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Посол Белоруссии в РФ заявил, что самолет «Ладога» сможет конкурировать с Airbus и Boeing

Самолет «Ладога» сможет конкурировать с Airbus и Boeing. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

Самолет «Ладога» сможет конкурировать с Airbus и Boeing
© РИА Новости

По его словам, два белорусских предприятия «активно подключились к кооперации поставкой компонентной базы» по МС-21, Superjet и Ил-76.

Кроме того, глава Минпромторга Денис Мантуров инициировал сборку в Белоруссии конечных самолетов — от двигателей до финальной машины. При этом пока этот проект находится на стадии «выбора и принятия решения» президентами стран.

«Но Мантуров предложил нам поработать над финальной машиной для гражданской авиации малой вместимости — до 19–20 человек. Такие проекты есть, это та же "Ладога". Мы с Екатеринбургом и предприятиями других регионов в рамках того же "Иннопрома" постараемся премьер-министрам подготовить такое предложение. Если в Беларуси будет собираться самолет гражданской авиации, а потом все-таки, может быть, и военных отдельных модификаций, это станет прорывом нашего сотрудничества и вообще жемчужиной интеграции», — сказал Крутой.

Он выразил уверенность, что РФ сделает средний и к 2030 году дальнемагистральный лайнеры, которые «смогут конкурировать c Airbus, Boeing и анонсированной недавно китайской машиной» и будут иметь «абсолютно конкурентную цену».

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