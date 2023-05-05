Проект создания Ан-140 могут разморозить при импортозамещении комплектующих

Самарский завод "Авиакор" может возобновить программу строительства самолетов Ан-140, которая была остановлена в 2015 году в связи с отказом от сотрудничества украинских предприятий, при условии импортозамещения комплектующих. Об этом говорится в годовом отчете предприятия, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Также с учетом отказа украинских предприятий от сотрудничества (основная часть поставщиков и КБ Разработчика - ГП "Антонов" находятся на Украине - прим. ТАСС) программа строительства самолетов Ан-140 в настоящее время остановлена. Но предприятие готово выполнять техническое обслуживание и ремонт данного типа ВС для поддержания его эксплуатации. В случае реализации программы импортозамещения комплектующих изделий и систем самолета Ан-140 предприятие готово возобновить выпуск данных самолетов", - говорится в опубликованных данных.

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Согласно годовому отчету, компенсирующей мерой после остановки проекта Ан-140 стало участие "Авиакора" в проекте строительства турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 "Ладога", который реализует Уральский завод гражданской авиации. "В рамках проекта "Авиакор" изготавливает фюзеляж и другие агрегаты для изготовления опытных образцов. В дальнейшей перспективе планируется освоение и постановка на серийное производство готовых самолетокомплектов и финальная сборка самолетов на "Авиакоре", включая проведение летных испытаний", - уточняется в разделе "Планы будущей деятельности".

Еще одним компенсационным заказом для предприятия является изготовление в рамках программы импортозамещения компонентов для новых российских коммерческих самолетов SSJ-100 и МС-21.

О самолете Ан-140