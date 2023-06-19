Эксперт: недостаток софта для оборудования в РФ можно заместить в течение двух лет

"Это софт, который работает на тех "железках", которые, если мы научимся создавать, а, я так понимаю, что железки для базовых станций они кратно быстрее могут быть воспроизведены нами, чем, к примеру, системный блок компьютера или мобильный телефон, или даже сервер. Но мы эту проблему понимаем, она не является не решаемой в перспективе 1-2 лет", - сказал он.