 15 лет (или до наступления установленного возраста)?

(или до наступления установленного возраста)? Устраивает ли вас, что ваш инвестиционный доход заранее неизвестен и может оказаться нулевым?

и может оказаться нулевым? Вы готовы к изменениям условий программы?

Если на все вопросы ответ «да» — ПДС может дать вам дополнительный доход от государства. Если хотя бы на один вопрос ответ «нет» — выбирайте более гибкие инструменты: банковский вклад, индивидуальный инвестиционный счёт или самостоятельное инвестирование в облигации и акции.

Как рассчитать размер господдержки по договору ПДС

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