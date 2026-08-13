Почему страховка не покрывает ущерб: что смотреть в договоре

Франшиза — это сумма ущерба, которую страхователь обязуется покрыть самостоятельно, без участия страховой компании. Простыми словами: незначительные расходы вы берёте на себя, крупные убытки покрывает страховщик.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Виды франшиз

Выделяют два основных вида:

Условная франшиза. Если ущерб не превышает установленную сумму — вы платите сами. Но как только убыток становится выше порогового значения, страховая компания возмещает всё полностью, без каких-либо вычетов.

Например, Сергей застраховал дачный дом со страховой суммой 500 тысяч рублей и выбрал условную франшизу 20 тысяч рублей. Ураганом сорвало несколько листов шифера, ремонт кровли обошёлся в 15 тысяч рублей — это меньше франшизы, поэтому Сергей чинит крышу за свой счёт. А если бы ураган нанёс больше повреждений и общий ущерб составил 50 тысяч рублей, то страховая компания возместила бы эти 50 тысяч полностью. Поскольку сумма превышает франшизу.

Безусловная франшиза работает иначе: это сумма, которую вы всегда платите сами при любом ущербе. Страховая компания возмещает только ту часть убытков, которая её превышает.

Например, Елена застраховала свой новый внедорожник по КАСКО с безусловной франшизой 25 тысяч рублей. На парковке во дворе в её машину въехал велосипедист — помял крыло и разбил фару. Ремонт оценили в 95 тысяч рублей. Страховая оплатит только 70 тысяч рублей, а оставшиеся 25 тысяч Елена доплатит сама из своего кошелька.

Ключевые характеристики

Выражается в фиксированной сумме или в процентах от размера ущерба либо страхового покрытия.

Фиксируется в договоре страхования.

По общему правилу размер франшизы остаётся неизменным. Однако договором может быть предусмотрена динамическая франшиза , размер которой увеличивается после каждого страхового случая.

, размер которой увеличивается после каждого страхового случая. Применяется в каско (добровольном автостраховании), страховании имущества, туристических полисах, добровольном медицинском страховании (ДМС) и ряде других видов страхования.

Чем больше франшиза — тем ниже страховой тариф и стоимость полиса.

Когда франшиза выгодна, а когда — нет

Франшиза имеет смысл, если вы готовы взять на себя небольшие риски ради экономии на стоимости полиса. В зависимости от условий договора цена полиса с франшизой обычно существенно ниже, чем без неё.

Франшиза невыгодна, когда:

Вы не готовы к тому, что при любом страховом случае часть расходов ляжет на вас.

Вы часто обращаетесь за страховыми выплатами — в таком случае безусловная франшиза будет каждый раз «съедать» часть компенсации.

Речь идёт о туристической страховке, где визит к врачу может оказаться ниже порога франшизы.

Франшиза снижает стоимость полиса, но перекладывает часть финансовой ответственности на страхователя — выбор её размера и вида зависит от готовности принять этот риск.

Что такое девальвация и грозит ли она рублю в 2026 году

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.