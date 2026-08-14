Что важного произошло в личных финансах за неделю с 10 по 14 августа

Мошенники стали использовать новые схемы с бронированием отелей и сообщениями от «родственников», крупные банки подняли ставки по вкладам, а рост трат на маркетплейсах начал замедляться. Рассказали, что изменилось в личных финансах россиян за неделю с 10 по 14 августа и за чем стоит следить.

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Россиян предупредили о новых схемах мошенничества

В августе злоумышленники чаще других используют следующие схемы: предлагают скидки на путёвки в санатории и отели, отправляют голосовые сообщения с ИИ-дипфейками от имени близких и распространяют фальшивые ссылки на онлайн-банки. Все правила защиты мы собрали в материале о возможных рисках при бронировании туров и звонках.

Объяснили, как проверить, не оформлены ли на вас карты и кредиты

В России все чаще фиксируют случаи, когда мошенники и недобросовестные брокеры открывают банковские счета и карты на чужие персональные данные. Проверить наличие финансовых продуктов можно через личный кабинет на сайте ФНС или с помощью запроса в Бюро кредитных историй. Алгоритм действий и порядок закрытия чужих счетов разобрали в материале о проверке банковских продуктов.

Инвесторам рассказали о перспективах возврата денег из фондов FinEx

Вопрос разблокировки застрявших активов провайдера FinEx остается одним из самых острых для частных инвесторов. Вернуть средства можно. Подробную инструкцию и текущий статус выплат рассмотрели в материале.

Расходы россиян на маркетплейсах продолжают расти, но темпы замедляются

Эксперты отмечают, что покупатели стали оформлять заказы чаще, но средний чек уменьшился, а основной объём продаж традиционно приходится на регионы. Подробный разбор потребительского поведения и популярных категорий товаров представлен в материале о расходах на маркетплейсах.

Росстат зафиксировал дефляцию, но некоторые продукты подорожали

Аналитики объясняют подорожание отдельных категорий началом новых рыночных циклов и высоким сезонным спросом. Причины изменения стоимости продуктов и прогноз экспертов объяснили в материале о росте цен.

Крупные банки повысили ставки по вкладам

Несмотря на динамику ключевой ставки, крупнейшие российские банки начали увеличивать доходность по краткосрочным депозитам. Как выгодно разместить сбережения и выбрать оптимальный срок, рассмотрели в материале о ставках по вкладам.

Россияне стали вдвое активнее пополнять ИИС: вложения во втором квартале составили 73 миллиарда рублей

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