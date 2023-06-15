Силуанов заявил, что в России не ожидали быстрого замещения иностранных компаний
Российские власти не ожидали, что отечественный бизнес так быстро заместит ушедшие иностранные компании, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
"Первое - это рост из-за того, что влили в экономику. Вторая тема - это можно было бы и ограничиться этими вливаниями внешними, но бизнес быстро адаптировался, <…> в том числе заняв место иностранных компаний, которые ушли. Мы не ожидали, что это так быстро произойдет. Если посмотреть по индексу уверенности бизнеса, то он вырос. Если год назад - около 48%, то сейчас - 54%", - сказал Силуанов.
В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что финансовая система должна перенастроиться для того, чтобы обслуживать структурную перестройку экономики страны.
"Финансовая система должна перенастроиться на то, чтобы, если хотите, обслуживать структурную перестройку экономики, сохраняя [свою] устойчивость. Для финансовой системы доверие, устойчивость - это важно, - сказала Набиуллина. - И то, что финансовая система в прошлом году выдержала такой шок, - здесь не должно быть заблуждения, что у нее такой запас прочности, и мы все должны смягчить. Мы здесь очень дифференцировано поступаем".
Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.