Китайский посол в Саратове обещал помочь России с импортозамещением

Сегодня, 26 апреля, вСГЮА проходит круглый стол на тему развития экономического сотрудничества сКНР. На нем присутствует посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

Дипломат отметил, что импортозамещение стало важной задачей для России. Ханьхуэй заявил, что Китай готов в этом помогать— поставлять все необходимое в РФ и заниматься совместным производством.

Кроме того, посол заявил о росте спроса на российскую продукцию вКНР, в том числе и на сельскохозяйственные товары.