Эксперт: недостаток софта для оборудования в РФ можно заместить в течение двух лет
Проблема недостатка софта для российского IT-оборудования может быть решена в течение двух лет.
Такое мнение высказал в интервью ТАСС генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко.
"Это софт, который работает на тех "железках", которые, если мы научимся создавать, а, я так понимаю, что железки для базовых станций они кратно быстрее могут быть воспроизведены нами, чем, к примеру, системный блок компьютера или мобильный телефон, или даже сервер. Но мы эту проблему понимаем, она не является не решаемой в перспективе 1-2 лет", - сказал он.
По мнению Плуготаренко, только симбиоз развития "железа" и софта может привести к тому, что в России будет достигнуто полное импортозамещение.