Цифровизация и импортозамещение в банках: как это будет в 2023 году

Российская банковская сфера давно стремилась чаще использовать отечественные ИТ-решения, а массовый уход зарубежных вендоров ускорил данный процесс. Для одних решений пришлось искать готовые альтернативы, для других - буквально создавать с нуля под нужды компании. Об опыте импортозамещения в Московском кредитном банке (МКБ) и о том, как будет развиваться цифровизация в финансовой организации в 2023 году, рассказал Сергей Путятинский, заместитель председателя правления МКБ.

Банковская сфера год спустя

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С момента массового ухода зарубежных технологических компаний прошел почти год, и за это время банковской сфере в целом удалось пройти очень большой путь к переходу на новые отечественные решения. По словам некоторых аналитиков, импортозамещение в первые два квартала во всех отраслях было хаотичным. Позже оно стало более систематичным и эффективным, компании смогли расставить приоритеты, поняв, что заменить все - нереально. И сейчас бизнес постепенно движется по выстроенным дорожным картам.

Отдельные участники рынка еще до 2022 года стремились использовать отечественные платформенные решения и вертикально интегрированные продукты, и им в сложившейся ситуации было проще. Но, независимо от того, у кого какая была исходная точка, как говорят крупные игроки банковской сферы, доля российских продуктов в ИТ-ландшафте однозначно выросла. В разных банках объем отечественных прикладных систем дошел от 60% до 90%.

Тем не менее процессы еще далеки от завершения, везде открыты десятки проектов по миграции, поиску новых продуктов, пилотированию, обучению сотрудников. Под замену попадают и офисное, и системное ПО, и инфраструктура для хранения данных, и даже решения для коммуникации. И конечно, железо - в частности, серверное и сетевое оборудование.

В МКБ в 2022 году пришлось провести замену части сетевого оборудования. А среди программного обеспечения требовалось найти альтернативы для средств коммуникации, BI-платформы, системы двухфакторной аутентификации. Все эти задачи на сегодня решены, замещено порядка 70% ПО - найдены и внедрены альтернативы для семи информационных систем из необходимых 11. Что-то активно используется, что-то пилотируется.

Один из особо сложных моментов для банковской отрасли - SSL-сертификаты, которые обеспечивали безопасность сайта и персональных данных. Раньше их выдавали преимущественно западные вендоры. У российских банков эти сертификаты отозвали, а у остальных срок действия SSL истекает. Уже с осени идет переход на сертификаты Национального удостоверяющего центра под управлением Минцифры.

К концу февраля 2023 года Минцифры выдало сертификаты безопасности на 7000 доменных имен. Некоторые интернет-ресурсы, где есть оплата банковской картой, уже активно начинают просить установить отечественный SSL/TLS или российский браузер: без этого оплата будет затруднена или невозможна.

Еще одной очень непростой задачей стала миграция с иностранных систем баз данных (в основном это была Oracle) на отечественные. Этот процесс требует около двух-трех лет. Но некоторые участники рынка считают, что разумнее пока фокусироваться на более уязвимых частях ИТ-ландшафта. Тем не менее на отечественные или открытые СУБД в ближайшее время будут переходить все.

Одна из замен Oracle - СУБД на PostgreSQL (открытый, общедоступный код), на базе которой делает продукты российская компания Postgres Professional. В конце весны 2022 года во многих банках уже применялись СУБД на основе свободно распространяемого ПО. В основном это продукты, разработанные собственными командами банков. Также в двух региональных банках Калининграда начали использовать решение местного вендора "Софтэкс": продукт для обработки транзакций и автоматизации работы банков выстроен на базе "1С".

МКБ сейчас переносит корпоративное хранилище данных с Vertica, проанализированы существующие отечественные альтернативы готовых продуктов и Open Source (ПО с открытым исходным кодом, которое можно дорабатывать и изменять, не нарушая законодательство в сфере интеллектуальной собственности), потенциально способных заменить Vertica. Идет тестирование разных вариантов, далее предстоит миграция.

В целом участники банковского рынка поясняют, что к марту 2023 года стало ясно, что все как работало, так и работает: в банках накоплен большой опыт по поддержке и обслуживанию всех продуктов. Просто по мере обновлений будут появляться "дыры" в защите ПО, поэтому постепенный переход на другие решения неизбежен. Однако критичной ситуации для отрасли не сложилось, и можно мигрировать в спокойном режиме.

Что теперь используется в банке и как внедряется

Финансовые организации заменяли и платформенные решения, и отдельные продукты, в том числе офисный софт. В частности, был большой спрос на российские технологии для ВКС (видео-конференц-связи).

Помимо этого, в большинстве банков используются отечественные процессинговые системы, MDM-решения, помогающие обрабатывать клиентские данные, документооборот и др. Автоматизированные банковские системы (АБС, обеспечивают выполнение платежей и электронных операций) тоже российские - ориентированные на локальный рынок и потому даже более эффективные.

В МКБ из замещенных продуктов 90% получили российские аналоги. В активной фазе находится внедрение офисного софта: по бронированию рабочих мест, управлению операционными рисками (СУОР) на базе Security Vision и ПО китайского вендора BI-решений с фокусом на Self Service FineBI. Также вместо AutoCAD теперь в банке используется nanoCAD от "Нанософт".

Помимо этого, российские банки активно ищут альтернативы больше недоступным платежным сервисам - Apple Pay и Google Pay. Это в первую очередь удобство клиентов, которые привыкли платить не просто безналично, а гаджетами, не доставая физическую карту. Здесь уже появилось несколько решений. Во-первых, это Mir Pay, доступный владельцам смартфонов на Android. С марта 2023 года Mir Pay должны поддерживать все участники платежной системы "Мир".

Во-вторых, это собственные Pay-сервисы банков, с помощью которых можно проводить оплату в основном на сайтах.

В-третьих, стала развиваться идея оплаты по QR-кодам через СБП (система быстрых переводов): покупатель наводит камеру на код, высветившийся на терминале в магазине, и через банковское приложение проводит платеж. От такого механизма больше выгоды получает бизнес - он платит меньший процент за эквайринг, чем при оплате физической картой.

Более редкие (пока единичные) решения - платежные стикеры, которые начали выпускать отдельные банки. Что важно для пользователей - по стикерам можно получать кешбэк, которого нет, например, при оплате по QR-кодам. Операционная система для стикеров роли не играет, они просто крепятся на корпус, поэтому могут заменить Apple Pay при физической оплате. Данный вид сервиса очень актуален, например, для пользователей iPhone.

Планы на 2023 год

Хотя за минувший год в банковской отрасли проделана огромная работа, все еще остается актуальным поиск альтернатив международным расчетам.

Для решения данного вопроса несколько российских банков подключаются к системе CIPS - это китайская технология банковских переводов.

Не исключено, что в трансграничных транзакциях также будет использоваться СБП. Еще летом идею начали тестировать, банки Узбекистана, Киргизии, Армении и Таджикистана к ней уже подключились. Конвертация валют происходит на стороне банка-партнера по рыночному курсу.

Несмотря на тенденцию к импортозамещению, банковская система продолжает цифровизироваться и внедрять новые технологии. В частности, в 2023 году будет активно развиваться идея реализации Open API - открытых интерфейсов, позволяющих, в частности, проводить более простые интеграции между банками, выстраивать открытые финансы между банками, страховыми и брокерскими компаниями. Пока речь идет только о стандартизации Open API и подготовке нормативных требований, а внедрение единых стандартов начнется в 2024 году.

Помимо этого, в 2023 году должно начаться тестирование цифрового рубля в реальных сделках.

У МКБ среди технологий в фокусе внимания в 2023 году окажутся ИИ в видеоаналитике: тепловые карты, трекинг клиентов в отделениях и так далее, - чтобы повышать комфорт для клиентов и эффективность работы сотрудников. Также продолжится общая цифровизация процессов, перевод оставшегося бумажного документооборота в электронный вид и внедрение универсального сервиса для подписания документов физических лиц: это решение позволяет подписывать документы через смартфон. В выдаче нецелевых кредитов также будет применяться решение Paycontrol.