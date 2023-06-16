Самолет «Ладога» сможет конкурировать с Airbus и Boeing

«Но Мантуров предложил нам поработать над финальной машиной для гражданской авиации малой вместимости — до 19–20 человек. Такие проекты есть, это та же "Ладога". Мы с Екатеринбургом и предприятиями других регионов в рамках того же "Иннопрома" постараемся премьер-министрам подготовить такое предложение. Если в Беларуси будет собираться самолет гражданской авиации, а потом все-таки, может быть, и военных отдельных модификаций, это станет прорывом нашего сотрудничества и вообще жемчужиной интеграции», — сказал Крутой.