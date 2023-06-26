Собянин: 14 компаний в сфере ИТ и медицины получили гранты на импортозамещение

«Помогаем развивать отечественные технологии в сфере телекоммуникаций, ИТ и медицины с помощью грантов на импортозамещение. Их получатели активно запускают в столице новые производства или расширяют уже работающие. <...> Мы одобрили гранты на общую сумму больше 800 млн руб. 14 импортозамещающим компаниям. За их счет уже создано свыше 5,5 тыс. кв. м новых производственных и лабораторных помещений в городе», - говорится в сообщении.