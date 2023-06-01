Стоимость импортозамещения софта в машиностроении составит 39,7 млрд рублей

Общая стоимость проектов по импортозамещению программного обеспечения в машиностроении в различных индустриальных центрах компетенций составляет 39,7 млрд рублей. Это следует из презентации Минпромторга РФ, представленной заместителем главы министерства Василием Шпаком в рамках ЦИПР.

Всего было отобрано 23 проекта в различных индустриальных центрах компетенций. В частности, стоимость проектов в автомобилестроении составляет 4,1 млрд рублей, в ИЦК "Общее машиностроение" - 12,3 млрд рублей, в железнодорожном машиностроении - 8,3 млрд рублей, судостроении - 5,4 млрд рублей, двигателестроении - 2,5 млрд рублей, и авиастроении - 4 млрд рублей.