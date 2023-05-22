Российские лайнеры МС-21 получат импортозамещенный элемент авионики

Российские пассажирские лайнеры МС-21 и SSJ начали оснащать первыми образцами отечественной системы предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ), выступающей аналогом американскому комплексу TCAS. Об этом в интервью RT сообщил технический директор компании-разработчика АО «Навигатор» Сергей Чанушкин. По мнению экспертов, создание столь сложного изделия позволяет сделать вывод, что российская промышленность близка к тому, чтобы целиком заместить все иностранное бортовое оборудование на гражданских воздушных судах.

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«Система сейчас устанавливается на Sukhoi Superjet и МС-21. На Sukhoi Superjet отгружено уже четыре системы. Две из них устанавливаются сейчас на самолеты. В августе этого года мы должны поставить производителю МС-21 четыре СПСВ», — рассказал Чанушкин.

Он добавил, что перед летными испытаниями, СПСВ пройдет проверку на так называемой «электронной птице» — полунатурном испытательном комплексе отработки и интеграции бортового оборудования, позволяющем еще на земле убедиться, что система сопрягается с другими авиаприборами.