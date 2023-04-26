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Китайский посол в Саратове обещал помочь России с импортозамещением

Сегодня, 26 апреля, вСГЮА проходит круглый стол на тему развития экономического сотрудничества сКНР. На нем присутствует посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

Китайский посол в Саратове обещал помочь России с импортозамещением
© ТАСС

Дипломат отметил, что импортозамещение стало важной задачей для России. Ханьхуэй заявил, что Китай готов в этом помогать— поставлять все необходимое в РФ и заниматься совместным производством.

Кроме того, посол заявил о росте спроса на российскую продукцию вКНР, в том числе и на сельскохозяйственные товары.

Ранее аналитики Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ отнесли Саратовскую область к регионам со средним уровнем импортозависимости.

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