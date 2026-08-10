Чем отличается номинальный доход от реального

Увеличение дохода в рублях само по себе не означает роста покупательной способности. Всё зависит от соотношения номинального дохода и реального дохода — показателя, который учитывает изменение цен и позволяет оценить фактическую динамику благосостояния.

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Два дохода: сумма в рублях и её реальная ценность

В периоды роста цен различие становится особенно заметным: одна и та же рублёвая сумма может соответствовать разной покупательной способности.

Номинальный доход — сумма денег, полученная человеком за период: зарплата, проценты по вкладу, арендная плата, пенсия или пособие. Такой доход фиксируют в текущих ценах, без учёта инфляции.

Реальный доход показывает, сколько товаров и услуг можно купить на полученные деньги после изменения цен. Для расчёта номинальный доход корректируют на индекс потребительских цен (ИПЦ).

Поэтому увеличение выплаты в рублях не всегда означает рост благосостояния: результат зависит от того, опережает ли прибавка рост цен.

Как классифицируют номинальный и реальный доход

Номинальный доход бывает первичным и вторичным.

К первичному относятся деньги, полученные за труд, бизнес или владение активами: зарплата, предпринимательская прибыль, доходы от собственности.

Вторичный доход — выплаты от государства и бюджетных организаций: пенсии, пособия, субсидии.

Реальный доход тоже считают по-разному.

Первый вариант — базовый : номинальный доход пересчитывают с учётом индекса потребительских цен.

: номинальный доход пересчитывают с учётом индекса потребительских цен. Второй — реальные располагаемые доходы: это та сумма, которая остаётся после уплаты налогов и обязательных платежей. Этот показатель Росстат публикует каждый квартал.

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Почему рост доходов не всегда означает рост благосостояния

Рост реальных располагаемых доходов не всегда означает, что люди стали богаче. По данным Росстата, в первом полугодии 2026 года реальные располагаемые доходы выросли на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: в первом полугодии 2025 года этот показатель составлял 7,8%.

Минэкономразвития ожидает, что за 2026 год реальные располагаемые доходы увеличатся на 0,8%. При этом, по данным Банка России, годовая инфляция в июне 2026 года составила 6,02%, а прогноз ЦБ по инфляции на год повышен до 6–7%.

На практике это значит, что прибавка к зарплате сама по себе ещё не говорит о росте благосостояния, обратила внимание ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. Если цены растут быстрее, чем доход, человек может покупать меньше, даже получая больше.

Формула и пример расчёта

Реальный доход считают через соотношение роста дохода и роста цен. Если номинальная сумма увеличилась на 5%, а цены за тот же период выросли на 8%, покупательная способность снижается: доход не успевает за инфляцией.

Для расчета возьмем одну и ту же номинальную зарплату — 100 тысяч рублей в месяц — и два варианта инфляции за период.

Инфляция показывает, насколько выросли цены за определённый период. Для формулы этот рост переводят в коэффициент ИПЦ: если цены выросли на 4%, используют 1,04; если на 10% — 1,10. Также показатель ежемесячно публикует Росстат.

При инфляции 4% реальный доход составит: 100 000 / 1,04 ≈ 96 154 рубля.

При инфляции 10% реальный доход составит: 100 000 / 1,10 ≈ 90 909 рублей.

В обоих вариантах номинальная зарплата одинаковая — 100 тысяч рублей. Но при более высокой инфляции покупательная способность ниже: на ту же сумму можно купить меньше товаров и услуг.

Что важно запомнить

Номинальный доход показывает сумму денег, которую человек получил, а реальный — сколько товаров и услуг на неё можно купить с учётом инфляции. Если цены растут быстрее зарплаты, пенсии, ставки по вкладу или другого дохода, покупательная способность снижается. Поэтому при оценке прибавки, индексации или доходности важно сравнивать номинальный рост с индексом потребительских цен, а для общей оценки уровня жизни ориентироваться на реальные располагаемые доходы.

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