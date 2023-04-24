Ситуация с импортозамещением в строительстве пока остается сложной

В 2022 году в России удалось добиться снижения импортной зависимости в строительстве и обеспечить бесперебойное возведение жилья и инфраструктуры по всей стране.

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Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко на состоявшихся в конце минувшей недели парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Несмотря на достигнутые результаты, ситуация с импортозамещением в отрасли все еще остается сложной. У страны сегодня высокая зависимость от импорта оборудования для производства строительных ресурсов и их компонентов", - заявил он.

По словам замминистра, проблема может быть решена - все необходимые инструменты и ресурсы есть, но нужна более активная и слаженная работа всех заинтересованных ведомств и отраслевых организаций. Также крайне важно долгосрочное планирование.

По словам замглавы Минстроя, особенно сильно российский строительный комплекс зависит от внешних поставок продукции, используемой для устройства фасадов, а также плитки, керамогранита, сантехнической керамики, клеев, герметиков, монтажной пены. Для решения проблемы ведомством составлен перечень строительных ресурсов и инженерных систем, которые необходимо импортозаместить в приоритетном порядке.