Цифры, которые решают всё: как выбрать золото

При выборе золотого украшения дизайн и цена бросаются в глаза первыми. Но ключевую информацию о товаре несут мелкие цифры на застёжке или внутренней стороне изделия — проба. Расспросили эксперта, какие стандарты существуют в России и за рубежом, от чего зависит цвет золота и как обезопасить себя от подделки.

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Что такое проба золота и что добавляют в сплав

Проба показывает количество чистого золота в сплаве. В метрической системе цифра обозначает число граммов золота на 1000 граммов (1 килограмм) материала. Остальную часть занимает лигатура — вспомогательные металлы: медь, серебро, палладий, платина, никель или цинк.

Использовать золото в чистом виде в повседневных ювелирных украшениях непрактично: его твёрдость по шкале Мооса (десятибалльная шкала твёрдости минералов) составляет около 2,5, что сравнимо с человеческим ногтем. Без примесей изделие может быстро деформироваться и покрываться царапинами. Добавки не только делают сплав прочным, но и задают его итоговый цвет.

В России оборот драгоценных металлов регулируется законодательством, а надзор за нанесением проб и проверкой подлинности изделий осуществляет Федеральная пробирная палата.

Как лигатура влияет на цвет золота и итоговую стоимость

Цвет золотого сплава зависит от того, какие металлы входят в лигатуру и в каком соотношении они использованы. Если в составе больше меди, изделие приобретает красноватый тон. При близких долях серебра и меди получается привычный жёлтый оттенок. Белое золото делают за счёт добавления никеля, палладия или платины, а затем покрывают родием: этот слой повышает устойчивость поверхности к износу и придаёт ей яркий блеск.

На цену украшения влияет не только проба, но и стоимость легирующих компонентов. Поэтому изделие 585 пробы из белого золота может стоить дороже жёлтого аналога, так как палладий и платина заметно дороже меди и серебра.

При этом важно знать, что белое золото 585 пробы по своей природе имеет слегка сероватый или желтоватый оттенок. Его белизна — это тонкий слой родия, который со временем стирается. Это не брак, а нормальный процесс, и изделие можно «обновить» в ювелирной мастерской.

Метрическая система проб: виды проб золота и их назначение

В России с 1927 года действует метрическая система проб. Ей предшествовала золотниковая система, которая использовалась со времён Перта I. Проба определялась количеством золотников в одном фунте сплава (1 фунт = 96 золотников, 1 золотник = 4,26 грамма). Например, привычная нам 585 проба соответствовала 56-золотниковой: 56 частей золота на 96 частей сплава.

Она также распространена в странах Содружества независимых государств (СНГ). Изготовители используют следующие стандарты:

375 проба (9 карат). Содержит 37,5% золота. Бюджетный сегмент. Из-за высокого содержания лигатуры сплав со временем темнеет. Никель, входящий в состав белых сплавов этой пробы, может вызывать кожные реакции у чувствительных людей.

Содержит 37,5% золота. Бюджетный сегмент. Из-за высокого содержания лигатуры сплав со временем темнеет. Никель, входящий в состав белых сплавов этой пробы, может вызывать кожные реакции у чувствительных людей. 500 проба (12 карат). 50% золота. Редкий промежуточный вариант, практически не встречающийся в массовом сегменте рынка.

50% золота. Редкий промежуточный вариант, практически не встречающийся в массовом сегменте рынка. 585 проба (14 карат). 58,5% золота. Базовый стандарт для повседневных украшений. Оптимален по прочности и цене. В 1990-х годах этот стандарт заменил 583 пробу, популярную в советское время, для соответствия международным нормам.

58,5% золота. Базовый стандарт для повседневных украшений. Оптимален по прочности и цене. В 1990-х годах этот стандарт заменил 583 пробу, популярную в советское время, для соответствия международным нормам. 750 проба (18 карат). 75% золота. Премиальный сегмент. Сплав мягче 585 пробы, быстрее царапается, но благодаря пластичности хорошо подходит для закрепки бриллиантов и сложных ювелирных форм.

75% золота. Премиальный сегмент. Сплав мягче 585 пробы, быстрее царапается, но благодаря пластичности хорошо подходит для закрепки бриллиантов и сложных ювелирных форм. 958 и 999 проба (23–24 карата). От 95,8% до 99,9% чистого драгоценного металла. Высшая проба золота, однако из-за высокой мягкости чаще применяется для инвестиционных слитков и монет.

Каратная система: международные маркировки

В США, Великобритании и ряде других стран используется каратная система проб, где за абсолютную чистоту приняты 24 карата (24K). Соотношение международных маркировок с российской системой:

9K = 375 проба (37,5%)

10K = 417 проба (41,7%)

14K = 585 проба (58,5%)

18K = 750 проба (75,0%)

22K = 917 проба (91,7%)

24K = 999 проба (99,9%)

Перевести пробу из каратной системы в метрическую можно самостоятельно. Для этого каратность нужно разделить на 24 и умножить на 1000.

Например, если на украшении стоит 18K, считаем: 18 / 24 × 1000 = 750. Значит, это золото 750 пробы.

Если вы планируете купить ювелирные украшения за рубежом или в международных магазинах, важно понимать, что маркировка «14K» соответствует привычной российской 585 пробе.

Как проверить пробу перед покупкой

Пробирное клеймо и надёжность продавца. На легальном золотом изделии в России должно быть государственное клеймо с изображением женской головы в кокошнике, а с 2024 года ещё и цифровое обозначение пробы (миниатюрный QR-код).

Если на украшении стоит оттиск Пробирной палаты, вероятность подлинности металла составляет 99,9%, рассказала художник-ювелир, создатель бренда авторских украшений Анастасия Шульженко. По её словам, на импортные ювелирные изделия пробу наносят иначе — например, обычными цифрами. Однако такие же обозначения нередко встречаются и на простой бижутерии, поэтому слепо верить им не стоит.

Подделать могут даже государственное клеймо, поэтому ориентироваться лучше на магазины крупных сетей и проверенных производителей. Обязательно обращайте внимание на стоимость изделия. Слишком низкая цена должна сразу насторожить, ведь золото не может продаваться значительно дешевле рыночной стоимости. Анастасия Шульженко Художник-ювелир, создатель бренда авторских украшений

Осмотр и проверка на позолоту. Настоящий золотой сплав не реагирует на магнит. При этом визуально отличить новое золото от качественного покрытия на другом металле непрофессионалу на глаз практически невозможно, отметила Анастасия Шульженко.

На украшениях, которые уже носили, позолота выдаёт себя в местах соприкосновения с кожей или около закрепок камней. Там покрытие постепенно стирается, и становятся видны его границы. Анастасия Шульженко Художник-ювелир, создатель бренда авторских украшений

Профессиональная проверка. Если подлинность или заявленная проба вызывают сомнения, стоит обратиться к независимому эксперту или в ювелирную мастерскую. Там драгметалл проверят специальными приборами на электропроводность либо с помощью пробирных кислот.

Часто задаваемые вопросы

Почему не существует тысячной пробы?

Полностью удалить все примеси из металла технически невозможно. Поэтому в промышленности максимальным уровнем чистоты считается 999,9 промилле.

Можно ли изменить пробу переплавкой?

Да. Ювелир может повысить или понизить пробу, добавив в расплав чистый драгметалл или дополнительные элементы лигатуры. После переплавки изделие отправляется на повторное клеймение.

Бывает ли настоящее золото без клейма?

Да. Клеймо может отсутствовать на антикварных драгоценностях, заграничных изделиях или золотых украшениях, выполненных по частному заказу. Такие вещи требуют экспертизы.

Что важно запомнить

Проба определяет долю чистого золота в сплаве: для повседневного ношения лучше всего подходит прочная 585-я, для элитных украшений с драгоценными камнями — 750-я, а для инвестиций используют слитки 999-й пробы. Цвет сплава зависит не от самой пробы, а от состава лигатуры, поэтому белое золото обходится дороже жёлтого или красного того же стандарта за счёт использования палладия и защитного родирования. Главным юридическим признаком подлинности остаётся чёткий оттиск государственного клейма с «головой в кокошнике» и цифровой меткой.

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