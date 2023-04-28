России удалось полностью импортозаместить алюминиевые банки

В России за прошедший год удалось полностью импортозаместить производство алюминиевых банок. Об этом заявил директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов в эфире радио «Спутник», его слова приводит РИА Новости.

Фото: Unsplash Unsplash

По словам руководителя департамента ведомства, в начале 2022 года около 70 процентов всех алюминиевых банок в стране были произведены в США, теперь же эта продукция на 100 процентов импортозаместилась.

«Все алюминиевые банки на полках сейчас нашего производства», — уточнил Чекушов.