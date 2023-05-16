Россия рекордно нарастила поставки текстиля из азиатских стран

«За последний год товарооборот с Китаем вырос на 40 процентов, включая текстильную промышленность, в которой учитывается обувь, заготовки для обуви, нетканые материалы, химволокна и т. д. При этом одежда составляет менее половины от общего объема текстильной и легкой промышленности», — заключил Разбродин.