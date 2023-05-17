В Башкирии открыли фабрику по производству спортивной одежды Zasport

"Три года назад, когда мы запускали особую экономическую зону "Алга", то не предполагали, что эта территория будет развиваться такими хорошими темпами, - отметил Хабиров. - В Башкортостане есть неплохие компетенции в легкой промышленности, мы, безусловно, были заинтересованы в запуске самых современных отраслевых производств, в том числе импортозамещающих. Очень здорово, что у нас появились здесь высокие технологии и комфортные условия труда".

"Я очень рад, что наш давний партнер, с которым мы вместе прошли уже несколько олимпийских циклов, открывает сегодня новую страницу в своей истории, - отметил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. - Качество и дизайн экипировки для российских спортсменов, равно как и других коллекций компании, всегда получали высокие оценки и отзывы. Мы вместе уже около шести лет, наш спорт на протяжении всего этого периода подвергается нападкам. Несмотря на это, наш экипировщик проявляет креативность, привносит что-то новое в дизайн экипировки, поэтому у нас возникла творческая лаборатория".