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РСПП: Россия рекордно нарастила поставки текстиля из азиатских стран

После введения международных санкций и торговых ограничений со стороны западных стран Россия рекордно нарастила объемы поставок текстиля из ряда азиатских государств. Речь идет об импорте данного вида продукции из Китая, Турции, Индии и других стран региона, приводит слова члена правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрея Разбродина «Российская газета».

Россия рекордно нарастила поставки текстиля из азиатских стран
© Газета.ru

«Поставки текстиля из азиатских стран в Россию рекордно выросли. РФ нарастила поставки текстиля из Китая, Турции, Индии, Ирана, Узбекистана, ожидается рост торговли с Пакистаном. Идет полномасштабная замена, поставки включают все группы тканей, готовую одежду, красители, химию для производства», — заявил Разбродин.

По его словам, изменения на глобальном рынке текстильной промышленности следует считать «капитальными». Значительный вклад в наращивании поставок данного вида продукции на российский рынок вносит Китай.

«За последний год товарооборот с Китаем вырос на 40 процентов, включая текстильную промышленность, в которой учитывается обувь, заготовки для обуви, нетканые материалы, химволокна и т. д. При этом одежда составляет менее половины от общего объема текстильной и легкой промышленности», — заключил Разбродин.

24 апреля производители готовой одежды в Приволжском федеральном округе заявили, что в Поволжье упал спрос на детскую одежду, однако на остальную — увеличился. На динамику оказали влияние ряд факторов. Среди ключевых — снижение клиентской базы покупателей, закрытие магазинов в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) и небольшая финансовая подушка безопасности малых предприятий швейной отрасли.

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