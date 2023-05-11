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Ростех импортозаместил аудиогарнитуры для гражданской авиации

Завод "Октава" (в составе "РТ-Капитала" входит в Ростех) импортозаместил аудиогарнитуры, которые используются в гражданской авиации. Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном в четверг.

Ростех импортозаместил аудиогарнитуры для гражданской авиации
© ТАСС

"Модернизированная гарнитура ГСШ-А-18М тульского производства обеспечивает качественный прием и передачу звука даже при повышенном уровне шума и позволяет отказаться от применения в отечественной авиатехнике акустического оборудования иностранных поставщиков", - говорится в сообщении.

Разработка принимает и передает голосовую информацию при повышенных звуковых помехах до 120 дБ. Также в устройстве улучшена разборчивость речи, добавили в Ростехе.

По словам замгендиректора Ростеха Александра Назарова, на заводе "Октава" выпускается порядка 2 тыс. авиагарнитур модели ГСШ-А-18М по полному циклу. "По своим характеристикам они не уступают образцам иностранного производства, таким как, например, David Clark, при этом полностью изготовлены из отечественных материалов и комплектующих. Сейчас мы оснащаем гарнитурами "Октавы" вертолеты "Ансат" холдинга "Вертолеты России" и другую российскую авиатехнику", - привела его слова пресс-служба Ростеха.

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