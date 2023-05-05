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Московский инструментальный завод наладил импортозамещение инструмента для металлообработки

Московский инструментальный завод сосредоточился на импортозамещении и с начала года увеличил объем выпускаемой продукции на более чем 28%, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Московский инструментальный завод наладил импортозамещение инструмента для металлообработки
© ТАСС

По словам Овчинского, столичные предприятия успешно замещают на рынке продукцию, которую раньше поставляли из-за рубежа. Так, Московский инструментальный завод (МИЗ), который является первым инструментальным заводом в России, в прошлом году сосредоточился на импортозамещении.

В первом квартале 2023 года завод увеличил выпуск на 28% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В будущем предприятие намерено нарастить объем выпуска еще на 20%, сообщает «Вечерняя Москва».

Ассортимент выпускаемой МИЗ продукции представляет полные аналоги изделий мировых лидеров инструментальной промышленности, при этом превосходит качество зарубежных товаров по некоторым параметрам. Также завод поставляет изделия в Белоруссию и Казахстан.

Ранее по программе «Профессионалитет» в Московской области обучили более 10 тыс. молодых специалистов навыкам, необходимым рынку.

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