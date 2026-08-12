Если данные о текущем страховщике изменились, это может означать перевод пенсионных накоплений в другой фонд. При досрочном переходе существует риск утраты инвестиционного дохода — начисленных процентов за период управления средствами . Расскажем, как этого избежать.

Где могут храниться пенсионные накопления

Они находятся в одной из двух систем:

В государственной системе под контролем Социального фонда России (СФР) . Средства передаются в доверительное управление выбранной управляющей компании.

. Средства передаются в доверительное управление выбранной управляющей компании. В частной системе — в негосударственном пенсионном фонде (НПФ).

По умолчанию накопления находятся в СФР. Инвестиционное управление этими активами осуществляет государственная корпорация ВЭБ.РФ. Гражданин вправе самостоятельно выбрать страховщика. Для перевода средств в НПФ необходимо заключить договор с выбранным фондом и подать заявление в СФР.

Могут ли накопления перевести в другой фонд

Закон допускает такой сценарий лишь при двух обстоятельствах:

Аннулирование лицензии у НПФ . В этом случае сбережения его клиентов автоматически возвращаются в СФР.

. В этом случае сбережения его клиентов автоматически возвращаются в СФР. Реорганизация фонда, например присоединение к другому НПФ. Тогда все активы и обязательства переходят к правопреемнику. Согласие клиента в такой ситуации не запрашивается, однако бывший фонд обязан направить вам уведомление о случившемся.

Во всех остальных ситуациях для смены страховщика требуется личное обращение гражданина.

С 2024 года смена страховщика стала максимально прозрачной и защищённой. Чтобы перевести деньги, нужно либо лично прийти в СФР, либо подать заявление через Госуслуги с подтверждением через Госключ. Без вашего ведома и добровольного согласия перевести накопления практически невозможно. Оксана Иванова генеральный директор НПФ «Ингосстрах», член Комитета по кадрам Совета финансового рынка

Эксперт рекомендует при оформлении любых финансовых продуктов внимательно читать все документы перед подписью. Перевод накоплений возможен, если человек сам подписал заявление о переходе в другой НПФ — даже если сделал это случайно. Например, менеджер может предложить «заодно» подписать ещё один документ, и человек, не вникая в содержание, фактически даёт согласие на перевод накоплений, пояснила Иванова.

Подобные случаи не единичны. Как писали «Известия», агенты негосударственных пенсионных фондов нередко навязывают людям перевод средств под различными предлогами — например, пугая «закрытием» или «поглощением» их текущего фонда. Под давлением граждане соглашаются, не вникая в суть.

Как перейти в другой фонд без потери инвестиционного дохода

Поменять фонд без финансовых потерь можно один раз в пять лет — это срочный переход. При досрочном переводе накоплений человек теряет инвестиционный доход, начисленный с момента последнего фиксирования средств.

На счёт в новом фонде переходит только «тело» накоплений — без процентов. Финансовые последствия досрочного перехода могут быть значительными — особенно если накопления копились несколько лет.

По итогам 2025 года совокупные потери россиян от недополученного инвестиционного дохода превысили 2,7 миллиарда рублей. Основной фактор убытка — преждевременный перевод накоплений в другой пенсионный фонд.

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Как узнать текущего страховщика

Проверить текущего страховщика несложно. Есть несколько способов:

Через «Госуслуги». Выписку сформируют в течение дня.

В отделении СФР.

В ближайшем офисе многофункционального центра (МФЦ).

Для визита в СФР или МФЦ возьмите паспорт и СНИЛС. Выписку на бумаге подготовят в течение одного рабочего дня.

Порядок действий при несогласии с переводом

Если вы подписали заявление о переходе, но потом поняли, что не хотите переводить деньги, — возможно, ещё не поздно отозвать его, сообщает Оксана Иванова.

Сделать это можно до 31 декабря года, в котором оно было подано. Это касается как досрочного перехода, так и обычного. Есть два способа: подать уведомление об отказе в отделении СФР или через личный кабинет на портале «Госуслуги». Оксана Иванова генеральный директор НПФ «Ингосстрах», член Комитета по кадрам Совета финансового рынка

Если сроки отзыва прошли и деньги ушли в другую компанию, можно предпринять следующие шаги:

Подайте письменное заявление в НПФ-получатель с требованием возврата средств по причине введения в заблуждение. Обратитесь к финансовому уполномоченному (финомбудсмену) в случае отказа фонда. Требование должно касаться признания договора недействительным. Ожидайте решения. После вынесения предписания у фонда есть срок от 10 рабочих до 30 календарных дней для исполнения обязательств. Обратитесь в суд, если финансовый уполномоченный отказал в удовлетворении требований.

Как защититься заранее

Лучшая защита — внимательность и регулярный контроль. Несколько простых правил помогут избежать незапланированного перевода:

Проверяйте свои накопления хотя бы раз в год — это занимает несколько минут.

Внимательно читайте все документы перед подписанием.

Если вам предлагают сменить НПФ — сначала проверьте фонд на сайте Банка России. Затем узнайте год фиксинга инвестдохода. Только после этого принимайте решение.

Что нужно знать

При досрочной смене фонда вы можете потерять инвестиционный доход, накопленный после последней фиксации. В новый фонд перейдёт только основная сумма пенсионных накоплений — без начисленных процентов.

Если вы подали заявление на перевод, но передумали — у вас есть право отозвать документ до 31 декабря текущего года. Если срок пропущен, действуйте по алгоритму: подайте заявление в НПФ, обратитесь к финансовому уполномоченному, затем подайте иск в суд. Даже если вы поставили подпись, договор можно попробовать оспорить.

Внимательно читайте все документы перед подписью. А чтобы вовремя заметить проблему, периодически проверяйте, у какого страховщика находятся ваши пенсионные накопления. Это можно сделать через Госуслуги, СФР или МФЦ.

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