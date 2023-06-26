Собянин: 14 компаний в сфере ИТ и медицины получили гранты на импортозамещение
Москва одобрила гранты на общую сумму более 800 млн руб. 14 импортозамещающим компаниям, которые создали новые производственные и лабораторные помещения в городе. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
«Помогаем развивать отечественные технологии в сфере телекоммуникаций, ИТ и медицины с помощью грантов на импортозамещение. Их получатели активно запускают в столице новые производства или расширяют уже работающие. <...> Мы одобрили гранты на общую сумму больше 800 млн руб. 14 импортозамещающим компаниям. За их счет уже создано свыше 5,5 тыс. кв. м новых производственных и лабораторных помещений в городе», - говорится в сообщении.
В качестве примера мэр привел АО «ТЗМОИ», которое производит медтехнику: паровые и плазменные стерилизаторы, дезинфекционно-моечное оборудование.
«На выделенные деньги предприятие начало расширение производственных площадей, увеличило штат и перешло к серийному выпуску ряда новых моделей оборудования», - уточнил мэр.
Компания «Электрофф-Инжиниринг», которые делает LAN-кабели для цифровых систем передачи данных, благодаря поддержке города завершила монтаж и наладку производственной линии, ввела ее в эксплуатацию. Сейчас продукция проходит сертификацию, рассказал Собянин.
«Разработчик и производитель медицинских изделий «Медтехнопроект» с помощью гранта расширит производство синтетических имплантатов аорты и артерий. Продукция компании не уступает по качеству мировым лидерам, при этом цена на протезы ниже, чем у иностранных конкурентов», - подчеркнул мэр.
Компания «Векас» создает программное обеспечение для автоматизации производственных процессов на промышленных предприятиях. На часть денег компания уже смогла сформировать команду и завершить этап создания альфа-версии продукции», отметил Собянин.
Заявки принимали на цифровой платформе Московского инновационного кластера - i.moscow.