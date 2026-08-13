Эксперты предупредили о подорожании продуктов осенью

Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд, следует из данных Росстата. С 4 по 10 августа дефляция составила 0,06% (индекс — 99,94%). На предыдущей неделе показатель был на уровне минус 0,02%. Несмотря на обнадёживающую динамику, общая статистика маскирует разнонаправленные процессы: пока одни товары заметно дешевеют, другие продолжают дорожать, а в ряде регионов резко выросла стоимость топлива. Эксперты проанализировали причины такого расхождения и дали прогноз на ближайшее время.

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Главным фактором снижения цен стала плодоовощная продукция, подешевевшая в среднем на 1,1%. Сильнее всего упали цены на картофель ( − 3,4%) и белокочанную капусту ( − 3,2%). Свёкла потеряла 2,7% стоимости, морковь — 2,4%, помидоры — 1,9%, репчатый лук — 1,5%. При этом огурцы подорожали на 1,6%, а яблоки прибавили в цене 0,4%.

Рост цен на отдельные продукты на фоне общей дефляции объясняется сезонностью и разной эластичностью спроса, пояснил директор по аналитике Инго Банка, кандидат экономических наук Василий Кутьин.

Общая дефляция обусловлена резким удешевлением плодоовощной продукции. Как отмечает эксперт, это сезонное явление: с возникновением нового урожая предложение на рынке растёт, что традиционно приводит к снижению цен.

Что касается роста цен на огурцы, надо помнить, что не всегда весь урожай созревает одновременно. Если в одних регионах сбор прошёл вовремя, а в других возникли задержки, это создаёт локальный дефицит и толкает цены вверх. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Ещё одна причина подорожания огурцов — сезон массовой засолки и маринования. Такие разовые скачки цен объясняются спецификой самого продукта, говорит Василий Кутьин.

Среди подорожавших продуктов:

Сахар-песок за неделю вырос в цене на 1,5%, неделей ранее — на 1,2%.

Гречневая крупа прибавила 1,3%, пшено — 0,8%.

Свинина и мясные консервы для детского питания подорожали на 0,5%.

Рост цен на товары происходит неравномерно: у каждого своя причина, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к. э. н. Олег Абелев.

Сахар растёт в цене с начала года из-за устойчивого высокого спроса, гречка — в связи с повышенным ажиотажем, который традиционно возникает в периоды экономической нестабильности. Гречка у нас вообще такой продукт тревоги. Олег Абелев Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст»

На цены на гречку влияют окончание периода низких цен и начало нового рыночного цикла, добавляет Василий Кутьин. В предыдущие месяцы цены могли снижаться из-за перепроизводства или накопления запасов. Однако в августе производители традиционно начинают повышать оптовые цены, так как старые запасы истощаются, а на рынок поступает новый урожай.

На топливном рынке наблюдается разнонаправленная динамика: бензин в среднем по России за неделю подешевел на 0,6% — до 76,04 рубля за литр, а дизельное топливо подешевело на 1,4%, до 88,97 рубля за литр.

Однако региональная статистика другая: в 28 субъектах РФ цены на бензин выросли, причём в Тверской области — сразу на 6,8%. В то же время в 44 регионах зафиксировано снижение, и здесь абсолютным рекордсменом стала Республика Дагестан, где бензин подешевел на 9,1%.

Разница между ростом на 6,8% в Тверской области и снижением на 9,1% в Дагестане отражает региональную специфику рынка: разные оптовые цены, логистику, удалённость от НПЗ, конкуренцию между АЗС и локальные корректировки цен. Недельные скачки отдельных регионов не стоит экстраполировать на всю страну, но сам бензин остаётся серьёзным инфляционным риском. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «Финам»

Эксперт ожидает инфляцию по итогам 2026 года на уровне 6–7%. В ближайшие недели сезонные факторы продолжат сдерживать рост цен. Однако осенью давление усилится из-за исчерпания эффекта дешёвых овощей и плановой индексации тарифов ЖКХ.

Август может завершиться нулевой инфляцией или даже небольшой помесячной дефляцией, прогнозирует ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. Возможности повышения цен в условиях замедления роста доходов населения у производителей и ретейлеров ограничены, отмечает она.

Наблюдаемую дефляцию рекомендует воспринимать как сезонный временный эффект Олег Абелев. Риски инфляционного давления сохраняются до конца года, а инфляционные ожидания населения крайне высокие, подчёркивает эксперт. Он назвал факторы в пользу роста цен: ослабление рубля к концу лета, индексация тарифов ЖКХ, рост цен на импорт на фоне ослабления рубля.

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