От чего зависят цены на нефть и как они влияют на обычных людей

Нефть — один из главных товаров в мировой экономике. Её цена меняется почти каждый день, и это не просто новость из экономической сводки: от неё зависят цены на бензин, продукты в магазинах, курс рубля и то, сколько денег у государства на больницы, школы и дороги. Эксперты рассказали, от чего зависит стоимость нефти и на что она влияет в обычной жизни.

Почему цена на нефть меняется

В основе цены — спрос и предложение. Когда экономика растёт, заводы выпускают больше продукции, грузовики и самолёты чаще перевозят товары, а значит, требуется больше топлива. Спрос увеличивается — цена идёт вверх. Если экономика замедляется, топлива нужно меньше, спрос падает, и нефть может дешеветь.

Но на эту основу постоянно накладываются другие факторы. Например, решения ОПЕК+ — это организация, объединяющая страны-экспортёры нефти. Они договариваются, сколько нефти добывать. Если они решают сократить добычу, предложение уменьшается, и цена идёт вверх. Если увеличивают — цена может снижаться.

Несмотря на развитие свободного рынка нефти, решения крупнейших производителей по объёмам добычи по-прежнему способны менять баланс. Любые сигналы о сокращении или увеличении производства быстро отражаются на ожиданиях участников и динамике цен. Валерий Бабушкин сооснователь, акционер и член совета директоров Cyberbird Fintech Group, инвестор

На стоимость «чёрного золота» влияет и состояние мировой экономики и курс доллара. Нефть торгуется преимущественно в долларах. Когда доллар укрепляется, нефть для покупателей из других стран становится дороже — они берут меньше, и цена снижается. Когда доллар слабеет — всё наоборот.

Эксперты, опрошенные «Рамблером», отмечают, что на цены всё сильнее влияют геополитические события.

Обычное соотношение спроса и предложения сегодня очень сильно искажено геополитикой. Это и санкции, и варианты их обхода, и проблемы с логистикой, и военные конфликты. Даже небольшая паническая атака и биржевые спекуляции могут привести к значительному росту котировок. Александр Цыганов заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве России

Сейчас на цены на нефть прежде всего влияет риск перебоев с поставками с Ближнего Востока, подчёркивает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Любое обострение вокруг Ирана, удары по нефтяной инфраструктуре или угроза ограничения судоходства через Ормузский или Баб-эль-Мандебский пролив мгновенно добавляют к стоимости барреля так называемую геополитическую премию, говорит эксперт.

Ситуация на российском нефтяном рынке имеет свои особенности. Из-за санкций и сложной логистики нефть марки Urals может продаваться с большей скидкой к мировым сортам, отмечает старший аналитик «Риком-Траст» Валерия Попова. Поэтому, даже когда мировые цены растут, доходы российских экспортёров могут увеличиваться медленнее.

Как цены на нефть влияют на личные финансы

Связь между ценой «чёрного золота» и вашим бюджетом — не прямая, но вполне реальная. Она работает через несколько каналов.

Бензин и перевозки

Нефть — это сырьё для бензина, дизеля и других видов топлива. Когда нефть дорожает, это создаёт предпосылки для роста цен на топливо. А дорогое топливо означает рост расходов на перевозки. Грузовики, которые везут продукты в магазины, тратят больше на каждый рейс. Эти затраты закладываются в цену товаров. В итоге дорожает почти всё: еда, одежда, стройматериалы.

Однако бензин в России не повторяет движение нефти один к одному, отмечает Чернов.

На стоимость топлива также влияют акцизы, загрузка нефтеперерабатывающих заводов, сезонный спрос. Именно поэтому власти периодически ограничивают вывоз топлива, чтобы увеличить его предложение внутри страны. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

Бюджет страны

Нефтегазовые доходы — значимая часть российского бюджета. Когда нефть дорогая, государство получает больше денег и может направлять их на социальные выплаты, строительство больниц, ремонт дорог. Когда нефть дешевеет — денег становится меньше и расходы приходится сокращать или искать другие источники.

Курс рубля

Минеральное топливо (нефть, газ, нефтепродукты) были крупнейшей статьёй российского экспорта в 2025 году — 53,9%. Когда нефть, газ и нефтепродукты продают дорого, в страну приходит больше иностранной валюты, и рубль может укрепляться. Когда они дешевеют, валюты меньше, рубль может слабеть. Слабый рубль делает импортные товары дороже: электронику, лекарства, одежду зарубежных брендов.

Из-за санкций и сложностей с международными платежами на российский рынок приходит заметно меньше валютной выручки. Поэтому цена нефти теперь влияет на курс рубля не напрямую, пояснили опрошенные «Рамблером» эксперты. Тем не менее в долгосрочной перспективе курс рубля может снижаться при падении цен на нефть и газ, сказал Александр Цыганов.

Получается, и дорогая, и дешёвая нефть — плохо?

На первый взгляд может показаться, что и тот, и другой сценарий способны ударить по кошельку:

Когда нефть дорожает — растут издержки на транспорт и производство, это толкает цены на товары вверх.

— растут издержки на транспорт и производство, это толкает цены на товары вверх. Когда нефть дешевеет — падают доходы бюджета, слабеет рубль, и импортные товары становятся дороже.

Однако, как поясняют эксперты, конечный эффект для граждан зависит не столько от самой цены на нефть, сколько от того, насколько эффективно государство распоряжается полученными доходами.

Высокая цена на нефть не всегда означает автоматическое улучшение финансового положения населения. Многое зависит от того, насколько эффективно дополнительные доходы от экспорта трансформируются в экономический рост, инвестиции и повышение доходов населения. Валерий Бабушкин сооснователь, акционер и член совета директоров Cyberbird Fintech Group, инвестор

Ключевой вопрос — не «дорогая или дешёвая нефть», а то, как страна использует эти периоды. Для этого в России действует бюджетное правило: оно помогает сглаживать резкие колебания нефтяных доходов и накапливать резервы в годы высоких цен, чтобы поддерживать бюджет, когда цены падают.

Когда нефть стоит дорого и государство получает дополнительные доходы, эти деньги не тратят сразу, а направляют в специальный фонд — Фонд национального благосостояния (ФНБ). Когда нефть дешевеет и доходов не хватает, государство берёт деньги из этого фонда. Это похоже на личную «подушку безопасности» — только государственную.

Но при использовании этого правила важно учитывать несколько нюансов, отмечает Валерия Попова.

Следует учитывать два обстоятельства: необходимость периодической корректировки ценового порога в соответствии с изменившимися условиями. А также воздействие внешних факторов (денежно-кредитная политика, санкционное давление, глобальные ценовые тренды), которое может свести на нет эффект от сбалансированных цен. Валерия Попова старший отраслевой аналитик инвесткомпании «Риком-Траст»

Для экономики важнее не рекордная цена барреля, а стабильный уровень цен. Он позволяет поддерживать доходы бюджета и при этом не разгонять инфляцию, отмечает Валерий Бабушкин.

Главное, что нужно знать о стоимости нефти

Цена нефти — не просто строка в экономических новостях. От неё зависят стоимость товаров, курс рубля и возможности государства финансировать социальные расходы. Полностью защититься от таких колебаний невозможно. Но если понимать, как устроена эта связь, проще спокойнее воспринимать новости об экономике и объяснять, почему цены в магазинах могут расти.

Как госдолг России влияет на экономику и личные финансы граждан

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.