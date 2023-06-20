В Долгопрудном запустят импортозамещение стекол для поездов к 2026 году

Торговый дом «Мосавтостекло» к 2026 году запустит производство железнодорожного стекла в Долгопрудном, используя два участка в рамках программы «Земля за 1 рубль».

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По информации министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, в реализацию проекта компания планирует инвестировать около 500 млн рублей, расширить производство и создать дополнительно 40 рабочих мест, передает телеканал 360.

В данный момент «Мосавтостекло» производит около 30% стеклянных изделий для поездов в России и более 65% высокотехнологичных электрообогревных изделий. Уточняется, что проект позволит производить стекла в том числе для импортных локомотивов.