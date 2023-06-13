В Приморье инвестор наладит выпуск импортозамещающей техники для горнорудных предприятий

"Наша цель - создать в Приморье полноценный производственно-промышленный комплекс, который будет выпускать востребованное на рынке дробильное и сортировочное оборудование, выполнять его обслуживание и ремонт. Уже в начале 2025 года планируем приступить к производству дробильно-сортировочных установок, в том числе мельниц для дробления минерального сырья. В 2028 году начнем сборку мобильных дробильных комплексов на колесном ходу, а также полуприцепов для перевозки стационарного оборудования. При полной загрузке производства в год будем выпускать 72 единицы продукции", - сообщил генеральный директор компании Константин Пахомов, слова которого приводятся в сообщении.