В Подмосковье к 2024 году реализуют импортозамещающие проекты на 15 млрд рублей

Более 1,5 тыс. рабочих мест создадут в Московской области к 2024 году благодаря реализации девяти проектов по импортозамещению в сфере агропромышленного комплекса. Суммарный объем инвестиций по этим проектам оценивается в 15 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.