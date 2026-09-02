Россиян предупредили о скором сокращении скидок на маркетплейсах

С 1 октября 2026 года электронные торговые площадки утрачивают право в одностороннем порядке снижать цены на товары продавцов и включать их в акции, если такое снижение финансируется за счёт самого продавца.

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Согласно новому закону о платформенной экономике любое уменьшение цены, которое снижает доход контрагента, возможно исключительно при его прямом добровольном согласии. При этом закон устанавливает чёткие процедурные гарантии:

Маркетплейс обязан направить продавцу уведомление о планируемой скидке не позднее чем за 5 рабочих дней до её начала.

о планируемой скидке не позднее чем за 5 рабочих дней до её начала. Молчание продавца не может расцениваться как одобрение .

. Продавец вправе определить минимальную отпускную цену, отказаться от участия в отдельной акции либо запретить все скидки за свой счёт.

отказаться от участия в отдельной акции либо запретить все скидки за свой счёт. Площадке запрещено применять к продавцу какие-либо санкции за отказ.

Если площадка предоставляет скидку за свой счёт, согласие селлера не требуется — это её самостоятельное право.

Закон также запрещает публиковать карточку товара без декларации соответствия, сертификата или обязательной маркировки.

По словам старшего аналитика инвесткомпании «Риком-Траст» Валерии Поповой, новые нормы усилят защиту покупателей: теперь каждый товар будет гарантированно обеспечен необходимыми разрешениями. Второй плюс изменений — предсказуемость ценообразования. Поскольку любая акция, снижающая доход продавца, потребует согласования, резких скачков стоимости станет меньше.

Эксперт допускает небольшое общее уменьшение числа промо-акций, но подчёркивает, что это не помешает покупателям находить выгодные предложения. Сами же селлерам придётся тщательнее планировать маркетинг, чтобы избежать санкций со стороны платформ.

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