В Башкирии открыли фабрику по производству спортивной одежды Zasport

Хабиров отметил важность импортозамещения в легкой промышленности
Импортозамещающие производства являются важной составляющей для развития легкой промышленности. Об этом во вторник заявил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров во время открытия предприятия по производству спортивной одежды компании Zasport.
"Три года назад, когда мы запускали особую экономическую зону "Алга", то не предполагали, что эта территория будет развиваться такими хорошими темпами, - отметил Хабиров. - В Башкортостане есть неплохие компетенции в легкой промышленности, мы, безусловно, были заинтересованы в запуске самых современных отраслевых производств, в том числе импортозамещающих. Очень здорово, что у нас появились здесь высокие технологии и комфортные условия труда".
Министр спорта Олег Матыцин отметил, что открытие фабрики решит вопрос обеспечения спортсменов российскими товарами высокого качества.
"Минспорт России традиционно уделяет особое внимание поддержке отечественных предприятий спортивной отрасли, - заявил Матыцин. - В современных условиях вопросы обеспечения спортсменов высококачественными российскими товарами и принятия мер по импортозамещению находятся в числе безусловных приоритетов. Уверен, открытие фабрики в Республике Башкортостан послужит достижению этих стратегически значимых целей".
"Я очень рад, что наш давний партнер, с которым мы вместе прошли уже несколько олимпийских циклов, открывает сегодня новую страницу в своей истории, - отметил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. - Качество и дизайн экипировки для российских спортсменов, равно как и других коллекций компании, всегда получали высокие оценки и отзывы. Мы вместе уже около шести лет, наш спорт на протяжении всего этого периода подвергается нападкам. Несмотря на это, наш экипировщик проявляет креативность, привносит что-то новое в дизайн экипировки, поэтому у нас возникла творческая лаборатория".
Основатель бренда Zasport Анастасия Задорина заявила, что к осени фабрика планирует выйти на полную проектную мощность.
"Это до 2 250 единиц товара в сутки, - сказала Задорина. - Одна из наших приоритетных задач - максимально сконцентрировать выпуск продукции на территории Российской Федерации. Также мы создаем новые рабочие места - проводим бесплатное обучение сотрудников и даем людям возможность освоить новую профессию".
Бренд Zasport был создан в 2012 года. С 2017-го он является официальным экипировщиком Олимпийского комитета России. В форме от Zasport российские атлеты выступали на зимних Олимпийских играх 2018 и 2022 годов, а также на летней Олимпиаде 2021 года.