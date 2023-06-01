Для каждой отрасли установят сроки по импортозамещению ключевых технологий

"Конечно, когда вы за это отвечаете, хочется сделать процент [выполнения] повыше. Но независимая оценка, обратная связь, о которой всегда говорит президент, должна быть для нас катализатором всего процесса. И государственно-частное партнерство должно договориться об этой независимой оценке", - пояснил он.