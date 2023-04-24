Отечественные фармпроизводители получат субсидии на разработку аналогов зарубежных лекарств

«Такое решение поможет оперативно наладить собственное производство после окончания действия зарубежного патента. Это особенно важно в условиях внешнего давления, которое мы сегодня все наблюдаем», – отметил глава правительства РФ Михаил Мишустин .

Как рассказали в пресс-службе правительства, речь идет о наиболее востребованных у россиян лекарствах. Самые опытные российские компании получат субсидии на разработку и последующую регистрацию препаратов, аналоги которых сейчас находятся под действием зарубежных патентов.