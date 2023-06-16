Посол Белоруссии в РФ заявил, что самолет «Ладога» сможет конкурировать с Airbus и Boeing
Самолет «Ладога» сможет конкурировать с Airbus и Boeing. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
По его словам, два белорусских предприятия «активно подключились к кооперации поставкой компонентной базы» по МС-21, Superjet и Ил-76.
Кроме того, глава Минпромторга Денис Мантуров инициировал сборку в Белоруссии конечных самолетов — от двигателей до финальной машины. При этом пока этот проект находится на стадии «выбора и принятия решения» президентами стран.
«Но Мантуров предложил нам поработать над финальной машиной для гражданской авиации малой вместимости — до 19–20 человек. Такие проекты есть, это та же "Ладога". Мы с Екатеринбургом и предприятиями других регионов в рамках того же "Иннопрома" постараемся премьер-министрам подготовить такое предложение. Если в Беларуси будет собираться самолет гражданской авиации, а потом все-таки, может быть, и военных отдельных модификаций, это станет прорывом нашего сотрудничества и вообще жемчужиной интеграции», — сказал Крутой.
Он выразил уверенность, что РФ сделает средний и к 2030 году дальнемагистральный лайнеры, которые «смогут конкурировать c Airbus, Boeing и анонсированной недавно китайской машиной» и будут иметь «абсолютно конкурентную цену».