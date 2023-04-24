Отечественные фармпроизводители получат субсидии на разработку аналогов зарубежных лекарств
Правительство утвердило постановление о поддержке компаний, разрабатывающих аналоги импортных лекарств. Согласно документу, кабмин выделит фармпроизводителям от 50 до 100 млн рублей.
«Такое решение поможет оперативно наладить собственное производство после окончания действия зарубежного патента. Это особенно важно в условиях внешнего давления, которое мы сегодня все наблюдаем», – отметил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Как рассказали в пресс-службе правительства, речь идет о наиболее востребованных у россиян лекарствах. Самые опытные российские компании получат субсидии на разработку и последующую регистрацию препаратов, аналоги которых сейчас находятся под действием зарубежных патентов.