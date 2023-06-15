Сектор АПК России стал настоящим локомотивом импортозамещения

Россия играет очень важную роль в структуре сельского хозяйства всего мира. На сегодняшний день РФ обеспечивает продовольственную безопасность по большинству параметров – по зерну, сахару, растительному маслу, рыбной продукции, сообщил Александр Яковенко, ректор ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия министерства иностранных дел Российской Федерации» на ПМЭФ-2023.

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Эксперт отметил значительные успехи нашей страны в развитии агропромышленного комплекса. За 10 лет РФ в три раза нарастила экспорт пшеницы и мясных продуктов. В настоящее время сектор АПК стал настоящим локомотивом импортозамещения, подчеркнул Яковенко.

При этом нужно отметить, что введенные против России санкции, которые напрямую затронули экспорт АПК, стали новым вызовом продовольственной безопасности все планеты, поскольку именно РФ играет ключевую роль на рынке продовольствия.

В результате политически мотивированных ограничений в прошлом году был поставлен печальный рекорд – 828 млн человек на планете страдают от хронического недоедания. 3 млрд человек не имеют доступа к достаточному питанию.

ООН назвала 2022 год – годом катастрофического голода. Тем временем процесс нормализации по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений в рамках меморандума Россия – ООН стремится к нулю. Так профильный Россельхозбанк по-прежнему отключен от системы SWIFT, страховые премии при морских перевозках российского зерна носят запретительный характер, констатировали эксперты в рамках сессии ПМЭФ «Обеспечение глобальной продовольственной безопасности в современных условиях».