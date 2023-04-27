В России заработала первая DeFi-платформа для инвестиций в криптоактивы от Exnode

Запущена первая отечественная DeFi-платформа Exnode, которая позволяет вложить деньги в криптопортфели, составленные профессиональными аналитиками, сообщает пресс-служба компании Exnode.

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Создатели решения отмечают, что криптовалюты повторяют тот же путь, что и привычные инструменты для инвестирования. По мере того, как в России увеличивается интерес к управлению личными финансами, растет спрос на доверительное управление, биржевые фонды и другие формы инвестирования, которые позволяют опереться на мнение профессионалов.

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С 2019 года, когда начался массовый приток частных инвесторов на российский фондовый рынок, доля инвестиций «с подстраховкой» постоянно увеличивается. За 2022 год объем торгов у некоторых российских биржевых инвестиционных фондов и ETF вырос на 200%. Рано или поздно этот тренд должен был распространиться на торговлю криптоактивами, поясняют представители Exnode.

Отечественная платформа для портфельных инвестиций создана на основе крупнейшего российского сервиса для мониторинга обменников и покупки криптовалют по наиболее выгодному курсу.

На платформе представлены более 70 портфелей и стратегий с различным уровнем риска и под любой уровень депозита. Порог входа составляет 15 американских долларов или 1 тыс. российских рублей. Также на платформе доступны сложные инвестиционные стратегии, такие как ETH2 и BTCx2.

Как уточнили разработчики сервиса, платформа изначально ориентируется и на профессионалов, которые могут со знанием дела оперировать крупными суммами, и на криптоновичков, которые для начала вложат, пять-десять тысяч рублей в низкорисковые активы и портфели, чтобы посмотреть, что из этого получится.

DeFi Exnode создает новый современный формат управления деньгами и дает обычным людям возможности, которые раньше принадлежали только банкам и другим финансовым организациям, отмечают создатели сервиса.

Комиссии на DeFi ниже, чем на большинстве централизованных бирж, а доходность может оказаться довольно высокой. По оценке аналитиков, доходность портфелей на платформе Exnode составляет от 6 до 20%, к тому же, пользоваться DeFi можно анонимно, нужно всего лишь привязать кошелек.

Выбор отечественной DeFi-платформы это своего рода гарантия безопасности. Ведь применение криптовалют становится способом преодоления ограничений в международной торговле, возникших благодаря санкциям.