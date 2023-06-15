В Подмосковье решили построить завод по горному машиностроению

В Московской области запланировали возведение нового машиностроительного предприятия, соответствующее соглашение планирует подписать компания «Гормаш Глобал» с правительством региона, сказал коммерческий директор компании Алексей Каширский.

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На строительство завода планируется потратить три года, предприятие займется выпуском более 1 тыс. единиц техники в год, это даст возможность обеспечить все профильные предприятия в стране, сказал Каширский, передает телеканал 360.

В течение четырех лет компания намеревается выйти на полностью независимое производство, что важно для развития бизнеса и для всего горнодобывающего сектора России.

«Гормаш Глобал» основали в 2019 году, она продает горнодобывающее оборудование и сотрудничает с научной сферой.

Изначально планировалось производство с участием иностранных партнеров, но в новых условиях предприятие планирует собственный путь.

Целью создания завода является импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета России. Площадка в Подмосковье избрана, поскольку правительство региона имеет такие же цели.

По словам Каширского, компании выделяют большой участок, ей оказывают поддержку по подключению к сетям, есть программы субсидирования процентной ставки и строительная ипотека.